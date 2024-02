A New York Moment | To show της Tommy Hilfiger στη Νέα Υόρκη

Με μια συλλογή - επιστολή αγάπης στη Νέα Υόρκη άνοιξε την Εβδομάδα Μόδας η Tommy Hilfiger, η οποία ανήκει στην PVH Corp. Το show που πραγματοποιήθηκε στο Oyster Bar του Grand Central Terminal την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου είχε τον τίτλο "A New York Moment" και συνοψίζει τις αναμνήσεις του Tommy Hilfiger από την πόλη στην οποία γεννήθηκε το brand του και ενέπνευσε το μοντέρνο american classic στιλ των συλλογών του.

Το Oyster Bar μετατράπηκε στο απόλυτο "Τhe Tommy" σκηνικό, με κυρίαρχα τα εμβληματικά χρώματα του brand, δηλαδή το κόκκινο, το λευκό και του μπλε, ενώ οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια βραδιά μοναδικής Hilfiger φιλοξενίας, που έφερε κοντά τη μόδα, τη διασκέδαση και το lifestyle.

Courtesy of Tommy Hilfiger

Η συλλογή Tommy Hilfiger FW24

Η συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας '24 ξεκίνησε ως ένα ερωτικό γράμμα προς τη Νέα Υόρκη, καθώς ο Tommy Hilfiger συγκέντρωσε αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής σε μια τέλεια "New York Moment". Η συλλογή είναι εμπνευσμένη από τη Νέα Υόρκη, την πατρίδα του Classic American Cool, διοχετεύοντας το μοναδικό στιλ της πόλης, επανερμηνευμένο μ' ένα ξεχωριστό Tommy twist, στις προτάσεις για την Άνοιξη 2024 ξεχωριστό Tommy twist. Η νέα συλλογή μετουσιώνει το πνεύμα του prep, εκσυγχρονισμένο μέσα από τον φακό της Νέας Υόρκης.

Courtesy of Tommy Hilfiger

Courtesy of Tommy Hilfiger

Συνεχίζοντας την παράδοση της ενσωμάτωσης αθλητικών λεπτομερειών στις συλλογές του, ο Tommy Hilfiger φέρνει μια νέα οπτική στο κλασικό αμερικανικό sportswear. Τα διαχρονικά prep της δεκαετίας του '90, όπως το rugby shirt, το blazer, τα chinos και το varsity jacket, εμπλουτίζονται με υφές σε κοτλέ, ψαροκόκαλο και chalky - pinstripes. Τα tailored γυναικεία παλτό είναι φτιαγμένα από καμηλό μαλλί, με καρό και τουίντ σε γήινους τόνους, ενώ το πολυτελές κασμίρ χρησιμοποιείται στα cable knits και τα μίνι polo dresses. Οι γραμμές των ρούχων είναι εμπνευσμένες από μια περίοδο κατά την οποία η Tommy Hilfiger χαλάρωσε τους κώδικες του αμερικανικού prep, παίζοντας με φαρδύτερα παντελόνια, χαλαρά κουμπιά και boxy πανωφόρια. Είναι η επιτομή της Americana αισθητικής της Tommy που ζωντανεύει σε αποχρώσεις του κόκκινου, του λευκού και του μπλε που εμπλουτίζουν το εμβληματικό DNA της μάρκας με μοντέρνο στιλ.

Courtesy of Tommy Hilfiger

Courtesy of Tommy Hilfiger

H διακόσμηση του χώρου του show

Περνώντας μέσα από το περίφημο Oyster Bar του Grand Central Station Terminal, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μοναδικό show, σε μια γοητευτική εμπειρία που τους μετέφερε σε ένα μυστικό κλαμπ της μόδας, με τη μοναδική αισθητική της Tommy. O χώρος ήταν διακοσμημένος με αναφορές στο στιλ και την προσωπική ιστορία του απόλυτου Αμερικανού ονειροπόλου. Μαξιλάρια με pinstripe έδωσαν μια ξεχωριστή πινελιά στο χώρο, τα οποία στη συνέχεια θα δωριστούν στο Material For The Arts, ως μια προσφορά προς την τοπική κοινότητα. Πινελιές από το κόκκινο, λευκό και μπλε DNA του brand ήταν διάσπαρτες παντού στα χειροποίητα διακοσμημένα πιατάκια και τα σουβέρ με την εικονογραφία της πόλης, ενώ το χαλί είχα navy απόχρωση.

Courtesy of Tommy Hilfiger

Courtesy of Tommy Hilfiger

Το show επαναπροσδιόρισε, επίσης, την έννοια του "See Now, Buy Now", με εμβληματικά σύνολα από την τρέχουσα συλλογή για την Άνοιξη – Καλοκαίρι 2024, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα προς πώληση.

Οι ζωντανοί θρύλοι της ψυχαγωγίας Questlove και Jon Batiste έφεραν τη μουσική στην πασαρέλα, μέσα από ένα ταξίδι στις πέντε συνοικίες της Νέας Υόρκης. Οι καλεσμένοι έλαβαν κοκτέιλ τόσο διαχρονικά όσο και το εστιατόριο, όπως το Old Fashioned και το αγαπημένο του Tommy - το κλασικό Martini.