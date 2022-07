H Sanguel αποτυπώνει μοναδικά την ουσία του καλοκαιριού με δυο νέες σειρές για το καλοκαίρι

Αυθεντικό jet-set style θα πει δυο πράγματα: πολυτέλεια στην ποιότητα και υψηλή αισθητική. Το luxury resortwear brand Sanguel, από το λανσάρισμά του το 2019 στο Παρίσι, υπηρετεί άριστα και τις δυο αυτές προϋποθέσεις για εξαιρετικό στιλ στις διακοπές και τα ταξίδια. Για το καλοκαίρι του 2022, μάλιστα, η Sanguel μας συστήνει δυο σειρές, μία resort και μία ready-to-wear, που δανείζονται τα ονόματά τους από Ιταλικούς προορισμούς και προσφέρουν τα κομμάτια με τα οποία θα δημιουργήσετε την ιδανική γκαρνταρόμπα των διακοπών.

Δίνοντας έμφαση στις πολυτελείς υφές, τα περίτεχνα πλεκτά, την άψογη ραφή αλλά και μια ευφάνταστη παλέτα ζωηρών αποχρώσεων, η σχεδιάστρια Sanguel Katak δημιουργεί συλλογές που μεταφέρουν την ουσία του καλοκαιριού σε κάθε τους ίνα, σε κάθε τους ραφή, και κλείνουν συνωμοτικά το μάτι στην εκλεκτική αισθητική των σύγχρονων jet-set ταξιδιωτών, που ακολουθούν την πορεία του καλοκαιριού σε κάθε γωνιά της γης. Για την Sanguel, εξάλλου, αυτός ήταν πάντοτε ο προορισμός της στη μόδα: να δημιουργήσει συλλογές που θα ορίσουν την ιδανική γκαρνταρόμπα των διακοπών. Και με το ομώνυμο resortwear brand της, κατάφερε να κάνει το παιδικό της όνειρο πραγματικότητα.

"Ponte delle Barche": μία ωδή στη θηλυκή κομψότητα

Η ready-to-wear συλλογή "Ponte delle Barche" μας μεταφέρει νοητά μισή ώρα μακριά από το μητροπολιτικό και πολύβουο Μιλάνο, στο πανέμορφο, γαλήνιο και γραφικό θέρετρο Bereguardo, όπου βρίσκεται η γέφυρα Ponte delle Barche -μια παράξενη και αυτοσχέδια κατασκευή από οριζόντια παρατεταγμένες βάρκες που ενώνουν τις δυο αντικριστές όχθες του καναλιού. Η μόδα επινοεί πάντα τρόπους να μετουσιώνει τη μοναδική ενέργεια ενός τόπου σε κάτι απτό, σε κάτι υπαρκτό, κι έτσι η Sanguel με αυτές τις εικόνες στο μυαλό της συνέθεσε μια διαχρονική σειρά από φίνα, πρακτικά και άκρως καλοκαιρινά σχέδια. Κάθε δημιουργία αφηγείται μια ιστορία. Κάθε δημιουργία μαρτυρά τις αξίες της έμφυτης, αβίαστης κομψότητας που διαπερνά όλα τα ρούχα της συλλογής.

Η συλλογή "Ponte Delle Barche" αποτελεί μια ωδή στη θηλυκή κομψότητα και στη διαχρονική, απέριττη πολυτέλεια μιας αυθεντικά κοσμοπολίτικης αντίληψης για τη ζωή. Μια αξεπέραστη καλοκαιρινή κολεξιόν που αποτελείται από πρωτότυπα figure-flattering φορέματα, ευέλικτα deux-pieces σύνολα, μακριά και πλούσια cover-ups, κομψά καφτάνια και πολυμορφικά παρεό, αλλά και αισθησιακά, statement μαγιό που κεντρίζουν την προσοχή σε κάθε εμφάνιση.

Οι φυσικές μπεζ αποχρώσεις συνομιλούν υπέροχα με τις παστέλ μονοχρωμίες, όπως το mint green και το dusty pink, αλλά και με τους διαχρονικούς ουδέτερους τόνους μαύρο και άσπρο. Κομμάτια-κλειδιά που μπορούν να φορεθούν ξεχωριστά ή σε συνδυασμό μεταξύ τους δημιουργώντας την τέλεια capsule γκαρνταρόμπα των διακοπών. Δραματικά cut-out σχέδια μας παρασύρουν σε ένα παραπλανητικό παιχνίδι κάλυψης/αποκάλυψης, ενώ οι ρευστές σιλουέτες γεμάτες αυτοπεποίθηση και flirty διάθεση ενισχύουν τη θεατρικότητα των εμφανίσεων και χαρίζουν ακόμα περισσότερη κίνηση στο σώμα με το φύσημα του θαλασσινού ανέμου.

"Varigotti": για τις πιο fun εμφανίσεις στην παραλία

Για τη Resort Collection 2022, η Sanguel δανείζεται το όνομα "Varigotti" από το ομώνυμο τουριστικό θέρετρο στη Λιγουρία της Ιταλίας, ένα πανέμορφο και γραφικό παραθαλάσσιο χωριό γνωστό και ως ο Κόλπος των Σαρακηνών. Η γοητεία του τοπίου αλλά και η απαράμιλλη αρχιτεκτονική των σπιτιών με τις παστέλ αποχρώσεις, χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο και πάνω στο κύμα, ενέπνευσαν όχι μόνο τη χρωματική παλέτα της resort σειράς αλλά και τα αποκλειστικά floral μοτίβα που συγκεντρώνουν όλα τα χρώματα που θα συναντήσει ο περιπατητής σε αυτόν τον αγαπημένο προορισμό των high-end ταξιδιωτών: από το κίτρινο του σαφράν και τα μεταλλικά πράσινα μέχρι το θερμό κοραλί και το μπλε του κοβαλτίου.

Η σειρά "Varigotti", που προορίζεται να ντύσει τις πιο fun και ευφάνταστες on the beach και after beach εμφανίσεις, δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένη χωρίς το σήμα κατατεθέν του καλοκαιριού, το μαγιό. Από one-shoulder ολόσωμα μέχρι bustier μπικίνι με princess μανίκια, στράπλες γραμμές αλλά και περίτεχνα cut-out σχέδια, η resort σειρά περιλαμβάνει τα πιο πρωτότυπα και αισθησιακά μαγιό του καλοκαιριού.

Για τη Sanguel δεν υπάρχουν γεωγραφικά όρια στην έμπνευση: από τις ατελείωτες αμμουδιές της Βραζιλίας, του Μαϊάμι και του Λος Άντζελες μέχρι τις βραχώδεις παραλίες του Κάπρι και της Σαντορίνης, στο ομώνυμο luxury resortwear brand της ο νέος κόσμος συναντά τον παλιό και οι αυθεντικοί globe-trotters ένα label που εκφράζει απόλυτα την αισθητική, την άποψη και το κοσμοπολίτικο πνεύμα τους. Οι συλλογές της Sanguel φέρουν την υπογραφή μιας ελεύθερης και ασυμβίβαστης γυναίκας που απευθύνεται σε όλες τις αεικίνητες, free-spirited και γεμάτες αυτοπεποίθηση αμαζόνες εκεί έξω. Σε γυναίκες που στην ψυχή και στην καρδιά τους έχει πάντα καλοκαίρι!

*Οι συλλογές Sanguel διατίθενται στο attica Golden Hall και online στο www.sanguel.com