"Back to the future" | Η νέα καμπάνια της KALOGIROU είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι της μόδας στον χρόνο

Οι καμπάνιες της KALOGIROU δημιουργούν πάντα προσμονή. Το έξυπνο και επίκαιρο story telling τους σε συνδυασμό με την άρτια εκτέλεση και την υψηλή αισθητική που χαρακτηρίζει εξάλλου την ταυτότητα του brand, ανεβάζουν τον πήχη των fashion campaigns ψηλά και συναγωνίζονται ισάξια της αντίστοιχες του εξωτερικού. Μία τέτοια καμπάνια είναι και η "Back to the future", η οποία συνοδεύει το λανσάρισμα της κολεξιόν KALOGIROU Φθινόπωρο - Χειμώνας 2022-23: πρόκειται για ένα φιλμικά ανώτερο fashion βίντεο και μία σειρά φωτογραφιών που μας ταξιδεύουν μέσα στον χρόνο αξιοποιώντας τις αναφορές του χθες για να τις μετατρέψουν σε τάσεις που πρωταγωνιστούν στο τώρα. "Το παρελθόν εκρήγνυται δημιουργικά στο σήμερα: ένα μεγάλο βήμα στο παρελθόν, ένα ακόμη μεγαλύτερο στο μέλλον της μόδας και της αισθητικής", αναφέρει το brand στη σημείωμα του για την καμπάνια.

Courtesy of KALOGIROU

"Back to the future": η καμπάνια

Στη νέα καμπάνια "Back to the Future" της KALOGIROU, "οι αναμνήσεις μετατρέπονται σε όνειρα και τα όρια του χρόνου εξετάζονται δημιουργικά". Αρχικά, βλέπουμε ένα ζευγάρι του μέλλοντος να κάθεται αντικριστά σ' ένα τραπέζι μέσα σ' ένα ψυχρό, αφιλόξενο περιβάλλον. Μια φωνή τους ενημερώνει για την ώρα, τη θερμοκρασία και τους καλεί να ετοιμαστούν για πρωινό. Η γυναίκα τότε πατά το τηλεκοντρόλ και το ταξίδι στον χρόνο ξεκινά μέσα από από οθόνες που εμφανίζονται γύρω τους.

Courtesy of KALOGIROU

Μεταφερόμαστε σ' ένα telemarketing σόου, όπου το camp αισθητικής σαλόνι είναι ντυμένο με ταπετσαρία στην οποία επαναλαμβάνεται το logo KALOGIROU. Οι παρουσιάστριες ζητούν από το κοινό να καλέσει άμεσα για να αποκτήσει τα πολυπόθητα παπούτσια κι αξεσουάρ. Αμέσως μετά, στο πρόγραμμα μπαίνει η γυμναστική, και οι '80s και '90s αναφορές με τα ρούχα από λίκρα είναι χαρακτηριστικές: knee- high boots αντί για γκέτες και clutches αντί για βαράκια για σώμα υγιές και ατμόσφαιρα νοσταλγική. Ακολουθεί το πάρτι: ένα πιάνο, disco balls και μπόλικη λάμψη, ρετρό bodysuits και pageboy χτενίσματα, χορός σε πέδιλα με chunky τακούνια.

Courtesy of KALOGIROU

Ένα πύραυλος απογειώνεται και στο σκηνικό της ντισκοτέκ μεταφέρονται οι άνθρωποι από το μέλλον, που καθώς απομακρύνεται η κάμερα μοιάζουν να παραμένουν εγκλωβισμένοι στην οθόνη της παλιάς τηλεόρασης που φιλοξένησε όλες τις προηγούμενες σεκάνς. Η ίδια έχει τοποθετηθεί πάνω στο τραπέζι από το οποίο ξεκίνησε αυτή η ιστορία... Στο πλάνο εμφανίζεται η τριάδα από τη ντίσκο, με τη ρετρό της αισθητική, που όμως μοιάζει εντελώς αναβαθμισμένη και σύγχρονη. High heels σε metallic υφή και πλατφόρμες συμπληρώνουν τα looks. Και το κρύο περιβάλλον μοιάζει να αποκτά ζεστασιά και ζωντάνια.

Courtesy of KALOGIROU

Στο φιλμ, παρακολουθούμε δυο κόσμους να συγκρούονται: η εσωστρέφεια με το αναβαθμισμένο glamour, το φανταστικό πάρτι με τη μοναξιά, ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα σε αντίθεση με την ομοιογένεια. Στο τέλος κερδίζει ό,τι πιο ελπιδοφόρο.

Courtesy of KALOGIROU

Η KALOGIROU, με αδιάκοπη πορεία 130 χρόνων στην ελληνική αγορά, προχωρά πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Στην καμπάνια "Back to the Future", η δράση είναι καταιγιστική και μας υπενθυμίζει ότι ο χρόνος δεν είναι παρά μια καταγραφή των συναισθημάτων. Αρκεί να θυμηθείτε πώς νιώσατε όταν φορέσατε τα αγαπημένα σας high heels, όταν πήγατε στο πρώτο σας πάρτι, όταν ο έρωτας σας κοίταξε στα μάτια. Στις μεγάλες γιορτές της ζωής σας. Σε κάθε βήμα, η KALOGIROU είναι πάντα εκεί.

Δείτε το fashion film:

Οι συντελεστές της καμπάνιας: Creative Direction & set design: Νίκος Υφαντής | Film: Χρήστος Θεολόγου | Φωτογράφος: Μάρα Δεσύπρη | Movement Direction: Lynsey Peisinger | Styling: Δάφνη Ηλιάκη | Hairstyling: Δημήτρης Σαράντου | Makeup: Αθηνά Καρακίτσου| Οργάνωση Παραγωγής: This is Not Another Agency

Kalogirou Stores

ΑΤΤΙΚΗ: Π. Ιωακείμ 4, Κολωνάκι | CityLink, Σταδίου 4, Αθήνα | Α. Mεταξά 18 & Γρ. Λαμπράκη 19, Γλυφάδα | Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι | Παναγίτσας 5, Κηφισιά |Ηρώων Πολυτεχνείου 56, Πειραιάς | Αρκαδίας 36, Περιστέρι

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μητροπόλεως 75

ΚΥΠΡΟΣ: Μνασιάδου 13, Λευκωσία | Λ. Μακαρίου 236, Λεμεσός

Online Store: www.kalogirou.com