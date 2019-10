The Attico | Το success story του brand που φορούν όλα τα fashion icons

Σε έναν κόσμο όπου και η μόδα έγινε τόσο μαζική που σχεδόν κούρασε ακόμα και όσους την αγαπούν πραγματικά, το αληθινό προσωπικό στιλ ξεχωρίζει. Τον Φεβρουάριο του 2016, σε ένα διαμέρισμα στο Μιλάνο, δύο γυναίκες παρουσίασαν την πρώτη τους συλλογή σε ένα private event με κοκτέιλ, λίγους φίλους και κάποιους ανθρώπους από το χώρo. Αυτή ήταν η αρχή του brand The Attico πίσω από το οποίο βρίσκονται οι Giorgia Tordini και Gilda Ambrosio.

Gilda Ambrosio & Giorgia Tordini

Το success story του designer duo συνοψίζεται στην πρώτη πρόταση. Προσωπικό στιλ. Οι δυο Ιταλίδες δεν ήταν καθόλου ξένες με το fashion business. Μπορεί να είναι "νέο αίμα" στο design όμως εδώ και χρόνια είναι ανάμεσα σε αυτές που κυνηγούν οι φωτογράφοι -και δεν κυνηγούν τους φωτογράφους- για ένα street style στιγμιότυπο στις εβδομάδες μόδας. Φαινομενικά δεν είχαν καμία σχέση. Ναι είναι δύο όμορφα it-girls αλλά η Ambrosio προτιμάει τα bold και statement κομμάτια, ενώ η Tordini επέλεγε πάντα τη μίνιμαλ οδό, με κλασικά ρούχα και αξεσουάρ. Βέβαια ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη μόδα φαίνεται τελικά ότι έχει πολύ περισσότερα κοινά, από ότι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί βλέποντάς τις να κάνουν βόλτες στους δρόμους του Μιλάνου και να παρακολουθούν τα fashion shows από τη front row φυσικά.

Γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού τους γνωστού και αμέσως κατάλαβαν ότι θέλουν να γίνουν ένα fashion δίδυμο. Στην αρχή έκαναν consulting σε διάφορα brands, περιοδικά, ακόμα και influencers. Αυτό τις βοήθησε να χτίσουν ένα πολύ ισχυρό δίκτυο γνωριμιών και φυσικά να γίνουν και οι ίδιες it-girls. Το επόμενο βήμα ήταν ένα δικό τους brand, όχι ένα ακόμα brand, αλλά το The Attico, που δεν μοιάζει με κάτι άλλο και που σκέφτηκαν μέσα σε ένα ταξί στη Νέα Υόρκη, ενώ γύριζαν από μια βραδινή έξοδο.

"Με τα ρούχα μας νιώθεις ότι δεν χρειάζεται να τα φορέσεις σε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι σαν να αγοράζεις vintage, όταν τα φοράς νιώθεις ότι φοράς κάτι μοναδικό" έλεγε η Giorgia στο Business of Fashion. Και το Attico είναι ακριβώς αυτό. Δεν έχει σεζόν, παρουσιάζει νέες συλλογές, αλλά αποτελείται από seasonless ρούχα και αξεσουάρ που, εκτός από τα λαμπερά party dresses που έτσι κι αλλιώς προορίζονται για party, θέλουν να δώσουν ενέσεις πολυτέλειας στην καθημερινότητά μας. "Το Attico είναι για κάθε μέρα. Φορέστε το με jeans, με T-shirt και flats και είστε έτοιμη. Πιστεύουμε στην ευελιξία και αυτή ήταν η ιδέα γύρω από το brand from day one" συνεχίσει και προκαλεί με το ιταλικό της ταμπεραμέντο κάθε γυναίκα να τολμήσει και να φορέσει κάτι διαφορετικό. Οι δύο σχεδιάστριες άλλωστε είναι οι πρώτες που φορούν τα ρούχα τους και φροντίζουν να φωτογραφίζονται με αυτά σε διαφορετικές φάσεις. Ένα βραδινό φόρεμα με sneakers, ένα τοπ με φτερά φορεμένο ακόμα και με φόρμες, και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ένα δημιουργικό στιλιστικά μυαλό, το έχουν κάνει. Αν αμφιβάλλει κανείς για το ότι η μόδα είναι εφαρμοσμένη τέχνη, αυτό το designer duo είναι η απόδειξη.

Ο στόχος τους από την πρώτη στιγμή ήταν να συστήσουν ένα νέο evening wear, που θα συνδυάζει τους κλασικούς κώδικες με ένα μοντέρνο και διαφορετικό twist που θα απευθύνεται πια στους millennials. Mε λίγα λόγια ήθελαν να βρεθεί επιτέλους ένας τρόπος για να γίνουν όλα αυτά τα "βαριά" ρούχα πιο εύκολα και πιο φορέσιμα, έτσι ώστε να μην το σκέφτεται κανείς πολλές φορές μέχρι να τα αποκτήσει. Η ερώτηση "ναι, αλλά πού θα το ξαναβάλω;" δεν υπάρχει για τα ρούχα Attico γιατί δεν θα φύγουν από τη μόδα και γιατί οι στιλιστικές προτάσεις που δίνουν οι δημιουργοί τους είναι ατελείωτες.

Στη συλλογή The Attico, η οποία εμπλουτίζεται κάθε σεζόν με νέα κομμάτια, μπορεί κανείς να βρει κυρίως statement ρούχα. Δεν υπάρχει το basic T-shirt, μιας και ο στόχος τους είναι να μας πείσουν ότι και ένα φούξια crop top με φτερά μπορεί να φορεθεί ακριβώς όπως το basic T-shirt. Αντλούν έμπνευση από το παρελθόν και τις πιο glamorous περιόδους της μόδας και λατρεύουν τον μαξιμαλισμό των 80s αλλά και τον ηδονισμό της disco era των 70s. Modern vintage, έτσι τα περιγράφουν.

Για την ιστορία, τα νούμερα έχουν σημασία. Αυτή τη στιγμή τα ρούχα τους πωλούνται από 140 retailers σε όλο τον κόσμο, ενώ τα κέρδη τους υπολογίζεται ότι αυξάνονται περίπου κατά 150% κάθε χρόνο.

"Fashion is just the beginning, because The Attico is a point of view on life, not just style. More will follow. Everything looks smashing from upstairs. Join." - Giorgia & Gilda