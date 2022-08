10 κομψά πουκάμισα που θα αποδειχθούν πολύ χρήσιμα στο φθινοπωρινό ντύσιμο

Χιλιάδες λέξεις έχουν γραφτεί από δημοσιογράφους μόδας στην προσπάθεια να αποδώσουν τη στιλιστική αξία της capsule γκαρνταρόμπας. Ρούχα που δεν επηρεάζονται από τις τάσεις της μόδας, μπορούν να φορεθούν τις περισσότερες εποχές του χρόνου, ταιριάζουν σε όλες τις γυναίκες και λειτουργούν ως καμβάς επάνω στον οποίο μπορεί κανείς να εξελίξει το στιλ του. Όσον αφορά στα κομμάτια που απαρτίζουν την "ολοκληρωμένη γκαρνταρόμπα” του φθινοπώρου, το πουκάμισο βρίσκεται σε μία από τις πρώτες θέσεις της λίστας.

Μονόχρωμο ή εμπριμέ, σε χαρούμενες ή ουδέτερες αποχρώσεις, σε eye catching μοτίβα ή διαχρονικά patterns, με pussy bow ή μεγάλο γιακά, τα πουκάμισα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του φθινοπωρινού ντυσίματος και μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές περιστάσεις. Στο γραφείο σε συνδυασμό με μία pencil φούστα ή ένα cigarette παντελόνι, τις casual βόλτες στην πόλη σε συνδυασμό με ένα παντελόνι σε loose γραμμή ή το αγαπημένο σας τζιν παντελόνι ή στη βραδινή έξοδο σε συνδυασμό με μία mini φούστα ή σορτς, το πουκάμισο αναλαμβάνει να ανανεώσει τη φθινοπωρινή "στολή” σας και να φέρει αέρα ανανέωσης στο ντύσιμό σας.

Από τη shopping list του φθινοπώρου λοιπόν δεν πρέπει να λείπει το διαχρονικό λευκό πουκάμισο, αλλά και ένα σε ριγέ μοτίβο. Ο οίκος Balenciaga προτείνει πουκάμισα σε oversized γραμμή που είναι κατάλληλα για casual εμφανίσεις, ενώ μία πιο slim εκδοχή είναι ιδανική για τα looks στο γραφείο. Το denim πουκάμισο είναι επίσης μία πολύ χρήσιμη αγορά είτε αποφασίσετε να το συνδυάσετε σε ένα double denim σύνολο είτε όχι. Ακολουθώντας τις τάσεις της μόδας, ένα δερμάτινο πουκάμισο και ένα πουκάμισο σε έντονο χρώμα όπως το φούξια, το πράσινο ή το κόκκινο είναι επίσης must have. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να εμπλουτίσετε τη συλλογή σας με ένα ή και περισσότερα εμπριμέ πουκάμισα, τα οποία θα κάνουν upgrade στα looks με τζιν παντελόνι.

Editor's Picks