Τα λινά της Falconeri είναι must - have για το καλοκαίρι

Στη διάρκεια του καλοκαιριού θα δείτε να επαναλαμβάνεται διαρκώς σε editorial μόδας και άρθρα μία λέξη: το λινό. Αυτό βεβαίως συμβαίνει για το λινό είναι το κορυφαίο ύφασμα για να επενδύσετε αυτή την εποχή που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και εσείς θέλετε να διατηρήσετε το στιλ σας αλώβητο από τη ζέστη. Τα λινά κομμάτια, επομένως, είναι must - have στο ντύσιμο που καλοκαιριού κι αν αναζητάτε εξαιρετικής ποιότητας λινά ένα είναι το brand στο οποίο πρέπει να τα αναζητήσετε: η Falconeri.

Courtesy of Falconeri

Το δημοφιλές linen style συνδυάζεται με την ποιότητα της Falconeri και το αποτέλεσμα είναι ασυναγώνιστα looks με λινά κομμάτια. Το απόλυτο must- have της σεζόν, το λινό της Falconeri, κυριαρχεί με τα απαλά μοτίβα και τις καλοκαιρινές αποχρώσεις.

Courtesy of Falconeri

Στα key- items της σεζόν, που θα ανακαλύψετε στη συλλογή, ανήκουν δροσερές φούστες, tops, ολόσωμες φόρμες και μακριά φορέματα με διαχρονικό στιλ, που θα γίνουν οι ιδανικές επιλογές για τα ταξίδια και τις αποδράσεις στη θάλασσα.

Courtesy of Falconeri

Το total linen look που προτείνει η Falconeri για το καλοκαίρι σημαίνει ατελείωτη ελαφρότητα σε όλα τα μοτίβα και αποχρώσεις και διαχρονικό στιλ για κάθε ξεχωριστή στιγμή.