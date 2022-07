Η Kate Moss είναι το πρόσωπο στη νέα καμπάνια της Zara

Μία σούπερ σταρ του modeling είναι η πρωταγωνίστρια στη νέα καμπάνια της Zara και η παρουσία της δεν είναι καθόλου τυχαία: η Kate Moss αποτελεί iconic φιγούρα των '90s κι ένα supermodel της εποχής που κατάφεραν όσο λίγες από τον χώρο της να δημιουργήσουν τάσεις στη μόδας με το στιλ τους. Η νέα limited collection που λανσάρει η Zara έχει τον τίτλο "Into The Night" (το πρώτο drop) αφορά ένα πολύ ευέλικτο party dressing (που μπορεί να μεταμορφθεί και σε "πρωινό στιλ") και δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερο πρόσωπο από το πιο cool party girl των 90s, δηλαδή τη Moss, για να την εκπροσωπήσει. Ένα metallic slip dress που βρίσκουμε στην collection μοιάζει, μάλιστα, να αποτίνει φόρο τιμής στο εμβληματικό διαφανές ασημί slip dress με το οποίο η Moss είχε εμφανιστεί σε πάρτι του πρακτορείου Elite Model Agency Look το 1993.

Courtesy of Zara/David Sims

Πέρα από την Kate Moss, η νέα αυτή collection της Zara κρύβει μία ακόμα "φασιονίστικη" έκπληξη: για τη δημιουργία της, ο Όμιλος συνεργάστηκε με μία κορυφαία Γαλλίδα fashion editor, την Emmanuelle Alt- η οποία έκανε και το styling στην καμπάνια. Η capsule συλλογή - που θα περιλαμβάνει δυο drops- το "Into the Night" και το "Into the Classic"- εμπνέεται από τις Παριζιάνικες νύχτες και συνδυάζει διαχρονικά κομμάτια της βραδινή ένδυσης όπως τα metallic φορέματα και τα costume jewellery με πιο καθημερινά και κλασικά tailored κομμάτια δημιουργώντας την ιδανική γκαρνταρόμπα για day-to-night εμφανίσεις.

Courtesy of Zara/David Sims

Στην καμπάνια, την Kate Moss απαθανατίζει ο θρυλικός φωτογράφος μόδας David Sims και από τα στιγμιότυπα με τα κομμάτια της capsule συλλογής (25 σ' αυτό το drop) έχουν ήδη αρχίσει να ξεχωρίζουν ποια κομμάτια θα γίνουν ανάρπαστα: το μάξι metallic slip dress, το φούξια bustier top, το metallic ασύμμετρο μίνι φόρεμα, το λευκό μίνι φόρεμα με στρας και τα ψηλοτάκουνα mules με braided fabric είναι ήδη ανάμεσα στα top- μαζί με όλες τις υπόλοιπες, βεβαίως, επιλογές που αποπνέουν μοναδικά το στιλ της Kate Moss.

Courtesy of Zara/David Sims