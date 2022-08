Η Julianne Moore με effortless chic σύνολο κατά την άφιξή της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Μετά από 79 διοργανώσεις μέσα στα τελευταία 90 χρόνια, το φεστιβάλ της Βενετίας είναι το παλαιότερο μακροβιότερο στην Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο. Η ευρωπαϊκή γιορτή που τιμά την έβδομη τέχνη ξεκινά σήμερα 31 Αυγούστου και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου όπου θα έχουν προβληθεί οι 23 ταινίες που συμμετέχουν- 13 εκ των οποίων είναι ευρωπαϊκές συμπαραγωγές-. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η Julianne Moore είναι η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο 79ο κινηματογραφικό φεστιβάλ, ενώ μέλη της επιτροπής είναι επίσης πολλοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες όπως ο σκηνοθέτης και παραγωγός Mariano Cohn, ο επίσης σκηνοθέτης Leonardo Di Costanzo, η γαλλικής καταγωγής σκηνοθέτης Audrey Diwan, η Ιρανή ηθοποιός Leila Hatami, ο συγγραφέας Kazuo Ishiguro και ο σκηνοθέτης Rodrigo Sorogoyen.

Στιλιστικά μιλώντας, οι off duty και red carpet εμφανίσεις των celebrities που θα βρεθούν στο φεστιβάλ της Βενετίας φέτος φαίνεται πως θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό αποδεικνύεται και από την πρώτη εμφάνιση της Julianne Moore κατά την άφιξή της στο φεστιβάλ. Η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός που ξεχωρίζει πάντα με τις εμφανίσεις της, casual ή formal, επέλεξε να φορέσει ένα effortless chic σύνολο που είναι η στιλιστική έμπνευση που χρειάζεστε για το φθινόπωρο.

Getty Images

Συγκεκριμένα, η Julianne Moore συνδύασε ένα τζιν παντελόνι σε ίσια γραμμή με λευκό t-shirt, blazer σε navy blue απόχρωση και χρυσά κουμπιά. Ολοκλήρωσε το casual chic σύνολό της με μαύρα loafers και τσάντα ώμου του οίκου Gucci. Τα μαύρα γυαλιά ηλίου και η επίσης Gucci αποσκευή της συμπλήρωσε ένα υποδειγματικό look για την εν λόγω περίσταση.

Στο εν λόγω σύνολο, η Julianne Moore συνδύασε όλα τα must have κομμάτια που χρειάζεται να προσθέσετε στη φθινοπωρινή συλλογή σας. Ένα blazer σε ουδέτερη απόχρωση όπως το navy blue συνδυάζεται άψογα τόσο με τζιν όσο με φούστες και φορέματα, το λευκό t-shirt είναι άκρως απαραίτητο για κάθε εποχή του χρόνου, ενώ θα σας βοηθήσει να κάνετε layering στα looks της σεζόν, το τζιν παντελόνι στη γραμμή που αναδεικνύει καλύτερα τη σιλουέτα σας και ένα ζευγάρι διαχρονικά μαύρα loafers όπως αυτά του οίκου Gucci είναι μερικά από τα συστατικά της ολοκληρωμένης γκαρνταρόμπας για το φθινόπωρο.

Το look της Julianne Moore

Getty Images