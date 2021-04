Style Icons | 15 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο της μόδας

Sarah Jessica Parker

Μπορεί κάθε φορά που ακούμε το όνομα της να σκεφτόμαστε αμέσως την Carrie Bradshaw του Sex and the City, ωστόσο η Sarah Jessica Parker έχει ένα εξίσου ξεχωριστό στιλ. Μερικές από τις πιο iconic εμφανίσεις της έχουν γίνει στο κόκκινο χαλί, αφού εκεί όπως φαίνεται δεν φοβάται να πειραματιστεί και να δημιουργήσει statement looks. Λατρεύει τον οίκο Fendi και τα εντυπωσιακά ψηλοτάκουνα παπούτσια του Manolo Blahnik. Αυτό είναι και το βασικότερο κοινό στοιχείο με την Carrie.