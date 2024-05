H Eva Herzigová είναι το πρόσωπο της νεάς καμπάνιας Massimo Dutti

H Eva Herzigová ανήκει σ' εκείνη τη χρυσή εποχή του modelling, στα '90s, που γέννησαν τον όρο supermodels. Το μοντέλο από την Τσεχία που έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας όπως Dolce & Gabbana, Chanel, Versace, Louis Vuitton και έχει ποζάρει για τα εξώφυλλα των μεγαλύτερων περιοδικών μόδας επιστρέφει σήμερα ως το πρόσωπο για τη νέα γυναικεία συλλογή της Massimo Dutti. Εξάλλου, η διαχρονική κομψότητα που διακρίνει τις συλλογές της Massimo Dutti δεν θα μπορούσε να βρει σπουδαιότερο εκφραστή από την Herzigová, η γοητεία της οποίας παραμένει αναλλοίωτη μέσα στον χρόνο.

Το διάσημο μοντέλο, σε styling της Geraldine Saglio, ποζάρει στον φακό του Nathaniel Goldberg εξασφαλίζοντας αξέχαστα στιγμιότυπα που συλλαμβάνουν την ουσία του αληθινού στιλ. Το σετ των φωτογραφιών με πρωταγωνίστρια την Eva Herzigová εδραιώνει τη σύνδεση μεταξύ μόδας και σύγχρονης αστικής ζωής και αποτελεί έναν φόρο τιμής στην κληρονομιά και το πάθος του brand για κομμάτια που δημιουργήθηκαν για να κρατήσουν στον χρόνο και να κάνουν πάντα εντύπωση, χωρίς να αγνοούν και να δημιουργούν τάσεις.

Στην καμπάνια, η Eva Herzigová ποζάρει με κομμάτια από τη συλλογή For Ever by Eva Herzigová της Massimo Dutti στην οποία μπορείτε να βρείτε κλασικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας για το καλοκαίρι, όπως λινά και crochet κομμάτια, μαύρα φορέματα, μίνιμαλ σανδάλια και κομψά αξεσουάρ, και/ ή να αγοράσετε τα ολοκληρωμένα looks με τα οποία ποζάρει το διάσημο μοντέλο.

