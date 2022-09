The Rainbow Queen | Γιατί η βασίλισσα Ελισάβετ φορούσε πάντα έντονα χρώματα

"Η Βασίλισσα πέθανε γαλήνια στο Balmoral το απόγευμα". Αυτό ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του Παλατιού για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Λίγους μήνες πριν, συγκεκριμένα τον Ιούνιο, είχαν πραγματοποιηθεί οι εορτασμοί για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο για τα 70 χρόνια βασιλείας της. Η βασίλισσα Ελισάβετ είναι η μακροβιότερη μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου και η δεύτερη μακροβιότερη βασίλισσα στον κόσμο. Έλαβε τον τίτλο της σε ηλικία μόλις 25 ετών μετά τον θάνατο του πατέρα της, βασιλιά Γεωργίου.

Εκτός από τον ρόλο τη, ωστόσο, η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν ένα σύμβολο στην pop κουλτούρα αλλά και στον κόσμο της μόδας. Στη διάρκεια της βασιλείας της, το προσωπικό στιλ της βρέθηκε συχνά στο μικροσκόπιο των fashion experts και δημοσιογράφων μόδας σε μία προσπάθεια να αποκωδικοποιήσουν τις στιλιστικές επιλογές της, οι οποίες όπως φαίνεται δεν ήταν διόλου τυχαίες.

Όπως έδειξε ο χρόνος, η βασίλισσα Ελισάβετ παρακολουθούσε τις εξελίξεις και τις τάσεις της μόδας ανά σεζόν και υιοθετούσε κάποιες από αυτές με τον δικό της, royal τρόπο και πάντα σεβόμενη το dress code και τους κανόνες που όριζε το Παλάτι και η θέση της. Κάνοντας μία αναδρομή στο στιλ της, royal βιογράφοι και δημοσιογράφοι μόδας της είχαν χαρίσει τον τίτλο "Rainbow Queen", αφού η βασίλισσα Ελισάβετ επέλεγε να φοράει αποκλειστικά και μόνο έντονα χρώματα στις δημόσιες εμφανίσεις της με εξαίρεση τις περιστάσεις που όφειλε να φοράει μαύρο, όπως είναι οι κηδείες. Η μονάρχης δεν ταξίδευε ποτέ χωρίς να έχει στις αποσκευές της ένα μαύρο outfit, ώστε να είναι προετοιμασμένη για παν ενδεχόμενο.

Η βασική απορία όμως είναι για ποιον λόγο είχε τόσο μεγάλη αγάπη στα bold χρώματα και τους διάφορους τόνους τους. Κάθε φορά που είχε προγραμματισμένη κάποια επίσημη δημόσια εμφάνιση, το πλήθος συγκεντρωνόταν στην εκάστοτε τοποθεσία με σκοπό να τη δει. Φορώντας έντονες αποχρώσεις όπως το φούξια, το κίτρινο, το πορτοκαλί, το γαλάζιο, ήταν εύκολο να ξεχωρίσει κανείς τη βασίλισσα μέσα στο πλήθος και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Σύμφωνα με τον Robert Hardman, ο οποίος έχει εργαστεί ως βιογράφος της royal οικογένειας, η βασίλισσα Ελισάβετ έχει αναφέρει πως "δεν μπορώ ποτέ να φορέσω μπεζ, επειδή κανένας δεν θα γνωρίζει ποια είμαι".

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, ανάμεσα στις εμφανίσεις που πραγματοποίησε στα 70 χρόνια που βρισκόταν στον θρόνο, μόνο το 1% από αυτές επέλεξε να φορέσει κάτι σε μπεζ απόχρωση. Αυτή τη συνήθεια φαίνεται πως ακολουθεί συχνά και η σύζυγός του εγγονού της βασίλισσας, η Kate Middleton. Η δούκισσα του Cambridge ταξίδεψε στον Καναδά το 2016 για το καθιερωμένο royal tour και επέλεξε να φορέσει πολλές φορές ρούχα σε έντονη κόκκινη απόχρωση, ώστε να την ξεχωρίζει εύκολα το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο.

