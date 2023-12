To νέο design της Ames the Bags υπόσχεται τις πιο συναρπαστικές τσάντες της σεζόν

Ο μαίανδρος της Lia Manjorou, σχεδιάστριας του brand Ames, έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική τέχνη και αρχιτεκτονική. Χρησιμοποιώντας αυτό το μοναδικό στοιχείο, η Ames τόλμησε να αναβιώσει μια αρχαία παράδοση, και προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στην αγορά της μόδας προσφέροντας ένα ταξίδι στον πλούτο της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς. Σε μια ανατρεπτική ένωση της παράδοσης με το σύγχρονο στιλ, οι τσάντες Ames the bags με την ελληνική υπογραφή της Lia Manjorou αναδεικνύουν για άλλη μια χρονιά τον μαίανδρο ως το πιο hot print της σεζόν με συνέπεια στον χρόνο, αλλά και με μια δημιουργική ματιά στο μέλλον.

Courtesy of Ames Backpack Athlos new logo beige. Θα το βρείτε εδώ.

Αυτή τη φορά, η σχεδιάστρια προσθέτει ένα καινοτόμο λογότυπο πάνω στις τσάντες, αναβαθμίζοντας τις με έναν αέρα αφαιρετικής κομψότητας. Αυτή η εξέλιξη έρχεται να συναντήσει το νέο design της Ames the Bags μέσα από τη δημιουργία ενός νέου pattern αυτό του New Logo Pattern και της σειράς Multicolor Logo που αποτυπώνει το νέο logo με μια πρωτοποριακή τεχνική αυτή του 3D υφαντού σενίλ. Και τα δυο λογότυπα του brand αντιπροσωπεύουν τον all time classic, αλλά και τον σύγχρονο χαρακτήρα του, ενισχύοντας την αισθητική και την αναγνωρισιμότητα της Ames.

Η Multi Mino σειρά είναι ένας καινοτόμος συνδυασμός τριών μοτίβων: το νέο μωσαϊκό με τον Μινώταυρο, το κλασσικό Ames pattern σε ντεγκραντέ εκδοχή, και τη φιγούρα του Μινώταυρου σε πορτραίτο. Είναι η απολυτή εξέλιξη του κλασσικού ύφους, καθώς είναι κάτι τελείως διαφορετικό και παράλληλα ταιριάζει με όλες τις ενδυματολογικές επιλογές και αναδεικνύει την καινοτομία του brand για ακόμα μια φορά.

Courtesy of Ames Shoulder bag Theros multi mino red. Θα τη βρείτε εδώ.

Η νέα συλλογή Ames περιλαμβάνει πλέον ένα μεγάλο εύρος από cross body bags, backpacks, τσαντάκια μέσης, ιδιαίτερα clutches, shoulder bags, totes, αλλά και travel bags. Η νέα συλλογή δεν αποτελεί μόνο μια συνάντηση διαφορετικών εποχών, αλλά την εναρμονισμένη ένωση του παρελθόντος με το σύγχρονο design. Πρόκειται για κομμάτια τέχνης που μεταφέρουν την πλούσια κληρονομιά της Μινωικής εποχής στη σύγχρονη μόδα.

Όλες αυτές οι προσθήκες έρχονται να αποδείξουν ότι η Ames μπορεί να εξελίσσεται συνεχώς, διατηρώντας τη μακροχρόνια ταυτότητά της. Η γεωμετρική ακρίβεια και η κομψότητα του μοτίβου στις τσάντες αποτυπώνονται στις λεπτομέρειες, αναδεικνύοντας την εκλεπτυσμένη αισθητική της ίδιας της σχεδιάστριας.

Courtesy of Ames Crossbody bag Tirvi multicolor logo beige. Θα τη βρείτε εδώ.

Η Ames δεν ενθαρρύνει απλώς τη μόδα. Παρουσιάζει μια εμπειρία, μια ιστορία που ενώνει το χθες με το σήμερα, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η ελληνική κομψότητα γίνεται αξία και η αρχαιότητα αναβιώνει στον σύγχρονο κόσμο.