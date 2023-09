Kourbela | Το ελληνικό brand επανασυστήνεται μέσα από τη νέα A/W 23-24 συλλογή

Ο δρόμος του Καλλιτέχνη. Ο τρόπος με τον οποίο ο Καλλιτέχνης αφουγκράζεται τον κόσμο, αντιλαμβάνεται το σώμα, το συναίσθημα, την κίνηση και εκφράζει το όραμά του. Ένας νέος κόσμος γεννιέται για τον χειμώνα 23-24, ένας κόσμος που εκφράζεται από την τέχνη και εκφράζει κάθε συναίσθημα, αγκαλιάζει κάθε κίνηση και προσφέρει μια νέα οπτική στην καθημερινότητα.

Courtesy of KOURBELA

Μέσα σε αυτόν το χειμώνα συμπληρώνεται κι ένας κύκλος 20 ετών για το brand KOURBELA που βασισμένο στην ουσία του family business γράφει τη δική του ιστορία στον χάρτη της ελληνικής μόδας. Μια επιχείρηση που έκανε τα πρώτα της βήματα τη δεκαετία του ’70 αποκτώντας με τον χρόνο πιστούς συνοδοιπόρους, επανασυστήνεται το 2003 ως designer brand με καλλιτεχνική διευθύντρια την Ιωάννα Κουρμπέλα και την ομώνυμη επωνυμία Ioanna Kourbela & Ioanna Kourbela Basics. Βασικά χαρακτηριστικά που διατηρούνται αναλλοίωτα στον χρόνο, η συνέπεια στον σχεδιασμό, η υποστήριξη της ελληνικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας, η αγάπη προς τον άνθρωπο, η οικολογική ευαισθησία μέσα από ενέργειες που στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη.

Courtesy of KOURBELA

Από τον χειμώνα του 23-24, το brand αποκτά έναν οικουμενικό χαρακτήρα υπό τη νέα ονομασία KOURBELA. Αναζητά νέα δίκτυα και αγορές, ευρύνει τους ορίζοντές του και στοχεύει στο να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό με ανοιχτό πνεύμα και νου. Με τη ματιά στραμμένη στο μέλλον και γερές βάσεις που στηρίζονται στο legacy και την ιστορία του, υλικά διαχρονικά που ανταποκρίνονται στο παρόν, σχέδια υψηλών προδιαγραφών που δεν περιορίζονται από σύνορα και προάγουν την ελληνική αισθητική και ταυτότητα καθώς και ένα εντατικό work ethic που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση "κλειδώνουν" την αξιοπιστία του brand εμβαθύνοντας στη σχέση που έχει χτίσει με τους πελάτες.

Courtesy of KOURBELA

Το Ρούχο είναι το Σπίτι του Σώματος

Ένα σπίτι τόσο αβίαστα οικείο, ουσιαστικό και σημαντικό. Για τη συλλογή AW 23-24 με τίτλο "The Artist’s Way", η έκφραση είναι το βασικότερο ζητούμενο. Έκφραση κίνησης, συναισθημάτων, σκέψεων. Απελευθέρωση, χορός, χρώματα, άνεση. Ο "καλλιτέχνης" είμαστε εμείς. Ο άνθρωπος, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται μέσα από τις επιλογές του, ο καμβάς του είναι τα υλικά που περιβάλλουν το σώμα του, η παλέτα του είναι τα χρώματα που θα "μιλήσουν" στη ματιά του. Η κίνησή του, απελευθερωμένη, υποστηριζόμενη από φυσικές ύλες, πλαισιωμένη από γραμμές και πατρόν που το προστατεύουν και αναδεικνύουν τη σιλουέτα.

Courtesy of KOURBELA

Τα υλικά είναι απαλά και ζεστά, ανάλαφρα και αέρινα με κοινό παρονομαστή τον τρόπο με τον οποίο τόσο ευγενικά αγγίζουν την επιδερμίδα. Κατασκευάζονται υπεύθυνα από εργοστάσια υψηλών προδιαγραφών τιμώντας την φιλοσοφία της αειφόρου ανάπτυξης. Βαμβάκι βισκόζη, modal, lyocell και rayon είναι πάντα στις επιλογές των συλλογών Kourbela στην απαλότερη και ποιοτικά υψηλότερη μορφή τους.

Χρώματα εμπνευσμένα από πίνακες, σαν να πάρθηκαν κατευθείαν από την παλέτα ενός ζωγράφου. Θερμά και λαμπερά όπως το Golden Khaki, το True Red και το Sunfilled Green, βαθιά και σαγηνευτικά όπως το Ruby Red και το Emerald Green καθώς και σκούρες και neutral αποχρώσεις με μια καθησυχαστική χροιά όπως τα Kinetic Purple, Zen Grey και Dark Blue, αποτελούν τις χρωματικές διακυμάνσεις της συλλογής.

Courtesy of KOURBELA

Κεντρικό ρόλο έχουν τα prints τα οποία αποτελούν και τη βασική cocktail πρόταση του χειμώνα. Σχεδιασμένα αποκλειστικά για τη συλλογή, προσαρμόζονται σε διαφορετικές υφές και πλέξεις αποδίδοντας μια ζωγραφική προσέγγιση παραπέμποντας σε animal μοτίβα που είτε ρέουν απαλά σε silky υφάσματα ή δημιουργούν μια εικόνα pixel σε premium πλεκτά. Αφηρημένη γραφή σαν να εκφράζει "ιδέες", σκέψεις και συναισθήματα σε ασπρόμαυρη silky βισκόζη διαμορφώνεται σε αυστηρά, θηλυκά και διαχρονικά πατρόν.

Courtesy of KOURBELA

Σιλουέτες που διαμορφώνονται για κάθε σωματότυπο βρίσκονται παντού μέσα στη συλλογή, από μεσάτα θηλυκά φορέματα και φούστες, cool και ανεπιτήδευτα σουπλαριστά ζέρσεΐ σε overalls και κάτω μέρη ως και περίτεχνα, γλυπτά σχήματα σε απαλές επιφάνειες. Αγκαλιάζουν τις καμπύλες, περικλείουν τη σιλουέτα και δημιουργούν μια αίσθηση αρμονίας, χαλαρότητας και αβίαστης καλαισθησίας.

Courtesy of KOURBELA

Μια συλλογή "γκαρνταρόμπα" όπου όλα τα σχέδια "συνομιλούν" χρωματικά, αισθητικά και σχηματικά δίνοντάς μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε με απόλυτη ελευθερία key looks από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η "The Artist’s Way" μας ωθεί να εξερευνήσουμε την καλλιτεχνική μας πλευρά, ωθώντας μας να αναδείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας.

Ανακαλύψτε όλη τη συλλογή στο kourbela.com

Δείτε εδώ το βίντεο