Έχουν γραφτεί μάλιστα και πολλά βιβλία με θέμα τις χρωματικές επιλογές της βασίλισσας Ελισάβετ. Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Sali Hughes στο βιβλίο της "Our Rainbow Queen", η βασίλισσα δεν θα φορούσε ποτέ πράσινο εάν θα επισκεπτόταν κάποια τοποθεσία στη φύση, δεν θα φορούσε ποτέ σκούρα χρώματα εάν θα βρισκόταν σε κάποιο κτίριο με σκουρόχρωμη ταπετσαρία ή διακόσμηση. Η μονάρχης επέλεγε να φορά αποκλειστικά και μόνο έντονα χρώματα ως δείγμα σεβασμού προς όλους εκείνους που συγκεντρώνονταν με σκοπό να τη δούνε από κοντά. "Επιθυμούσε να ξεχωρίζει στο πλήθος ώστε να μπορεί ο κόσμος να πει "είδα τη βασίλισσα από κοντά"" αναφέρει η Sophie Rhys-Jones στο ντοκιμαντέρ "The Queen at 90".

Πίσω από το ντύσιμο της πιο φωτογραφημένης γυναίκας στην ιστορία υπάρχει ολόκληρη μελέτη και προγραμματισμός. Στα 70 χρόνια που βρισκόταν στον θρόνο, η βασίλισσα Ελισάβετ έχει συνεργαστεί με πολλούς image makers, σχεδιαστές και στιλίστες. Ανάμεσα στους αγαπημένους δημιουργούς ήταν οι βρετανικής καταγωγής σχεδιαστές μόδας Norman Hartnell, Hardy Amies, Stewart Palvin και Angela Kelly, οι οποίοι τη βοήθησαν να ανακαλύψει και να εξελίξει το προσωπικό στιλ της. Η Angela Kelly συνεργάστηκε με τη βασίλισσα Ελισάβετ για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, και όπως έχει αναφέρει σε συνέντευξη της, προγραμμάτιζε τις περίπου τριακόσιες εμφανίσεις που πραγματοποιούσε η μονάρχης μέσα στον χρόνο με μεγάλη προσοχή. Όπως αναφέρει στο βιβλίο "The Other Side of the Coin", ο ρόλος της ίδιας και των υπόλοιπων experts που επιμελούνταν το ντύσιμο της βασίλισσας, ήταν να βεβαιωθούν πως η μονάρχης θα φορά το κατάλληλο σύνολο για την εκάστοτε περίσταση. Η τοποθεσία, οι καιρικές συνθήκες, οι γραμμές των ρούχων και τα χρώματα ήταν μερικά από τα στοιχεία που λάμβαναν υπόψιν ώστε να καταλήξουν στο outfit.

Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι πως όσον αφορά στις γραμμές των ρούχων που επέλεγε η βασίλισσα μέσα στον χρόνο, αυτές άλλαξαν πολλές φορές και μάλιστα ανάλογα με τις τάσεις της μόδας την εκάστοτε περίοδο. Ωστόσο, η τάση που δεν υιοθέτησε ποτέ η βασίλισσα ήταν οι mini φούστες, οι οποίες είναι άκρως αντίθετες με το dress code του Παλατιού. Στην πραγματικότητα, η μονάρχης φορούσε αποκλειστικά και μόνο φορέματα που δεν περνούσαν το ύψος του γόνατου.

Εκτός από τα έντονα χρώματα, η βασίλισσα Ελισάβετ είχε δείξει επίσης την προτίμηση της στα μοτίβα, επιλέγοντας κυρίως φορέματα σε λουλουδάτα μοτίβα και bold αποχρώσεις, τα οποία συνδύαζε με παλτό σε τόνους που δημιουργούσαν color blocking αποτέλεσμα. Ωστόσο, δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τις neon αποχρώσεις και τις επέλεγε σε ελάχιστες περιστάσεις. Μία από αυτές ήταν η τελετή που πραγματοποιήθηκε όταν έκλεισε τα 90 της χρόνια. Τότε είχε εμφανιστεί, φορώντας ένα outfit σε neon πράσινη απόχρωση και ο σκοπός ήταν να ξεχωρίζει πολύ από την υπόλοιπη royal οικογένεια που βρισκόταν στο πλευρό της. "I need to be seen to be believed" φαίνεται να έχει δηλώσει κάποια στιγμή και αυτό που είναι σίγουρο είναι πως η βασίλισσα Ελισάβετ λατρεύτηκε, θαυμάστηκε και ενέπνευσε πολύ κόσμο στη διάρκεια της ζωής της. Ο στόχος επετεύχθη.

