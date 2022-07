Isadora Bjarkardóttir Barney | Η κόρη της Björk είναι η νέα μούσα του οίκου Miu Miu

Αν υπάρχει ένα luxury brand που έχει καταφέρει να συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα- ενίοτε και για τις αμφιλεγόμενες προτάσεις του, αυτό είναι αναμφίβολα το Miu Miu. Θυγατρική εταιρεία του οίκου Prada, αποκλειστικό δημιούργημα της Miuccia Prada, που τελεί υπό τη καλλιτεχνική της διεύθυνση, έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων, όπως για παράδειγμα το 2015 οπότε μια διαφήμισή της απαγορεύτηκε γιατί εμφανιζόταν να σεξουαλικοποιεί την εικόνα μιας ανήλικης ή το 2017 όταν κατηγορήθηκε από την Εβραϊκή κοινότητα ότι είχε χρησιμοποιήσει στην collection του μοτίβο παρεμφερές με το Άστρο του Δαβίδ. Και η δημοφιλία του είχε μάλλον πάρει την κατιούσα για μεγάλο διάστημα παρά το γεγονός ότι διαχρονικά εκπροσωπήθηκε από διάσημες μούσες όπως η Katie Holmes, η Vanessa Paradism, η Laetitia Casta, η Kirsten Dunst, η Lindsay Lohan, η Chloë Sevigny κ.ά. - που όλες ξεχώριζαν για τον ιδιοσυγκρασιακό, ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.

Η Miu Miu κατάφερε, ωστόσο, να ιντριγκάρει την Gen Z με τις τελευταίες collection της. Η αρχή έγινε με την Fall 2021 που απογείωσε την τάση του après-ski, και συνεχίστηκε με την Spring 2022 που έφερε την "επανάσταση" του συνδυασμού super mini με crop top, ένα look που είδαμε να επαναλαμβάνεται από στις εμφανίσεις των fashionistas του street style μέχρι το κόκκινο χαλί και εξώφυλλα περιοδικών.

Οι νέες μούσες της Miu Miu

Στην αναβίωση αυτή του Miu Miu, ως brand με επιρροή στις τάσεις της μόδας και κυρίως τη νεανική ένδυση, ο οίκος έχει επιλέξει ως συνοδοιπόρους ανερχόμενα, ταλαντούχα πρόσωπα που έχουν κάτι διαφορετικό. Στο ρόστερ των άτυπων ambassador του οίκου, βρίσκουμε από τη Sydney Sweeney του "Εuphoria" και την Emma Corrin που γνωρίσαμε μέσα από το "The Crown" μέχρι τη Demi Singleton που ερμήνευσε τη νεαρή Serena Williams στην ταινία "King Richard", το μοντέλο Amber Later αλλά και τη Emily Ratajkowski, μοντέλο και συγγραφέα του βιβλίου "My Body" για τον φεμινισμό, τη σεξουαλικότητα και τη γυναικεία ενδυνάμωση.

Στην κοινότητα Miu Miu, όπως την αποκαλεί το brand, έρχεται να προστεθεί μία ακόμα ξεχωριστή προσωπικότητα- ανερχόμενο ταλέντο: η Isadora Bjarkardóttir Barney. Κόρη της διάσημης Ισλανδής τραγουδίστριας Björk και του Αμερικανού σκηνοθέτη- καλλιτέχνη Matthew Barney, η 19χρονη Doa - όπως την αποκαλούν- είναι ανερχόμενη ηθοποιός, μουσικός και σκηνοθέτης. Έκανε το ντεμπούτο της στο σινεμά με την ταινία "The Northman" (2022)- στο οποίο συμμετείχε και η μητέρα της Björk.

Για την καμπάνια της συλλογής "A Remedy" με κοσμήματα που η Miu Miu δημιούργησε σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες Nathalie Djurberg και Hans Berg, και περιλαμβάνει παιχνιδιάρικα, χρωματιστά κολιέ και σκουλαρίκια από μέταλλο και υγρό γυαλί, επιλέγει ως πρωταγωνίστρια τη Doa Barney.

Οι δυο καλλιτέχνες, Djurberg & Berg, ήταν αυτοί που επιμελήθηκαν την καμπάνια, την οποία φωτογράφισε ο Julien Martinez Leclerc, και στην οποία η Barney μοιάζει το απόλυτα ταιριαστό πρόσωπο για να φορέσει και να αναδείξει τα ιδιαίτερα κοσμήματα.