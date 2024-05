Alviero Martini 1a Classe x Missbloom | Η Δώρα Κατσικογιάννη σου προτείνει τα πιο κομψά ρούχα και αξεσουάρ για φέτος το καλοκαίρι

Πέρα από τα κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας στα οποία βασιζόμαστε για τις προσεγμένες εμφανίσεις μας οι οποίες θα αναδεικνύουν το στιλ μας, σημαντικό και κυρίαρχο ρόλο παίζουν και τα αξεσουάρ με τα οποία επιλέγουμε να ολοκληρώσουμε τα σύνολα μας. Τα παπούτσια, τα καπέλα οι τσάντες και τα κοσμήματα ανάμεσα σε άλλα, είναι εκείνα τα οποία δίνουν τη δική μας ταυτότητα σε αυτά που φοράμε στολίζοντας και αναβαθμίζοντας το κάθε outfit μας.

Η πρακτικότητα που έχουν τα κομμάτια της συλλογής μας όπως και τα αξεσουάρ μας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε καθώς αυτή είναι η πρωταρχική τους αξία και ύστερα ακολουθεί η στιλιστική και η αισθητική. Συγκεκριμένα, στις τσάντες και στα παπούτσια της συλλογής μας είναι εκεί όπου μπορούμε να το δούμε περισσότερο ξεκάθαρα, καθώς ανάλογα με τις ανάγκες που πρόκειται να προκύψουν αλλά και τις περιστάσεις στις οποίες πρόκειται να δώσουμε το παρών, επιλέγουμε να κρατάμε και την ανάλογη τσάντα αλλά και να φοράμε το ιδανικό ζευγάρι παπούτσια.

Στον ερχομό κάθε νέας εποχής επιθυμούμε να ανανεώνουμε την γκαρνταρόμπα μας με τα fashion items που μπορούν να μεταμορφώσουν τα looks μας, επιλέγοντας brands που εμπιστευόμαστε. Έτσι κάναμε παρέα με τη Δώρα Κατσικογιάννη μια επίσκεψη στην boutique της Alviero Martini 1a Classe στο κέντρο της Αθήνας (Κολοκοτρώνη 1) και δημιουργήσαμε total looks που ανταποκρίνονται στις τάσεις της σεζόν Άνοιξη / Καλοκαίρι 2024, με ρούχα και αξεσουάρ κατάλληλα τόσο για τις πρωινές όσο και για τις βραδινές εμφανίσεις μας.

Βασίλης Μαντάς

Τα ρούχα και τα αξεσουάρ από την Alviero Martini 1a Classe που ξεχώρισε η Δώρα Κατσικογιάννη

Ένα κομψό travel look που θα σε αναδείξει στην πιο καλοντυμένη όποιο κι αν είναι το στιλ σου αλλά και με όποιο τρόπο ταξιδεύεις επέλεξε να μας προτείνει η influencer Δώρα Κατσικογιάννη. Συγκεκριμένα το σύνολο το οποίο επέλεξε αποτελείται από αμάνικο crop top πουκάμισο χωρίς γιακά με λεπτομέρειες στις τσέπες και λεπτομέρεια κόμπου. Το πουκάμισο της συνδύασε με ψηλόμεσο σορτς σε χακί απόχρωση και mini μήκος. Το outfit της ολοκλήρωσε με loafers με το χαρακτηριστικό "Geo map" pattern του οίκου να ολοκληρώνει τους γήινους τόνους του look ενώ η βαλίτσα με ροδάκια επίσης στο ίδιο μοτίβο και η handbag σε εκρού απόχρωση συμπληρώνουν ιδανικά το travel look.

