Denim lovers | Όλα τα jeans που πρέπει να έχει μια ενημερωμένη γκαρνταρόμπα

Το it-jean

Who doesn't need a little extra? Το τζιν παντελόνι μπορεί να γίνει statement κομμάτι, αν έχει ιδιαίτερο κόψιμο ή διακοσμητικά στοιχεία. Το σχέδιο του οίκου Prada είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα.