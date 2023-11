Το Max Mara Teddy Bear Coat έχει γενέθλια

Το Max Mara Teddy Bear Coat δεν απουσιάζει από τη χειμερινή γκαρνταρόμπα καμίας ενημερωμένης fashionista. Όλες οι fashion lovers λατρεύουν το παλτό που μας συστήθηκε μέσα από την πασαρέλα του οίκου το 2013 και φέτος γιορτάζει τα δέκα του χρόνια παρουσίας στη μόδα- έχοντας κατακτήσει τον τίτλο του timeless piece. Το τι εστί Max Mara Teddy Bear Coat περιγράφει μοναδικά η πρώτη πρόταση από το σημείωμα του αγαπημένου ιταλικού brand για τα γενέθλια του Teddy Bear παλτό: "Χνουδωτό και σαν φάκελος, το Max Mara Teddy Bear Coat είναι σαν μια αγκαλιά που δεν θέλεις να τελειώσει ποτέ".

Courtesy of Max Mara

Το Teddy Bear ξεπήδησε μέσα από την πλούσια κληρονομία του οίκου με τον καλλιτεχνικό του διευθυντή, Ian Griffiths, να περνά αρκετό χρόνο μελετώντας τα αρχεία. Σ' αυτά, λοιπόν, εντόπισε τα πλούσια, απαλά και μαλακά "Teddy Bear" παλτό που ο οίκος δημιούργησε τη δεκαετία των '80s από πολυτελείς ίνες- που αρχικά παράχθηκαν σε γερμανικούς μύλους για την κατασκευή παιδικών λούτρινων παιχνιδιών υψηλών προδιαγραφών. Ο Griffiths ανακάλυψε ότι αυτά τα απαλά, χνουδωτά υφάσματα όχι μόνο δεν κατασκευάζονταν πια, αλλά είχαν κλείσει και οι μύλοι που τα παρήγαγαν και είχε χαθεί το σπάνιο know-how. Η ομάδα του brand συνεργάστηκε τότε μ' ένα Ιταλό προμηθευτή για να δημιουργήσει την τεχνολογία που θα αναβίωνε την ίδια αίσθηση στο ύφασμα και το αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή μίας μοναδικής στο είδος της faux γούνας από αυθεντική τρίχα καμήλας με βάση από μετάξι.

Το Max Mara Teddy Bear Coat φέτος έχει γενέθλια: το 2023 σηματοδοτεί τα 10 λαμπερά chic χρόνια του παλτό που αγάπησαν οι πιο καλοντυμένες γυναίκες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Από το ντεμπούτο του στην πασαρέλα του 2013 αυτό το πολυτελές, καμηλό, faux-fur, cocoon-cut πανωφόρι έχει αποκτήσει πλέον το status του icon. Για τις σταρ στο κόκκινο χαλί και τις έξυπνες γυναίκες σ' όλο το κόσμο, το "Teddy Bear" παραμένει το παλτό που αποτυπώνει μοναδικά το παιχνιδιάρικο glamour.

To "Teddy Bear" σε νέες εκδοχές

Courtesy of Max Mara

Παράλληλα με τους εορτασμούς και τις εκπλήξεις που ετοιμάζει παγκοσμίως το brand για να γιορτάσει τα 10 χρόνια του iconic παλτό, λανσάρει προϊόντα αποκλειστικά σχεδιασμένα για την ειδική περίσταση. Στο MaxMara.com, και σε βασικά καταστήματα σε δέκα πόλεις σ' όλο τον πλανήτη, θα ανακαλύψετε το νέο Sparkling Teddy Coat σε καμηλό ή λευκό που έρχεται να προστεθεί στη χνουδωτή οικογένεια των Max Mara Teddy Bear, ενώ για πρώτη φορά, κυκλοφορεί το Mini Teddy Coat για κορίτσια ηλικιών 5 έως 12 με ασορτί must - have αξεσουάρ όπως γάντια, προστατευτικά αφτιών και χνουδωτούς σκούφους με αφτάκια αρκούδας.

Courtesy of Max Mara

Στην καμπάνια που συνοδεύει τη επέτειο των 10 χρόνων του Teddy Bear Coat, ο Tyler Mitchell φωτογραφίζει το διάσημο μοντέλο Mariacarla Boscono να φοράει το εμβληματικό παλτό όσο επιχειρεί να μεταδώσει το μήνυμα που αποτελεί το μάντρα κάθε διαχρονικού συμβόλου: "I was, I am, I will be". ("Ήμουν, είμαι και θα είμαι")