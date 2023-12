Dazzle All Day | Πώς θα φορέσετε τις παγιέτες σε day to night εμφανίσεις

Όσο περισσότερο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα τόσο περισσότερο αναδεικνύονται οι παγιέτες ως οι leaders του ντυσίματός μας. Ωστόσο, συνήθως το εν λόγω glam στοιχείο μάς φέρνει στον νου αποκλειστικά εμφανίσεις που προορίζονται για πολύ ιδιαίτερες περιστάσεις όπως το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς ή κάποιο χριστουγεννιάτικο πάρτι. Ο κόσμος της μόδας και του street style έρχεται να μας αλλάξει την εν λόγω πεποίθηση, παρουσιάζοντας μας κομψούς και έξυπνους τρόπους για να προσθέσουμε τις παγιέτες στο casual dressing.

Συνδυάστε λάμψη με athleisure κομμάτια

Ακολουθώντας την τάση της μόδας που όρισε ο οίκος Isabel Marant στη συλλογή του για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023-2024, ο πιο σύγχρονος τρόπος για να εντάξετε τις παγιέτες ή τις glittery διαφάνειες στο ντύσιμό σας είναι να συνδυάσετε τα εν λόγω κομμάτια με items που έχουν athleisure αισθητική. Κάπως έτσι, το look σας θα είναι αρκετά εορταστικό και cool.

Splash News / Ideal Image Isabel Marant FW22

Συνδυάστε τη λάμψη με basic κομμάτια

Η πιο χρήσιμη στιλιστική συμβουλή που ακολουθούν οι γυναίκες με ξεχωριστό στιλ είναι εκείνη της ισορροπίας. Όσον αφορά στο glam style, η εν λόγω συμβουλή μπορεί να εφαρμοστεί εάν συνδυάσετε ένα party item με κάποιο άλλο basic. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να φορέσετε μία φούστα με παγιέτες, συνδυάστε την με ένα λευκό πουκάμισο ή ένα μονόχρωμο πουλόβερ. Κάπως έτσι, το αποτέλεσμα θα είναι πιο αρμονικό.

Getty Images

Ενδώστε στην υπερβολή

Σε περίπτωση που έχετε αποφασίσει να προσθέσετε περισσότερη λάμψη στο καθημερινό ντύσιμό σας, προτείνουμε να υιοθετήσετε και το motto "Go hard or go home". Αυτό σημαίνει πως αξίζει να δημιουργήσετε ένα glam look με ένα φόρεμα που είναι διακοσμημένο με παγιέτες και να το συνδυάσετε με ένα ζευγάρι μαύρες δερμάτινες μπότες και μαύρο παλτό. Κάπως έτσι, θα του επιτρέψετε να λάμψει και να πρωταγωνιστήσει στο look.

Getty Images

Alternative Styling Tip: Επενδύστε σε metallic αξεσουάρ

Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε λάμψη στο ντύσιμό σας, ωστόσο με ένα πιο chic και διακριτικό τρόπο, τα metallic αξεσουάρ είναι μία από τις καλύτερες επιλογές που μπορείτε να κάνετε. Συνεπώς, μία metallic τσάντα ή ζώνη ή παπούτσια πρόκειται να χαρίσουν μία μικρή και επαρκή δόση λάμψης στο casual ντύσιμό σας.