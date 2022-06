Dramatic Runway | 5 σκάνδαλα από τα 90s που έχουν μείνει στην ιστορία της μόδας

Ο κόσμος της μόδας μοιάζει να έχει δημιουργηθεί από υφάσματα άριστης ποιότητας, αριστοτεχνικά κεντήματα, χρώματα και υφές που έχουν ως στόχο να "ντύσουν” προσωπικότητες και να αναδείξουν στιλ. Πάνω από όλα όμως, η μόδα είναι μία άκρως επιδραστική μορφή τέχνης που αποτελείται από ανθρώπους με έντονα πάθη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαφωνίες και σκάνδαλα που έμειναν στην ιστορία. Στη διάρκεια του χρόνου μάλιστα, η δεκαετία του '90 περιέχει τα περισσότερα σκάνδαλα με φόντο τις λαμπερές πασαρέλες, τους χαρισματικούς σχεδιαστές, τα μοντέλα και τους δημοσιογράφους μόδας.

Από τον Tom Ford που "κατέστρεψε” το legacy του Yves Saint Laurent έως την αντιπαλότητα ανάμεσα στη Naomi Campbell και την Tyra Banks, αυτά είναι μερικά από τα σκάνδαλα που απασχόλησαν τον κόσμο της μόδας στα 90s.

Tom Ford vs Yves Saint Laurent

Ο Tom Ford ήταν μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις των 90s και ο σχεδιαστής μόδας που απασχόλησε -και ταρακούνησε- με το ταλέντο, την ευρηματικότητα και την αισθητική του τη βιομηχανία. Σε αυτή τη δεκαετία, ο αμερικανικής καταγωγής σχεδιαστής βρέθηκε να κατέχει τον τίτλο του καλλιτεχνικού διευθυντή σε δύο από τους πιο σημαντικούς οίκους μόδας, μέχρι και σήμερα, δηλαδή τον Gucci και τον Saint Laurent. Στον δεύτερο μάλιστα παρέμεινε από το 1999 έως και το 2004, αλλάζοντας αρκετά τη γραμμή που ακολουθούσε μέχρι τότε ο ιδρυτής του. Οι δημιουργίες του Tom Ford για τον YSL ήταν πολύ sexy και μάλιστα πολύ πιο sexy από εκείνο που επιθυμούσε ο Yves Saint Laurent. Λέγεται μάλιστα πως ο ιδρυτής του οίκου άφησε ένα σημείωμα στον Tom Ford, το οποίο έγραφε "In 13 minutes you destroyed 40 years of my work”, δηλαδή πως σε 13 λεπτά κατάφερε να καταστρέψει τη δουλειά που είχε κάνει το Yves Saint Laurent στην 40 ετών πορεία του.

Tyra Banks vs Naomi Campbell

Όταν η Tyra Banks έκανε την εμφάνιση της τη δεκαετία του '90 στη βιομηχανία της μόδας, η Naomi Campbell ήταν ήδη καταξιωμένο μοντέλο με πολλές επιτυχίες στο βιογραφικό της. Οι φήμες ωστόσο θέλουν τα δύο μοντέλα να έχουν αναπτύξει από την αρχή μία εχθρική σχέση, "διώχνοντας” μάλιστα η μία την άλλη από επιδείξεις μόδας με έναν όχι και τόσο φιλικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, έσπερναν φήμες η μία για την άλλη, ενώ ταυτόχρονα δεν επιβεβαίωναν εάν αυτές είναι αληθινές ή όχι.

Παλαιότερα μάλιστα, η Tyra Banks έχει δηλώσει σε συνέντευξη της πως η έχθρα που υπήρχε μεταξύ τους δεν ήταν λόγω επαγγελματικού ανταγωνισμού. Τόνισε μάλιστα πως η Naomi Campbell ήθελε να επιβάλει τις προτιμήσεις της, είχε ήδη τον τίτλο του "supermodel” όταν η ίδια ήταν απλώς ένα κορίτσι που πήρε το αεροπλάνο από το Παρίσι, αγαπούσε τη μόδα και διάβαζε περιοδικά.

Giorgio Armani vs Gianni Versace

Είναι δύο από τους σημαντικότερους σχεδιαστές μόδας, οι οποίοι έχουν αρκετά κοινά. Είναι Ιταλοί, μοναδικά ταλαντούχοι και το έργο τους αποτελεί πηγή έμπνευσης για διάφορες μορφές τέχνης. Μεταξύ τους όμως, έχουν και μία μεγάλη -δημιουργική- διαφορά. Ο ένας αγαπά τον μινιμαλισμό και το δεύτερος αγαπά τον μαξιμαλισμό. Ο λόγος για τον Giorgio Armani και τον Gianni Versace.

Σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούσαν τη δεκαετία του '90, ο Giorgio Armani και ο Gianni Versace δεν ήθελαν να βρίσκονται συχνά στον ίδιο χώρο. Σε μία από αυτές τις σπάνιες συναντήσεις ωστόσο, ο Gianni Versace έκανε το χάσμα ανάμεσα τους μεγαλύτερο, αφού σχολίασε στον σχεδιαστή πως ο ίδιος σχεδιάζει για "sluts”, ενώ ο Giorgio Armani για "church ladies”, θέλοντας να τονίσει τις διαφορές που υπήρχαν ανάμεσά τους.

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο του Gianni Versace, o Giorgio Armani θέλησε να τελειώσει αυτή την έχθρα, δηλώνοντας σε συνέντευξη του πόσο πολύ σέβεται το έργο και το ταλέντο του Versace.

Kate Moss vs Mark Wahlberg

Η δεκαετία του '90 είναι δίχως αμφιβολία η δεκαετία που η καριέρα της Kate Moss εκτοξεύτηκε στα ύψη. Μία από τις συνεργασίες της που έχουν μείνει στην ιστορία και τη μνήμη των fashion gurus είναι εκείνη με τον Mark Wahlberg. Το μοντέλο και ο διάσημος ηθοποιός/ πρώην ράπερ πρωταγωνίστησαν μαζί σε διαφημιστική καμπάνια του Calvin Klein, ωστόσο οι δυο τους είχαν πολύ άσχημη σχέση εντός και εκτός πασαρέλας.

Όπως έγινε αργότερα γνωστό, ο Mark Wahlberg έκανε κάποια προσβλητικά σχόλια για την skinny σιλουέτα της Kate Moss, η οποία σαφώς δεν τα εκτίμησε διόλου. Το 2013, ο ίδιος ο Calvin Klein παραδέχτηκε σε συνέντευξη του πως η Kate Moss και ο Mark Wahlberg δεν ήθελαν ούτε να βλέπουν ο ένας τον άλλο.

Ines de la Fressange vs Karl Lagerfeld

Η Ines de la Fressange ήταν για χρόνια η μούσα του Karl Lagerfeld στον οίκο Chanel με τους δυο τους να γράφουν αρκετές από τις σελίδες στην ιστορία της μόδας. Ωστόσο, αυτό το power couple πέρασε μία περίοδο στα 90s που οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες. Αφορμή για την εν λόγω έχθρα είναι μία φωτογράφιση της Ines de la Fressange. Συγκεκριμένα, το μοντέλο πόζαρε σε κάποιο editorial μόδας ως "Marianne”, που είναι το σύμβολο της γαλλικής επανάστασης.

Η εν λόγω απόφαση εξόργισε τον Karl Lagerfeld που υποστήριξε πως το εν λόγω πρόσωπο είναι σύμβολο της αστικής τάξης και δεν ταιριάζει με το DNA του οίκου Chanel. Τότε, ο σχεδιαστής είχε δηλώσει πως "της εύχομαι όλη την τύχη του κόσμου, αρκεί να μη χρειαστεί να ακούσω για αυτή ή να μιλήσω μαζί της”. Είκοσι χρόνια αργότερα, η σχέση ανάμεσα στην Ines de la Fressange και τον Karl Lagerfeld διορθώθηκαν όταν το μοντέλο περπάτησε στην πασαρέλα για την SS 2011 συλλογή του οίκου Chanel.

Marc Jacobs vs Suzy Menkes

Μία από τις συλλογές που προκάλεσαν την έκπληξη, αλλά και τη δυσαρέσκεια της fashion βιομηχανίας είναι η "Grunge Collection” του οίκου Perry Ellis για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 1993. Ο τότε καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, Marc Jacobs εμπνεύστηκε από τη grunge, την εναλλακτική ροκ που γνώρισε στιγμές δόξας στα 80s και είχε στοιχεία από διάφορα μουσικά είδη όπως η punk, η heavy metal και η indie rock και δημιούργησε oversized γραμμές ρούχων, έντονα καρό, πλεκτά σκουφιά και γενικώς μία διαφορετική προσέγγιση του ντυσίματος.

Τότε, δημοσιογράφοι και άνθρωποι της μόδας εξεπλάγησαν με την εν λόγω κίνηση του Marc Jacobs και σχολίασαν με όχι και τόσο θετικά λόγια τη συλλογή του δημιουργού. Εκείνη την εποχή άλλωστε, ο κόσμος της μόδας πρότεινε το glam στιλ, συνεπώς το coolness της Perry Ellis συλλογής ξένισε τους fashion experts. Το αποκορύφωμα ήταν όταν η κριτικός μόδας Suzy Menkes μοίρασε στους συναδέρφους της καρφίτσες που έγραφαν πως η Grunge είναι αποκρουστική, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας στο Μιλάνο, δείχνοντας έτσι το σοκ και τη δυσαρέσκεια τους.