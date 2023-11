Τα items που θα επέλεγε να αγοράσει μια Gen Z fashionista στη Black Friday από τη MODIVO

Η κάθε γενιά έχει τα δικά της signature styles και αυτό είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε καθώς η καθεμιά μεγαλώνει με εντελώς διαφορετικά στιλ και κοινωνικές / πολιτισμικές αναφορές. Αναμφίβολα, η ηλικία στην οποία αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τη μόδα και τις τάσεις παίζει ρόλο σε αυτές τις οποίες επιθυμούμε να υιοθετήσουμε και εν τέλει να διαμορφώσουμε το στιλ και το γούστο μας διαχρονικά. Η Gen Z, η πιο πολυπληθής γενιά αυτή την στιγμή στον πλανήτη, έχει δημιουργήσει ήδη το δικό της χαρακτηριστικό στιλ το οποίο διαφέρει από αυτό των baby boomers και των millenials, ως προς τις στιλιστικές επιλογές. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι κάποια γυναίκα που ανήκει σε μια διαφορετική γενιά από τη Gen Z, δεν μπορεί να υιοθετήσει τα στιλιστικά χαρακτηριστικά που εκείνη προτιμάει.

Η Gen Z γενιά ακολουθεί τις τάσεις της μόδας προσαρμόζοντας τες στα δικά της μέτρα, με την άνεση και μία vintage bold διάθεση να επικρατεί, ενώ κάνει spread the word τις επιλογές και τα looks της μέσω των social media εφαρμογών με το TikTok να είναι η No1 trendsetter πλατφόρμα της γενιάς. Και επειδή είναι γνωστό πως στη μόδα κυρίως αναπαράγουμε και κάνουμε mix & match τάσεις περασμένων χρόνων τις οποίες δοκιμάζουμε ανανεωμένες, η Gen Z επιλέγει αυτές που τις αρέσουν όπως και τάσεις άλλων χρόνων που της ταιριάζουν και κάνει το απόλυτο combo συνδυάζοντας το παλιό με το νέο. Χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης γενιάς είναι η αγάπη της για τα vintage κομμάτια, τα οποία δίνουν προσωπικότητα και ύφος στο look, και τα κοιτάζουν από μία εκμοντερνισμένη ματιά, η οποία αντανακλάται στα σύνολα τους. Puffer μπουφάν, skinny jeans όπως και άνετα wide legs παντελόνια, platforms shoes, 80s biker shorts, slip και skinny φορέματα όπως και κοσμήματα και αξεσουάρ περασμένων δεκαετιών όπως αυτή των 20s, είναι κομμάτια που θα βρεις στην γκαρνταρόμπα τους. Το στιλ τους είναι bold, με έναν unapologetic αέρα.

Πέρα από τα stylish χαρακτηριστικά της γενιάς, οι Gen Z έχουν κατορθώσει να είναι η γενιά, η οποία είναι περισσότερο συνειδητή σε θέματα που αφορούν την υγεία, την επαγγελματική τους κατάρτιση όπως και το body positivity. Μέσα σε όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε πως η Gen Z γνωρίζει τι θέλει και αυτό είναι κάτι που αντανακλάται τόσο στις στιλιστικές τους επιλογές όσο και στις επιλογές των αγορών τους. Επιλέγουν κομμάτια σε τιμές που τους είναι προσιτές και από brands τα οποία τους διασφαλίζουν στιλ και ποιότητα όπως η Modivo.

Η Black Friday που ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για γυναίκες της Gen Z γενιάς ή εκείνες που υιοθετούν τις τάσεις της, για να ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα τους από τη MODIVO. Στη MODIVO πρόκειται να βρεις, εξάλλου, μεγάλες εκπτώσεις σε premium brands όπως Puma, Desigual, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pinko, Polo Ralph Lauren, Levis, Adidas, Gant, DKNY, Trussardi, Max Mara, Under Armour και πολλά άλλα.

Διάβασε περισσότερα στο missbloom.gr