Τα κομμάτια που πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε στην shopping list του καλοκαιριού

Κάθε φορά που καλωσορίζουμε μία νέα εποχή του χρόνου, οι περισσότερες από εμάς αναζητάμε τα κομμάτια τα οποία πρόκειται να ανανεώσουν και να αναβαθμίσουν την γκαρνταρόμπα μας. Τα must have της εκάστοτε εποχής αποζητάμε να είναι items τα οποία ταιριάζουν στο στιλ και το γούστο μας, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στις τάσεις της σεζόν έτσι ώστε να δημιουργούμε μοντέρνα και stylish outfits. Πέρα όμως από το "in fashion" στοιχείο που αναζητάμε στα νέα κομμάτια της συλλογής μας, σημαντικό είναι να επενδύουμε σε κομμάτια όπου και το κλασικό και διαχρονικό στοιχείο είναι έντονο έτσι ώστε να μας δίνουν τη δυνατότητα να τα προτιμάμε για πολλές χρονιές ως κομμάτια κλειδιά της γκαρνταρόμπας μας.

Το καλοκαίρι φέρνει μαζί του μια πληθώρα must-have κομματιών που εγγυώνται stylish και διαχρονικές εμφανίσεις. Οι ποικιλόμορφες περιστάσεις της θερινής περιόδου απαιτούν από εμάς να έχουμε διαφορετικά outfits, ανάλογα με το dresscode. Από τις καθημερινές μας βόλτες στην πόλη μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές, τις εξορμήσεις σε παραλίες και φυσικά τοπία, τις βραδινές εξόδους σε beachbars, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένες με ξεχωριστά looks που αποπνέουν αίσθηση ελευθερίας και ανεμελιάς. Κάθε εμφάνιση πρέπει να αντικατοπτρίζει την ανεβασμένη μας διάθεση και να μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα, όπως αρμόζει στην καλοκαιρινή εποχή.

Για οποιαδήποτε καλοκαιρινή περίσταση κι αν προκύψει, η collection SS'24 της Tommy Hilfiger είναι ιδανική για να καταφέρει να σε εξυπηρετήσει σε όλες τις προαναφερθείσες περιστάσεις και ταυτόχρονα να σου χαρίσει τον τίτλο της πιο καλοντυμένης. Από τη συλλογή της Tommy Hilfiger ξεχωρίσαμε τα κλασικά with a modern twist κομμάτια τα οποία χρειάζεται η κάθε fashion lover στην γκαρνταρόμπα της για να δημιουργεί ενημερωμένα και all time classic looks.

