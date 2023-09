Το ντεμπούτο του Sabato De Sarno στον Gucci

Φανταστείτε όλη την προσοχή της βιομηχανίας της μόδας να είναι στραμμένη πάνω σου, για το ντεμπούτο σου σ' ένα κορυφαίο πόστο και σ' έναν οίκο με τη φήμη και επιρροή του Gucci. Πόσω μάλλον, όταν η δική σου εμπειρία δεν είναι προηγουμένως δοκιμασμένη εκτός πλαισίου ασφάλειας που προσφέρει η ομπρέλα κάποιου άλλου ως επικεφαλής. Φανταστείτε, επίσης, πόσο πολλαπλάσια μπορεί να είναι η πίεση και το άγχος όταν η επιτυχία του προκατόχου σου παραμένει νωπή και άσβεστη στη συνείδηση της fashion κοινότητας – και άρα δύσκολο να αποφύγεις τη σύγκριση μαζί του. Υπολόγισε επιπλέον τις αναποδιές της τελευταίας στιγμής – εν προκειμένω, τις καιρικές συνθήκες που άλλαξαν last minute όχι απλά την τοποθεσία αλλά το concept της επίδειξης*- και μάλλον είναι εύκολο να κατανοήσουμε γιατί ο Sabato Da Sarno στο ντεμπούτο για τον οίκο Gucci, με τη συλλογή Gucci Ancora, έπαιξε μάλλον εκ του ασφαλούς. Αλλά κυρίως, γιατί δεν πρέπει να κριθεί με ακραία, κατηγορηματική αυστηρότητα.

Ο De Sarno είχε, εξάλλου, μ' αυτή την ανάθεση από την Kering, μία πολύ συγκεκριμένη αποστολή: να αδειάσει το moodboard της Gucci από τις σημειώσεις της παραμυθένιας εξτραβαγκάντζας, της κομψής νοσταλγίας και της no gender φιλοσοφίας, που άφησε πίσω του ο Alessandro Michele και να γράψει το πρώτο κεφάλαιο της "νέας εποχής" στην οποία επιχειρεί να εισέλθει ο οίκος Gucci. Και στην οποία τον πρώτο λόγο έχει το στιλ που μπορεί να φορεθεί (και το στιλ που έχει απήχηση στη γενιά Z). Τα κατάφερε να βάλει τη διαχωριστική γραμμή με το πρόσφατο παρελθόν; Φυσικά, τα κατάφερε. Εντυπωσίασε; Πολλοί σχολίασαν ότι τους έλειψε το "wow factor". Έχει καμία σημασία; Όχι, αν θεωρήσουμε ότι αυτή ήταν μια αρχή, ένα πρώτο "συμμάζεμα" από την αμέσως προηγούμενη σαρωτική και άνευ ορίων φαντασμαγορία, για να αρχίζει να χτίζει την προσωπική του σφραγίδα- η οποία, ακόμα και από τον τρόπο που επιλέγει να ντύνεται ο ίδιος (η προσωπική του στολή είναι ένα μαύρο t-shirt, ένα μαύρο τζιν και ένα ζευγάρι Converse) είναι πολύ διαφορετική από του προκατόχου του. Άρα; Άρα, απομένει να δούμε και τις επόμενες συλλογές, για να καταλήξουμε σ' ένα ασφαλές συμπέρασμα για το τι καινούργιο και φρέσκο έχει να φέρει ο Sabato De Sarno στη μόδα γενικά, στον Gucci ειδικά, πέρα από άρτιες και κομψές συλλογές - όπως χωρίς αμφιβολία ήταν η Gucci Ancora.

Courtesy of Gucci

Gucci Ancora: η συλλογή

Η Gucci Ancora είναι μια ιστορία "για τη χαρά της ζωής, το πάθος, την ανθρωπιά, τους ανθρώπους, την αληθινή ζωή, το ασεβές glamour, την πρόκληση, την απλότητα, τα άμεσα συναισθήματα και τις συγκινήσεις... Μία ιστορία του πλούτου και της λαγνείας, του κόκκινου όπως και του μπλε και του πράσινου, της αναλαμπής, του αυθορμητισμού, του φωτός...

Είναι η ιστορία υπέροχων, διαφορετικών ανθρώπων, οι φωτογραφίες της Getty με cool άτομα κάθε ηλικίας, που τους υποδέχεται και τους χωράει όλους χωρίς περιορισμούς. Είναι μια ιστορία για τον κινηματογράφο, την αγαπημένη μου Ιταλία, για τους διανοούμενους και τους ταξιδιώτες σ' όλο τον κόσμο, που όμως σε κάνει να νιώθεις σαν το σπίτι του όπου κι αν βρίσκεσαι. Είναι μία ιστορία των αντικειμένων - λαμπερών, απτών και ψυχρών στην αφή αλλά ζεστών στη καρδιά, που γεννούν την επιθυμία να τα συλλέξεις όχι για να τα κλείσεις σ' ένα μουσείο, αλλά για να εμπλουτίσουν την καθημερινή ζωή.

