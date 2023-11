Τα ωραιότερα γούρια-κοσμήματα για το 2024

Ο ερχομός κάθε νέου έτους γεννά ελπίδες και προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον. Γι' αυτό συχνά τα δώρα που προσφέρονται την Πρωτοχρονιά συνοδεύονται από ευχές για καλύτερες μέρες. Η παράδοση του γουριού, εκείνου δηλαδή του πολύτιμου αντικειμένου που προσφέρεται ως σύμβολο καλοτυχίας και θετικής ενέργειας, είναι βαθιά ριζωμένη στις συνήθειές μας και τα πιο εντυπωσιακά γούρια είναι συνήθως εκείνα που παίρνουν μορφή μέσα από ένα καλοσχεδιασμένο, κομψό κόσμημα. Συχνά, με τη ημερομηνία του νέους έτους και μοτίβα καλοτυχίας χαραγμένα πάνω τους, τα γούρια - κοσμήματα αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τη θετική σκέψη μαζί μας, στη διάρκεια της κάθε μέρας της νέας χρονιάς.

Έτσι και φέτος, οίκοι υψηλής κοσμηματοποιίας και σύγχρονοι σχεδιαστές κοσμημάτων δημιούργησαν εντυπωσιακά κοσμήματα - γούρια για το 2024 νοηματοδοτώντας τα με υπέροχα μηνύματα και ευχές. Το κοσμηματοπωλείο Serkos επανασχεδίασε το διαχρονικό "μάτι" μέσα από μία σύγχρονη και γεωμετρική οπτική, ενώ στην εορταστική, eco-friendly συσκευασία του αποτυπώνει το μήνυμα "Α year of growth gazed from within". Ο οίκος Zolotas δημιουργεί τη μοναδική σειρά από γούρια "Tetra", η οποία εμπνέεται από τη δυναμική αρμονία των τεσσάρων στοιχείων της φύση (νερό, φωτιά, αέρας και γη) και φιλοξενεί κολιέ, σκουλαρίκια, βραχιόλια και δακτυλίδια σε χρυσό 18ΚΤ και ασήμι, διακοσμημένα με σμάλτα και πολύτιμους λίθους στα χρώματα που αντιπροσωπεύουν καθένα από τα στοιχεία, ενώ ο οίκος Lalaounis εμπνέεται από τη μυθολογία και την βαθιά ελληνική παράδοση και αξιοποιεί ως μοτίβο στη σειρά του "Good Luck Charm 2024" το ιερό ζώο της θεάς Άρτεμις, το ελάφι, που συμβολίζει την ελευθερία, τη δύναμη και τη δόξα.

Η Χριστίνα Σούμπλη υποδέχεται τη νέα χρονιά με ένα γούρι εμπνευσμένο από το σπουργίτι Bluebird γνωστό και ως το "μπλε πουλί της ευτυχίας" και δημιουργεί το κολιέ "Bluebird of Happiness" με ατσάλινη επιχρυσωμένη αλυσίδα και φτερά που φέρουν τη χαρακτηριστική τεχνική filigree της σχεδιάστριας, επισμαλτωμένα σε αποχρώσεις του μπλε, ενώ η σχεδιάστρια κοσμημάτων Polina Ellis επιλέγει ως γούρι για το 2024 τη μέλισσα, πηγή ζωής, σύμβολο υγείας, αλληλεγγύης και ενότητας και εμπνέεται από το χρυσό Μινωικό κόσμημα "Μέλισσα των Μαλίων" για τη δημιουργία των δύο κοσμημάτων της σειράς. Τα κοσμηματοπωλεία Gofas δημιούργησαν για το 2024 ένα κρεμαστό γούρι κόσμημα, σε δυο διαφορετικά σχέδια από ορείχαλκο επιπλατινωμένο, μαύρη ροδίωση, ή ροζ και κίτρινο χρύσωμα, ενώ το brand Nicofilimon και ο σχεδιαστής Νίκος Γαρμπής αντιλαμβάνoνται το 2024 ως τη χρονιά του "δυνατά" και αποτυπώνουν το ηχηρό αυτό μήνυμα στο ιδιαίτερο γούρι για το 2024, όπου ο αριθμός 4 παίρνει τη θέση του "ν" στα χρυσά γράμματα.

To γούρι KAKURU για το 2024 δημιουργήθηκε για να υπενθυμίζει ότι τη ζωή μας οφείλουμε να την ταξιδεύουμε προς όποιον προορισμό θέλουμε και έρχεται στην εκδοχή κολιέ, δαχτυλιδιού και σκουλαρικιών, ενώ η Li-LA-LO αντλεί έμπνευση από το 24ο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, το "Ω", και σχεδιάζει για το 2024 το γούρι-κόσμημα "Lucky Ω", ανάμεσα στα σχέδια του οποίου συναντάμε τα μοτίβα "Rising sun" και "Horseshoe" σε κολιέ, βραχιόλια και επιτραπέζια γούρια.

H Στέλλα Βιλδιρίδη σχεδιάζει το γούρι 2024 (μενταγιόν, βραχιόλι) για τον οίκο Venetia Vildiridis σε ασήμι από πράσινο ή κόκκινο σμάλτο, ενώ η σχεδιάστρια κοσμημάτων Δανάη Γιαννέλλη σχεδιάζει το βραχιόλι "Leaf of Heart", σε ασήμι ή χρυσό, ως lucky charm 2024 του brand Danai Giannelli που συμβολίζει την αγάπη και τον σεβασμό, την αναγέννηση και την ευημερία. Το γούρι Paréntesis του brand MK Fine Jewelry, ένα παντατίφ σε κίτρινο ή ροζ χρυσό και ασήμι, αποτελεί ένα μοτίβο σύγχρονης μίνιμαλ αισθητικής, ενώ η Luckycharm Collection 2024 του Elena Kougianou Jewels είναι αφιερωμένη στην αγάπη: την αγάπη για τους άλλους, για τον εαυτό μας και τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Τέλος, για το 2024 ο πρωτοπόρος σχεδιαστής Minas σχεδιάζει το μενταγιόν "Together" από sterling silver, επίσης διαθέσιμο σε συνδυασμό με χρυσό.

Τα ωραίοτερα lucky charms του 2024