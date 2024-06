Τα minimal πέδιλα που επιλέγουν οι ενημερωμένες fashionistas για το καλοκαίρι

Το καλοκαιρινό ντύσιμο προϋποθέτει άνεση και αυτή είναι απαραίτητη στο πολλαπλάσιο όταν μιλάμε για παπούτσια. Τα παπούτσια που φοράμε το καλοκαίρι οφείλουν να προσφέρουν ευελιξία και πρακτικότητα και υπάρχουν πολλά κλασικά σχέδια που το κάνουν χωρίς να στερούνται την κομψότητα. Τα πιο δημοφιλή σχέδια είναι τα μίνιμαλ και ειδικά φέτος που ο μινιμαλισμός κυριαρχεί στο στιλ συνολικά τα μίνιμαλ πέδιλα είναι πρώτα στις επιλογές των fashionistas.

Μια ματιά στους λογαριασμούς που διατηρούν οι fashion insiders και δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ποια ζευγάρια σανδάλια είναι αυτά στα οποία πρέπει να επενδύσετε για να έχετε επίκαιρο και ανανεωμένο στιλ για το καλοκαίρι. Τα περισσότερα σχέδια, βεβαίως, είναι απ' αυτά που αποκαλούμε "βασικά" στην καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα. Σημειώστε, λοιπόν, ότι ένα ζευγάρι Capri σανδάλια, που διακρίνονται για την clean chic γραμμή τους και έγιναν δημοφιλή χάρη στις jetsetters που κυκλοφορούσαν μ' αυτά τις δεκαετίες του '50 και το '60 στο φημισμένο ιταλικό νησί Κάπρι, είναι μία βασική προσθήκη που πρέπει να κάνετε στην γκαρνταρόμπα σας.

Διαχρονικά είναι, επίσης, τα σανδάλια τύπου gladiator με τα χαρακτηριστικά κορδόνια που δένουν στους αστραγάλους θυμίζοντας τα παπούτσια που φορούσαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Σήμερα το σχέδιο έχει εκμοντερνιστεί και προσφέρει πολλές κομψές επιλογές για αυθεντικό summer look. Εκτός από τα τύπου gladiator, στις καλοκαιρινές συλλογές συναντάμε και lace - up σανδάλια με εξαιρετικά μίνιμαλ σχέδιο που μπορούν να συνδυαστούν τόσο με τα looks παραλίας όσο και με outfits που προορίζονται για καλοκαιρινές βραδιές.

Αλλά πέδιλα με μίνιμαλ αισθητική που επιλέγουν οι ενημερωμένες fashionistas είναι ασφαλώς τα φλατ slides, ενώ με λίγο περισσότερο τακούνι και για πιο βραδινά looks μπορείτε να αναζητήσετε stylish kitten heel πέδιλα και λιτά mules. Τέλος, τα flip flops και τα thong sandals είναι μία ακόμα κατηγορία καλοκαιρινών παπουτσιών που θα σας εξασφαλίσουν άνεση και κομψότητα με relaxed χαρακτήρα.

1. Capri σανδάλια

2. Σανδάλια τύπου gladiator

3. Mules

4. Lace- up σανδάλια

5. Flip flops

6. Slides