Είναι μια ιστορία μουσικής και βραδινών εξόδων, ιδρώτα, χορού και τραγουδιού. Είναι μια ιστορία για την οικογένεια, για τα φιλιά, πολλά φιλιά ξανά και ξανά. Είναι μια ιστορία για τα πάντα, ξανά, αλλά αυτή τη φορά δηλωμένη μέσα από τη χαρά". Αυτά σημειώνει στο χειμαρρώδες - και συναισθηματικά φορτισμένο- σημείωμά του για την Gucci Ancora o Sabato De Sarno. Τι μας λέει με απλά λόγια ο creative director: Ότι δημιούργησε looks που μπορούν να φορεθούν απ' όλους και να προσφέρουν χαρά (και όχι να μπουν στο μουσείο όπως ίσως οι δημιουργίες του Michele; Ιδού άλλη μια διαχωριστική γραμμή από το πρόσφατο παρελθόν.)

To look που άνοιξε τη συλλογή ήταν ένα κομψό μάλλινο παλτό σε ανθρακί με λεπτομέρεια Gucci Web στο άνοιγμα του πίσω μέρους το οποίο έχει φορεθεί πάνω από ένα απλό λευκό tank top και κοντό σορτς. Την εμφάνιση ολοκληρώνουν Horsebit loafers σε εκδοχή πλατφόρμας (είναι το ζευγάρι που θα δούμε να συνοδεύει πολλά από τα υπόλοιπα looks και πιθανολογούμε μία από τις προτάσεις αυτής της συλλογής που θα γίνει ανάρπαστη), το κολιέ από τη σειρά κοσμημάτων Marina Chain, η καμπάνια της οποίας ήταν η πρώτη που υπογράφει ο De Sarno, και φυσικά, η σταρ τσάντα του οίκου, η Jackie 1961 στη νέα απόχρωση του κόκκινου που συστήνει η συλλογή, το Rosso Ancora.

Αυτή η εκλεπτυσμένη απλότητα και το αβίαστο, νεανικό coolness συνεχίζονται και στα υπόλοιπα looks: little black dresses συνδυάζονται μόνο με λευκά sneakers, το νέο κολιέ της σειράς Marina Chain και την καινούργια mini size εκδοχή της Gucci Bamboo, little white dresses συνδυάζονται απλά είτε με γόβες είτε με loafer πλατφόρμες, patent leather φούστες με βαθύ σκίσιμο έρχονται σε λαχταριστές αποχρώσεις όπως το latte, το γαλάζιο ή το νέο κόκκινο του οίκου και φοριούνται με track jackets, denim jackets ή πουλόβερ (και γόβες), κομψά peacoat συνδυάζονται με ολόσωμα σορτς, άνετα τζιν αναβαθμίζονται σε παντελόνια για τις βραδινές εξόδους χάρη σε τοπ διακοσμημένα με κρυστάλλους, hot pants σε διάφορες υφές εισχωρούν σε κάθε πιθανό στιλ, από κοστούμια και πλεκτά σετ ή σε combos με hoodies, lingerie και baby doll φορέματα σε διαφορετικά μήκη στέκονται χωρίς επιπλέον styling πέρα από τη δαντέλα στο μπούστο τους ή τα κρυσταλλάκια στη διακόσμησή τους, ενώ ένα lime παλτό με κρόσσια αναλαμβάνει τον ρόλο show - stopper, σ' ένα look που ολοκληρώνεται από ένα κοντό δερμάτινο σορτς, ένα απλό polo και statement χρυσά σκουλαρίκια. Ωραία looks; Ωραία looks. Κομψά κομμάτια; Κομψά κομμάτια, που μπορούν να σταθούν και μεμονωμένα σε μία γκαρνταρόμπα. Φρέσκια ματιά σε εμβληματικά αξεσουάρ, όπως οι τσάντες και τα loafers Gucci; Εντελώς φρέσκια. Ο αντίλογος, που εξέφρασε και μία μεγάλη πλειοψηφία: στιλ που έχουμε ξαναδεί στις πρόσφατες πασαρέλες (άλλων οίκων). Ο αντίλογος στον αντίλογο: αυτή είναι η γενικότερη αισθητική που επικρατεί στη μόδα τώρα και ο Sabato De Sarno με τη συλλογή Gucci Ancora την εξυπηρέτησε με τη συνέπεια ενός αριστούχου μαθητή. Απομένει, όπως είπαμε, να ενσωματώσει σ' αυτή και την προσωπική του αφήγηση.

*Σημείωση: Ο αρχικός σχεδιασμός του Sabato De Sarno ήταν να παρουσιάσει τη συλλογή στους δρόμους της συνοικίας Brena, κοντά στο πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών, όπου ζουν πολλοί φοιτητές και καλλιτέχνες. Η βροχή, όμως, χάλασε το σκηνικό μέσα στο οποίο είχε φανταστεί ότι θα πάρει την πρώτη της πνοή η Gucci Ancora.

Δείτε το show:

Τα looks