Τα minimal chic κομμάτια με τα οποία θα ξεχωρίσετε το καλοκαίρι

Η επωνυμία Lola είναι συνώνυμη της διαχρονικής κομψότητας και της υψηλής ποιότητας. Τα ρούχα από τις συλλογές του brand ξεχωρίζουν γιατί διαπνέονται από μία σχεδιαστική φιλοσοφία που τα φέρνει στο επίκεντρο της μόδας κάθε σεζόν ως κομμάτια - κλειδιά της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Προσφέρονται για εκλεπτυσμένα looks για κάθε ξεχωριστή περίσταση: από τα outfits για τη δουλειά, το sporty chic του Σαββατοκύριακου μέχρι το evening dressing. Ειδικά για το καλοκαίρι, η Lola έχει φροντίσει να ανανεώσει τη συλλογή της με κομμάτια που προσφέρουν minimal chic αισθητική στις εμφανίσεις σας. Tailored βερμούδες και λινές παντελόνες, αμάνικα βαμβακερά top και πουκάμισα με ρίγες, shirtdresses και ladylike φορέματα από ποπλίνα, κομψές ολόσωμες φόρμες από λινό σας υπόσχονται απαράμιλλη κομψότητα.

Courtesy of Lola

Τα κομμάτια με τα οποία θα ανανεώσετε την γκαρνταρόμπα σας

Ξεκινήστε την ανανέωση της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας με κομμάτια που θα σας χαρίσουν άνεση και στιλ για το καλοκαίρι, και την ίδια στιγμή την ευελιξία να τα συνδυάσετε με διαφορετικούς τρόπους. Μία λευκή wide leg παντελόνα σε λινό από τη συλλογή Lola είναι το παντελόνι με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικά looks ανάλογα με το styling. Συνδυάστε τη με το αμάνικο βαμβακερό πουκάμισο σε mint ή indigo blue απόχρωση για τις εμφανίσεις σας στο γραφείο, ενώ για μια after work έξοδο μπορείτε αντί για το πουκάμισο να φορέσετε ένα λινό γιλέκο σε λευκό δημιουργώντας ένα από τα πιο in fashion styling combos της σεζόν.

Καλοκαίρι θα πει, επίσης, βερμούδες και μία mini jupe σε λινό και λευκό σας υπόσχεται ένα κομψό casual στιλ για τις αποδράσεις και τις διακοπές σας. Μπορείτε να τη φορέσετε τόσο με βαμβακερά tank tops και t-shirts στις πρωινές σας εξορμήσεις όσο και πουκάμισα όπως ένα ρομαντικό λευκό πουκάμισο με κεντημένο βουάλ ή ένα cropped λινό για μία χαλαρή βραδιά.

Βεβαίως, από τη λίστα με τις αγορές σας δεν πρέπει να απουσιάζουν τα φορέματα, το κατ' εξοχήν ένδυμα του καλοκαιριού. Η εποχή είναι κατάλληλη για να φορέσετε δροσερά φορέματα από ποπλίνα όπως το φόρεμα V σε ριγέ κεντημένη ποπλίνα από τη συλλογή της Lola, ενώ εδώ θα ανακαλύψετε και υπέροχα λευκά φορέματα που είναι must για το καλοκαίρι όπως το φόρεμα V με ανοικτή πλάτη σε κεντημένη βατίστα. Κομψά και θηλυκά αυτά τα φορέματα θα γίνουν η go-t0 επιλογή σας για το καλοκαίρι, ενώ δεν πρέπει να παραλείψετε να προσθέσετε στη συλλογή σας και ένα shirt - dress για κάθε στιγμή της ημέρας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επενδύσετε και σε μία ολόσωμη φόρμα από λινό σε ιβουάρ που θα γίνει η πρώτη σας επιλογή για chic βραδινές εξόδους ιδίως αν τη συνδυάσετε με εντυπωσιακά χρυσά κοσμήματα και minimal πέδιλα.

