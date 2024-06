"The Always Grand Collection" με την υπογραφή των Mary Katrantzou, LALAoUNIS, Zeus+Δione

Φέρνοντας στο σήμερα ενάμισι αιώνα διαχρονικής κομψότητας, το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, μέλος της The Luxury Collection, παρουσιάζει τη limited-edition σειρά "The Always Grand Collection” με την υπογραφή των εμβληματικών brand Mary Katrantzou, LALAoUNIS και Zeus+Δione. Η collection αποτελείται από ξεχωριστά fashion item και αξεσουάρ που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά με αφορμή την επέτειο 150 χρόνων λειτουργίας του Ξενοδοχείου.

Σε όλα τα σχέδια, έντονη είναι η έμπνευση από τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και τα διακοσμητικά στοιχεία του iconic κτηρίου, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά σημεία αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του κέντρου της Αθήνας: Χρυσός, ασήμι, δέρμα και μετάξι, μπλέκονται σε ξεχωριστές ιστορίες πολυτέλειας που πηγάζουν από την ξεχωριστή δημιουργική ματιά του κάθε brand πάνω στην Ιστορία της "Μεγάλης Κυρίας των Αθηνών".

Mary Katrantzou

Καταξιωμένη διεθνώς για τη χαρισματική της σχέση με το χρώμα, η σχεδιάστρια Mary Katrantzou δημιούργησε ένα μαντίλι εμπνευσμένο από την επιβλητική πρόσοψη του ξενοδοχείου. "Παίζοντας" με τα αυθεντικά σχέδια του κτηρίου, η "βασίλισσα των print" δημιούργησε ένα wearable έργο τέχνης που συνδυάζει τα νεοκλασικά στοιχεία της Μεγάλης Βρεταννίας, με ζωηρά χρώματα, σε μια δημιουργία από μεταξωτό twill.

LALAoUNIS

Με σημαντική κληρονομιά στον τομέα της πολυτέλειας και της δεξιοτεχνίας, ο οίκος LALAoUNIS δημιούργησε μια σειρά κοσμημάτων που αναδεικνύει την ξεχωριστή σχέση του κτηρίου με την πόλη: Κατασκευασμένα στο χέρι, τα μενταγιόν και τα σκουλαρίκια που σχεδίασε η CEO και Καλλιτεχνική Διευθύντρια Μαρία Λαλαούνη αποκλειστικά για την 150η επέτειο του Ξενοδοχείου, θυμίζουν τις πόρτες και τα παράθυρα της Μεγάλης Βρεταννίας που ανοίγουν στον καταγάλανο Αττικό ουρανό. Οι δημιουργίες του οίκου LALAoUNIS είναι διαθέσιμες σε δύο εντυπωσιακές εκδοχές: Μία με χρυσό 18 καρατίων και ημιπολύτιμο λίθο turquoise και μια με έξοχης ποιότητας ασήμι 925 και αμαζονίτη.

Zeus+Δione

Ενσωματώνοντας στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και κληρονομιάς και αξιοποιώντας την εγχώρια χειροτεχνία, η Zeus+Δione δημιούργησε μια σειρά από χειροποίητα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ποιότητα, σχολαστική δεξιοτεχνία, καινοτόμο σχεδιασμό και προσεγμένη απλότητα. Με την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή Marios Schwab, οι προτάσεις της Zeus+Δione περιλαμβάνουν δερμάτινα clutch και pouch, αλλά και κεριά σε κεραμικές και δερμάτινες θήκες, με ανάγλυφα σχέδια που παραπέμπουν στα χαρακτηριστικά μπαλκόνια και στην πρόσοψη του Ξενοδοχείου. Σύντομα θα προστεθεί στη συλλογή και ένα μεταξωτό πουκάμισο από ζακάρ ύφασμα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα 150 Χρόνια του Ξενοδοχείου και παράγεται στην πόλη του μεταξιού, το Σουφλί.

Τα κομμάτια της επετειακής συλλογής "The Always Grand Collection” είναι περιορισμένα. Διατίθενται στο φυσικό κατάστημα GB Corner Gifts & Flavors αλλά και online.