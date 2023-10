Oι desinger bags που θα κρατήσουν περισσότερο φέτος οι fashion insiders

Το αγαπημένο γυναικείο αξεσουάρ, οι τσάντες, επιστρέφει ανανεωμένο σε σχέδια, χρώματα και υφές κάθε σεζόν. Το παντοτινό, ωστόσο, όνειρο κάθε γυναίκας είναι να αποκτήσει στη συλλογή της designer bags, ανάμεσα στις οποίες συναντάμε σχέδια που είναι διαχρονικά. Τα luxury brands και οι οίκοι που έχουν τροφοδοτήσει το γυναικείο πάθος με iconic τσάντες φροντίζουν, βεβαίως, να ανανεώνουν τις συλλογές τους τόσο με αναβαθμισμένες εκδοχές των κλασικών όσο και με νέα σχέδια που διεκδικούν τον τίτλο της "It" bag της σεζόν. Οι ενημερωμένες fashion insiders είναι οι πρώτες που συνήθως τις κρατούν και τις αναδεικνύουν σε must -have αξεσουάρ και για το Φθινόπωρο - Χειμώνα 2023-24 ήδη έχουν ξεχωρίσει designer τσάντες που θα μπουν και στις δικές μας wish list.

Η Gucci Horsbit Chain, με το μάξι Horsebit logo, που πρωτοεμφανίστηκε στη συλλογή Φ/Χ 2003 του Tom Ford για τον Gucci και επανασυστήθηκε μέσα από τη συλλογή Φ/Χ 2023, είναι χωρίς αμφιβολία η must - have τσάντα της χρονιάς. Το συγκεκριμένο μοντέλο έκανε την εμφάνισή του σε street style looks και λογαριασμούς των fashionistas στα social media με αισθητή διαφορά από πολλά άλλα. Και μπορεί η συλλογή Gucci Φ/Χ 2023 να ήταν μεταβατική, πριν αναλάβει ο Sabato De Sarno, αλλά να που της οφείλουμε την τσάντα - πρωταγωνιστή της φετινής χρονιάς.

Getty Images H Tamara Kalinic στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Getty Images H fashion και lifestyle creator Paola Alberdi στην Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο

Οι τσάντες της Bottega Veneta σκοράρουν πάντα ψηλά στις προτιμήσεις των fashionistas, και μοντέλα όπως η Sardine με το sculptured χερούλι που μιμείται το σχήμα της σαρδέλας ή η Andiamo με το διαχρονικό Intrecciato μοτίβο, είναι αυτές που έχουν ξεχωρίσει. Η Louis Vuitton φιλοξενεί πολλά δημοφιλή σχέδια στις συλλογές της αλλά είναι η Rihanna που έβαλε την ευρύχωρη και κομψή Loop Hobo στην καρδιά των fashionistas για φέτος, ενώ από τη συζήτηση για designer bags δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Loewe με απανωτά δημοφιλή σχέδια τις τελευταίες σεζόν. Για τη φετινή, ποντάρουμε στην Puzzle Fold Tote, που κάνει απαραίτητη τη μοναδική, with a twist, αισθητική της στο άνετο και κομψό στιλ της καθημερινότητας.

Getty Images Rihanna

Άλλες επώνυμες τσάντες που ξεχωρίζουν τη σεζόν Φ/Χ 2023-24 είναι ασφαλώς η Hug bag του Ferragamo που προορίζεται να ολοκληρώσει κομψά business looks, η Penelope της Chloé με τον bohemian αέρα της, η καινούργια τσάντα ώμου Prada με το τραπεζοειδές σχήμα που υπόσχεται ασυναγώνιστο σοφιστικέ στιλ, αλλά και η Valentino Garavani Rockstud East-West που μπορεί να κρατηθεί / φορεθεί με διαφορετικούς τρόπους (στο χέρι, στον ώμο, χιαστί, ως clutch) και θα γίνει η go-to επιλογή για τα βραδινά σύνολα.

Getty Images Το μοντέλο Bianca Balti με τη Hug bag Ferragamo.

Υπολογίστε ακόμα στη λίστα με τις ποθητές τσάντες της νέας σεζόν την πολύ πρακτική και κομψή crossbody της σειράς RL 888 του Ralph Lauren, που έχει ξεχωρίσει και η Jennifer Lopez, αλλά και τη Le Bisou Perle του Jacquemus, που θα προσφέρει μία γαλλική πινελιά στο looks σας.

1. Η Gucci Horsebit Chain

Θα τη βρείτε εδώ.

2. H Sardine της Bottega Veneta

Θα τη βρείτε εδώ.

3 H Loop Hobo της Louis Vuitton

Θα τη βρείτε στη Louis Vuitton Boutique.

4. H Hug Bag του Ferragamo

Θα τη βρείτε στη Ferragamo Boutique.

5. H Penelope της Chloé

Θα τη βρείτε στο Luisa World.

6. H Puzzle Fold Tote της Loewe

Θα τη βρείτε εδώ.

7. Η RL 888 του Ralph Lauren

Θα τη βρείτε στη Ralph Lauren Boutique.

8. H Le Bisou Perle του Jacquemus

Θα τη βρείτε στον Kalogirou.

9. H medium handbag της Prada

Θα τη βρείτε εδώ.

10. H Valentino Garavani Rockstud East-West

Θα τη βρείτε εδώ.