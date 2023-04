Διαχρονικό στιλ και βιωσιμότητα | Τα ανοιξιάτικα looks του σήμερα και του αύριο που θα αιχμαλωτίσουν τα βλέμματα

Το preppy style ανανεώνεται στη συλλογή της Tommy Hilfiger για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023 και τα prep icons του brand που καθιερώθηκαν μέσα στα χρόνια επιστρέφουν σχεδιασμένα με φρέσκια ματιά για να αναβαθμίσουν τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις σου. Αυτό που πρέπει να έχεις στο νου σου είναι ότι η Tommy Hilfiger δεν μένει απλά στον μοντέρνο σχεδιασμό, αλλά έχει αναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες σε σχέση με τη βιωσιμότητα ενσωματώνοντας την όλο και περισσότερο στις συλλογές της. Η φιλοσοφία που "Waste Nothing & Welcome all" που έχει υιοθετήσει το brand, αντικατοπτρίζεται και στη νέα capsule collection Tommy X Shawn Classics Reborn, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Shawn Mendes. Και είναι ακριβώς αυτό: μία συλλογή που επανασχεδιάζει διαχρονικά κλασικά κομμάτια με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Η συλλογή της Tommy Hilfiger με τον Shawn Mendes

Η νέα συλλογή που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον πολυαγαπημένο καλλιτέχνη και γνωστό climate activist Shawn Mendes είναι εμπνευσμένη από την εκδοχή της Tommy Hilfiger για τα pre-90s prep, τονίζοντας τη χαλαρή εφαρμογή και την άνεση με έμφαση στο inclusivity. Τα νέα σχέδια επανερμηνεύουν τα εμβληματικά looks της Tommy Hilfiger με σύγχρονο τρόπο, δημιουργώντας μια συλλογή κλασικών ρούχων που είναι ιδανικά για το σήμερα και το αύριο. Η συνεργασία αγκαλιάζει το κοινό όραμα του Mendes και του brand για βιωσιμότητα, χρησιμοποιώντας στη δημιουργία των fashion items που περιλαμβάνει ανακυκλωμένα και καινοτόμα υλικά.

