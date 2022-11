Gucci Good Game | H capsule συλλογή που τιμά τη σχέση του οίκου με τον κόσμο του gaming

Ο οίκος Gucci βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας με τα πιο επιδραστικά brands- σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του The Lyst, τουλάχιστον. Ωστόσο, και χωρίς τη συνδρομή κάποιου report, μπορεί να αντιληφθεί κανείς τη δυναμική του luxury brand που δεν σταματά να εκπλήσσει τόσο με τα shows του, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό της συλλογής "GUCCI Twinsburg" με τα δίδυμα μοντέλα στην πασαρέλα, όσο και με τις συνεργασίες τους - από τον Balenciaga και την adidas μέχρι τη συλλογή HAHAHA που δημιούργησαν από κοινού ο creative director Alessandro Michele με τον Harry Styles.

Παράλληλα, ο οίκος αναπτύσσει διαρκώς τις στρατηγικές marketing που αφορούν την παρουσία του στο metaverse και την πώληση NFTs στοχεύοντας στη Gen Z, και πρόσφατα έγινε το πρώτο luxury brand που έχτισε τον δικό του χώρο στη metaverse πλατφόρμα The Sandbox δημιουργώντας το πειραματικό concept store Gucci Vault Land, στο οποίο οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν, να παίξουν και να κερδίσουν NFTs και ψηφιακές μάρκες. Τη σχέση του, λοιπόν, μ' αυτό το σύμπαν, των gamers, θέλει να τιμήσει ο οίκος με την πρόσφατη συλλογή του που έχει τον τίτλο "Gucci Good Game".

Courtesy of Gucci

Gucci Good Game| Η διπλή σημασία του GG και η παρουσία του οίκου στο ψηφιακό σύμπαν

Η νέα capsule συλλογή Gucci Good Game εξερευνά μία σημαδιακή σχέση: αυτή ανάμεσα στο δημοφιλές λογότυπο GG και τη συντομογραφία GG που χρησιμοποιείται στη γλώσσα των gamers. Το iconic GG γεννήθηκε στα 60s από τα αρχικά του ιδρυτή του οίκου Guccio Gucci, και χρησιμοποιείται ευρέως στις συλλογές ως ένα φόρος τιμής στην κληρονομία του, ενώ το "Good Game" (GG) είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν ως χαιρετισμό μεταξύ τους οι συμμετέχοντες σε online παιχνίδια τα οποία προϋποθέτουν τη συμμετοχή πολλών παικτών.

Ο οίκος άρχισε να επεξεργάζεται το πρότζεκτ "ψηφιακό σύμπαν" το 2019 και το Gucci Good Game έγινε το μότο στο ταξίδι εξερεύνησης του στον κόσμο του gaming καθώς δημιουργούσε κοινότητες για παιχνίδι, για νέα ταλέντα, ελεύθερης έκφρασης και ατομικότητας- φωτίζοντας ταυτόχρονα τις θετικές αξίες που είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργίας μιας απολαυστικής εμπειρίας gaming.

Courtesy of Gucci

Συμπεριλαμβάνοντας όλο το φάσμα του gaming από το πιο διασκεδαστικό μέχρι το πιο επαγγελματικό κομμάτι, η συμμετοχή του Gucci σ' αυτό το σύμπαν χαρακτηρίζεται από συνεργατική προσέγγιση, η οποία κάνει συμμέτοχους στην ανάπτυξη αυθεντικών εμπειριών διάφορους δημιουργούς και στοχεύει στο να καθιερώσει μία στενή σχέση με τους gamers.

Μέσα στα χρόνια, οι πρωτοβουλίες του brand εστιάζουν στο "χτίσιμο" μιας πολύπλευρης παρουσίας σε επιλεγμένο αριθμό παιχνιδιών όπως και σε εμβυθιστικές gaming πλατφόρμες όπως οι Roblox, The Sandbox, Zepeto, Hot Wheels Unleashed, Pokémon GO, Animal Crossing, Tennis Clash, The Sims - ή και τη συνεργασία με την XBOX για την προσφορά μίας limited-edition δέσμης υπηρεσιών.

Τα αρχικά GG επανεπεξαργάστηκαν καθώς το Gucci Good Game logo έκανε το ντεμπούτο του μαζί με τη Gucci Gaming Academy – άλλο ένα σημαντικό μανιφέστο των αξιών του οίκου σ' αυτόν τον τομέα - και παρουσιάστηκαν στη Gucci Town στο Roblox, τον ανυποχώρητο ψηφιακό χώρο της Gucci Community στην πλατφόρμα.

Courtesy of Gucci

Gucci Good Game | H capsule συλλογή

Ο οίκος, λοιπόν, φέρνει το πνεύμα του Good Game στη θεμελιακή του αρχή, τη μόδα, και τιμά τη σχέση του με το gaming με μια limited- edition συλλογή. Με τη διπλή του σημασία, το GG γίνεται το καθοριστικής σημασίας μοτίβο σ' αυτή την casual αντίληψης caspule. Από τα bowling shirts και τις hoodies μέχρι τα slides και τα sneakers, τα metallics συνδυάζονται με rainbow αποχρώσεις για να δημιουργήσουν ένα ιριδίζον εφέ στα κομμάτια τα οποία είναι διακοσμημένα με το μονόγραμμα.

Courtesy of Gucci

Η καμπάνια

Απηχώντας την εξερεύνηση νέων τοπίων και συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών κόσμων, η συλλογή συνοδεύεται από μία καμπάνια την οποία οραματίστηκε η πλατφόρμα King Kong Magazine, που προωθεί τις τέχνες, και φωτογράφισε ο Piczo σε συνεργασία μαζί της. Η αφήγηση της καμπάνιας οδηγεί το κοινό σε μία πύλη, η οποία δίνει πρόσβαση σε μία άλλη διάσταση, όπου τα στοιχεία της club και rave κουλτούρας αναμειγνύονται με αυτά της φύσης και οι εικόνες δημιουργούν σενάρια που αντηχούν πνευματικές αναζητήσεις. Σ' αυτή την ιστορία, η συλλογή καθιστά τον κόσμο φανταστικό, ένα ασφαλές μέρος όπου οι gamers μπορούν να επινοήσουν τις ζωές τους χωρίς κανέναν περιορισμό στη φαντασία.

Courtesy of Gucci

*Η συλλογή Gucci Good Game είναι διαθέσιμη online στο gucci.com και σε επιλεγμένα Gucci καταστήματα σ' όλο τον πλανήτη.