Τα πιο χρήσιμα styling tips για να είστε κομψές σε κάθε ανοιξιάτικη περίσταση

Εάν ανήκεις στην κατηγορία των fashionistas, τότε θα γνωρίζεις πολύ καλά πως από τη στιγμή που το ημερολόγιο δείξει πως διανύουμε την περίοδο της άνοιξης, αυτομάτως νιώθουμε μία ανάγκη να ανανεώσουμε την γκαρνταρόμπα μας. Λίγο η υψηλή θερμοκρασία, λίγο οι νέες τάσεις, η shopping list μας γεμίζει με κομμάτια και εμείς έχουμε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να ανταπεξέλθουμε όσο καλύτερα γίνεται στο dress code που είναι "κομψή σε κάθε ανοιξιάτικη περίσταση". Πολύτιμη βοήθεια είναι οι συλλογές που δημιουργούν τα brands που σέβονται τη σύγχρονη γυναίκα και την ανάγκη της να νιώθει κομψή σε κάθε στιγμή της ημέρας. Brands όπως η Pink Woman, η συλλογή της οποίας για την άνοιξη του 2024 περιλαμβάνει όλα τα κομμάτια που θα χρειαστείς για να δημιουργήσεις μία καλά ενημερωμένη γκαρνταρόμπα.

Έχοντας λοιπόν, τα staples της ανοιξιάτικης γκαρνταρόμπας με την υπογραφή της Pink Woman, το επόμενο που θα χρειαστούμε είναι έμπνευση για μοντέρνα combos, αλλά και styling tips για να δημιουργήσουμε τις πιο κομψές εμφανίσεις σε κάθε περίσταση. Κάπου εδώ, έρχεται η fashionista Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία φωτογραφήθηκε για το Missbloom, φορώντας total Pink Woman σύνολα και μας πρότεινε τα πιο έξυπνα styling tips.

Styling Tip #1: Πώς θα πετύχεις τα πιο ανοιξιάτικα και σοφιστικέ looks

Ξεκινώντας να ανανεώνεις την ανοιξιάτικη συλλογή σου, ο στόχος είναι να σκεφτείς έξυπνα, επιλέγοντας κομμάτια που μπορείς να φορέσεις σε ποικίλες περιστάσεις και με διαφορετικό styling. Μία από τις αγαπημένες προτάσεις των fashion experts, που έκανε και η Μαρία Παπαγεωργίου είναι τα twin sets.

Πιο συγκεκριμένα, η fashionista επέλεξε να φορέσει ένα twin set, που αποτελείται από λινό στράπλες τοπ και επίσης λινή παντελόνα σε loose γραμμή. Και τα δύο είναι σε μία πολύ κομψή και σοφιστικέ χακί απόχρωση που θα αναβαθμίσει το στιλ σου. Η Μαρία Παπαγεωργίου επέλεξε να συνδυάσει το twin set της με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα, η στιλιστική αξία των οποίων είναι διαχρονική.

Ο βασικότερος λόγος που αξίζει να προσθέσεις twin sets στην ανοιξιάτικη συλλογή σου, όπως αυτό από την Pink Woman είναι επειδή μπορείς να δημιουργήσεις κομψές εμφανίσεις χωρίς να σε απασχολήσει ιδιαιτέρως το styling. Παράλληλα όμως, μπορείς να τα φορέσεις ξεχωριστά, δημιουργώντας έτσι περισσότερα looks με λιγότερα κομμάτια.

Styling Tip #2: Πώς θα αναβαθμίσεις κάθε casual εμφάνιση

Υπάρχουν ημέρες που θέλεις να φορέσεις τα πιο άνετα και cool κομμάτια της γκαρνταρόμπας σου. Κομμάτια όπως ένα tank top και το αγαπημένο σου τζιν παντελόνι. Ποιος είναι όμως ο τρόπος για να αναβαθμίσεις έξυπνα ένα casual ανοιξιάτικο look; Η Μαρία Παπαγεωργίου προτείνει να συνδυάσεις το τζιν σου με ένα bodysuit με cut-outs και lurex όψη. Η ίδια ολοκλήρωσε το σύνολό της με λευκά sneakers και ένα γκρι oversized σακάκι. Το απαραίτητο αξεσουάρ είναι φυσικά τα γυαλιά ηλίου που κάνουν πιο stylish κάθε σύνολο.

