Οι καλύτερες μπλούζες φούτερ για γυναίκες άνω των 50

Μία από τις στιλιστικές συμβουλές που προτείνουν συχνά οι fashion experts στις σύγχρονες γυναίκες είναι να δημιουργήσουν τη δική τους "στολή". Ένας συνδυασμό από ρούχα δηλαδή που τις κάνει να αισθάνονται άνεση και κομψότητα. Συνήθως, ο όρος αυτός απευθύνεται στο ντύσιμο που επιλέγουμε για την εργασία μας, ωστόσο μπορεί να προσαρμοστεί και σε άλλες περιστάσεις όπως για παράδειγμα οι casual, χαλαρές στιγμές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο στόχος είναι να φορέσετε κάτι που είναι cozy, σας κάνει να αισθάνεστε άνετα χωρίς ωστόσο να κάνετε κάποια έκπτωση στο στιλ σας. Ακριβώς αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν τις μπλούζες φούτερ.

Οι sweatshirts ή μπλούζες φούτερ ήταν ένα από τα items με τις μεγαλύτερες πωλήσεις την περίοδο του lockdown. Τότε, κάθε γυναίκα εμπλούτισε τη συλλογή της με ρούχα που είναι πρακτικά και άνετα. Αργότερα, οι περισσότερες συνειδητοποίησαν πως ένα τόσο απλό αλλά τόσο ιδιαίτερο κομμάτι όπως η μπλούζα φούτερ μπορεί να φορεθεί με ποικίλους τρόπους. Κάπως έτσι, οι μπλούζες φούτερ ξεκίνησαν να πρωταγωνιστούν στο street style και κέρδισαν μία θέση στις γυναικείες γκαρνταρόμπες.

Διανύοντας λοιπόν την πιο κρύα εποχή του χρόνου, δηλαδή τον χειμώνα, η προσθήκη τουλάχιστον μίας, εάν όχι περισσότερων, φούτερ στη συλλογή σας είναι σχεδόν απαραίτητη. Πρόκειται μάλιστα για ένα item που μπορεί να φορεθεί από γυναίκες όλων των ηλικιών και στιλ. Σε περίπτωση που βρίσκεστε την έκτη δεκαετία της ζωής σας, οι μπλούζες φούτερ πρόκειται να φέρουν έναν αέρα ανανέωσης και coolness στο ντύσιμό σας, ενώ οι συνδυασμοί που μπορείτε να δοκιμάσετε ποικίλουν τόσο ώστε να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον σας για αυτές.

Όσον αφορά στις αποχρώσεις και τα μοτίβα, μία μπλούζα φούτερ σε ουδέτερους τόνους όπως το μπεζ, το γκρι, το μαύρο είναι σίγουρα must have. Ωστόσο, σίγουρα αξίζει να στρέψετε την προσοχή σας και σε πιο ιδίαιτερα σχέδια και χρώματα όπως το tie-dye ή το φούξια. Τα φούτερ που είναι διακοσμημένα με διακριτικά logos επίσης είναι μία must αγορά που θα κάνει update στα χειμερινά looks σας.

