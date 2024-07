Οι τσάντες παραλίας και οι βαλίτσες που θα σας εξασφαλίσουν τις πιο stylish διακοπές

Με την έναρξη του καλοκαιριού, η σκέψη μας αρχίζει να συντονίζεται αποκλειστικά μ' ένα σκοπό: το πού θα πάμε διακοπές. Τα σχέδια ξεκινούν από νωρίς και μαζί μ' αυτά αναζητούμε και εκείνα τα Σαββατοκύριακα ή τριήμερα που θα μπορέσουμε να οργανώσουμε σύντομες αποδράσεις. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει κάτι για το οποίο επίσης πρέπει να φροντίσουμε: το στιλ μας στην παραλία και το travel look μας. Βασικοί πρωταγωνιστές είτε στο ταξίδι είτε στην παραλία είναι τα αξεσουάρ, δηλαδή οι τσάντες, τα νεσεσέρ και οι βαλίτσες που θα χρειαστούμε για να έχουμε μια εμφάνιση φροντισμένη, κομψή και ενημερωμένη. Ξεκινώντας, επομένως, την αναζήτησή μας, υπάρχει ένας προορισμός που θα μας εξασφαλίσει τις καλύτερες επιλογές στην κατηγορία "τσάντες για τις διακοπές" και "είδη ταξιδιού": η Carpisa.

Για να διευκολύνουμε τις επιλογές σου από τη νέα συλλογή της Carpisa, απευθυνθήκαμε σε μία fashion expert, τη Δώρα Κατσικογιάννη. Ως content creator και influencer, η Δώρα ξεχωρίζει με τα φρέσκα looks που προτείνει και ειδικά για το καλοκαίρι επιλέγει συχνά τη ζωντάνια των χρωμάτων και των μοτίβων για τις εμφανίσεις της, τις οποίες εναλλάσσεις συχνά με μίνιμαλ επιλογές σε λευκό και μαύρο. Για τις εμφανίσεις της στην παραλία, η Δώρα δημιούργησε looks σε ουδέτερους τόνους και τα αναβάθμισε διαλέγοντας shopping bags και backpack από την καλοκαιρινή συλλογή της Carpisa, με πιο έντονα και ποπ χρώματα, όπως το κοραλλί, το λάιμ και το τιρκουάζ. Πρόκειται για φωτεινά χρώματα που χαρίζουν στη συλλογή μια πρόσθετη διάθεση ευθυμίας και δυναμισμού, ιδανική για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν, με αξεσουάρ που δεν περνούν απαρατήρητα. Οι τσάντες, κατασκευασμένες από πρακτικά και ανθεκτικά υλικά, σχεδιάστηκαν για να συνοδεύουν κάθε στιγμή της ημέρας, από την παραλία μέχρι τη βραδινή βόλτα δίπλα στη θάλασσα. Οι τσάντες παραλίας που προτείνει η Carpisa για το καλοκαίρι είναι πραγματικοί θησαυροί για το summer look σας, αφού καταφέρνουν με τα υπέροχα σχέδιά τους να γίνουν πρωταγωνίστριες. Η διάθεση Beach Inspired θυμίζει στην ουσία τις ανέμελες καλοκαιρινές διακοπές, ανάμεσα στο κύμα της θάλασσας και τις χρυσαφένιες παραλίες.

