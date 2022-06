Οι πέντε κανόνες του καλοκαιρινού στιλ που ακολουθούν οι fashion insiders

Λίγο πριν τον ερχομό της κάθε εποχής, οι περισσότερες γυναίκες ανυπομονούμε να ανανεώσουμε τη συλλογή και το στιλ μας με νέα ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, υιοθετώντας τις επικρατέστερες τάσεις της μόδας, όπως τις προτείνουν τα διάσημα fashion houses. Ωστόσο, συχνά έρχεται μία περίοδος που νιώθουμε πως η στιλιστική έμπνευσή μας μειώνεται και πως δεν γνωρίζουμε εν τέλει πως να δημιουργήσουμε κομψές εμφανίσεις. Ακριβώς για αυτές τις περιστάσεις, χρειάζεται να ανατρέχουμε στους στιλιστικούς κανόνες που ακολουθούν πιστά οι A-listers της μόδας κάθε χρόνο για προσεγμένο ντύσιμο.

#1 Το navy style είναι πάντα επίκαιρο

Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και αυτό στο λεξικό του στιλ μεταφράζεται ως navy style. Ο συνδυασμός του λευκού με το μπλε στις διάφορες αποχρώσεις του πρόκειται να θεωρείται πάντα επίκαιρο και κομψό. Αυτό σημαίνει πως σίγουρα αξίζει να προσθέσετε στη συλλογή σας bottoms όπως το λευκό παντελόνι, σορτς ή φούστα και να τα συνδυάσετε με μαρινιέρες.

#2 Εμπιστευτείτε τα εμπριμέ μοτίβα

Η υψηλή θερμοκρασία του καλοκαιριού μάς κάνει συχνά να επιλέγουμε one pieces για τις καθημερινές εμφανίσεις μας. Φορέματα, ολόσωμες φόρμες ή jumpsuits που συνδυάζουν την άνεση με την κομψότητα είναι must για τους μήνες του καλοκαιριού, αφού μπορείτε να φορέσετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένας τρόπος για να κάνετε τα σύνολά σας ακόμα πιο ξεχωριστά είναι να επενδύσετε σε one pieces με εντυπωσιακά εμπριμέ μοτίβα. Το styling που χρειάζεται να κάνετε είναι ελάχιστο και η επιτυχία του look δεδομένη.

#3 Τα πιο δροσερά υφάσματα

Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσετε την υψηλή θερμοκρασία του καλοκαιριού χωρίς να κάνετε την παραμικρή έκπτωση στο προσωπικό στιλ σας είναι να εμπλουτίσετε τη συλλογή σας με ρούχα σε ανάλαφρα υφάσματα. Για παράδειγμα, το λινό που απορροφά την υγρασία και στεγνώνει άμεσα, το βαμβάκι που επιτρέπει στον αέρα να εισχωρεί και είναι αρκετά δροσερό, το μετάξι που δίνει την αίσθηση του χαδιού στο σώμα αλλά και το jersey είναι μερικές από τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε. Φορέματα, tops, σορτς, ολόσωμες φόρμες, πουκαμίσες από αυτά τα υφάσματα πρόκειται να σας βοηθήσουν να διατηρηθείτε κομψή ακόμα και τις πιο ζεστές ημέρες.

#4 Τα αξεσουάρ του καλοκαιριού

Αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιριού στιλ είναι δίχως αμφιβολία τα αξεσουάρ. Τα τελευταία χρόνια, οι A-listers της μόδας έχουν δείξει την προτίμησή τους στα αξεσουάρ από φυσικά υλικά όπως η raffia. Μία μεγάλη ψάθινη τσάντα μπορεί να αντικαταστήσει με ευκολία την κλασική tote σας, ενώ ένα ψάθινο καπέλο θα σας προστατεύσει από τις ακτίνες του ηλίου και θα κάνει upgrade στα σύνολά σας.

#5 Η πιο διαχρονική συμβουλή

Ο σημαντικότερος στιλιστικός κανόνας για το καλοκαίρι -και για κάθε εποχή- είναι να δημιουργήσετε μία ολοκληρωμένη γκαρνταρόμπα με όλα τα basic κομμάτια. Μονόχρωμα tank tops και ψηλόμεσα σορτς, καφτάνια και φορέματα, δερμάτινα σανδάλια και πλατφόρμες, ψάθινη τσάντα και γυαλιά ηλίου. Ένα αρκετά σημαντικό βήμα για να εξελίσσετε το στιλ σας είναι να δημιουργήσετε έναν καμβά από διαχρονικά κομμάτια που θα σας βοηθήσουν να πειραματιστείτε. Αυτός είναι ο αγαπημένος στιλιστικός κανόνας των fashion insiders.