Το wrap dress συμβολίζει μέχρι σήμερα τη γυναικεία χειραφέτηση

Το wrap dress είναι το πιο πολυμορφικό κομμάτι: είναι σαν ρόμπα, σαν κιμονό, σαν toga. Αυτή είναι η πολύ περιεκτική περιγραφή της Diane Von Furstenberg για την πιο διάσημη δημιουργία της, το κρουαζέ φόρεμα. Η ευρηματική σχεδιάστρια που σήμερα ηγείται ενός πολύ ισχυρού οίκου με το όνομά της, έψαχνε για πολύ καιρό ένα ρούχο που μπορεί να φορέσει κάθε γυναίκα. Ήθελε να είναι λειτουργικό, κομψό και κολακευτικό και να μπορεί να ταιριάξει απόλυτα σε κάθε σωματότυπο.

Πώς προέκυψε η ιδέα του wrap dress;

Η λύση βρέθηκε στο αμερικανικό sportswear, από όπου και εμπνεύστηκε. Στην πραγματικότητα η Von Furstenberg δεν ήταν αυτή που εφηύρε το wrap dress, όμως ήταν αυτή που το έφερε στην πιο κολακευτική και πραγματικά λειτουργική μορφή του. Σε πολλούς ανθρώπους μια έντονη αλλαγή μπορεί να σταθεί η αφορμή για έμπνευση. Ακριβώς αυτό συνέβη και στη σχεδιάστρια. Το 1972 χώρισε από τον Ergon Von Furstenberg και έτσι αποφάσισε να σχεδιάσει κάτι σέξι, απευλευθερωτικό και ουδέτερο. To wrap dress.

Πρόκειται για ένα φόρεμα με V λαιμόκοψη που δημιουργεί το εφέ "φακέλου". Η λέξη "κρουαζέ" προέρχεται από το γαλλικό croisé και σημαίνει σταυρωτός. Αυτό ακριβώς το επίθετο περιγράφει τέλεια και τον τρόπο που κλείνει το wrap dress και στη συνέχεια δένει στη μέση για να μείνει σταθερό, με μία ζώνη, ή με κάποιο κούμπωμα, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο εκάστοτε δημιουργός. Η Elsa Schiaparelli το σχεδίασε στα 1930s ενώ αργότερα το συμπεριέλαβε στις συλλογές της και η Claire McCardell.

H Diane Von Furstenberg με λεοπάρ wrap dress, με τους Andy Warhol και Monique Van Vooren στη Νέα Υόρκη, το 1974.

Η Diane Von Furstenberg έφτιαξε τη δική της εκδοχή για το κρουαζέ φόρεμα τo 1974. Χρησιμοποίησε ελαστικό ζέρσεϊ και αυτό το υλικό ήταν τελικά το κλειδί της επιτυχίας. Κολακευτικό, κατάλληλο σχεδόν για όλες τις σεζόν αλλά και για πολλές περιστάσεις, ήταν εύκολο να το υιοθετήσει κάθε γυναίκα. Επιπλέον ήταν ένας τέλειος καμβάς για να αποτυπωθούν τα μοναδικά prints που επίσης βοήθησαν στο να γίνει διάσημη. Ακόμα και σήμερα η σχεδιάστρια αποκαλεί τον οίκο που διευθύνει "factory of prints" τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο το πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα έντονα μοτίβα στα σχέδιά της. Το wrap dress έγινε τόσο διάσημο και λατρεύτηκε τόσο πολύ, που έφτασε να είναι σύμβολο του κινήματος για τη χειραφέτηση των γυναικών, που είχε ήδη ξεκινήσει από τα '60s και κορυφωνόταν στα μέσα του 1970.

Διαφημίσεις από τα '70s και '80s για το wrap dress.

Αν και δεν σταμάτησε ποτέ να το σχεδιάζει, αποφάσισε να το επανασυστήσει το 1997. Οι εκδοχές του είναι πολλές αλλά το signature σχέδιο που είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο, περιλαμβάνει μακριά μανίκια και μήκος μέχρι το γόνατο.

Iconic μέχρι σήμερα

Τα μοντέλα στο private show της Diane Von Furstenberg το Φεβρουάριο του 2016 στη Νέα Υόρκη, με διαφορετικές εκδοχές του iconic κρουαζέ σχεδίου της.

Αν και μετράει πάνω από 40 χρόνια από τη μέρα που πήρε τη σημερινή του μορφή, το wrap dress παραμένει εξίσου iconic με τότε. Ανάμεσα στις διάσημες fans του βρίσκεται και η Kate Middleton, που το έχει επιλέξει πολλές φορές σε μονόχρωμη ή printed εκδοχή και συνδυάζοντάς το με πλατφόρμες ή γόβες.

H Sarah Jessica Parker είχε επιλέξει ένα από τα πιο glamorous στα DVF Awards το 2014.

Στο επίσημο website της Diane Von Furstenberg υπάρχει και η wrap-o-pedia, που αναφέρει όλες τις πληροφορίες για το κλασικό και αγαπημένο της φόρε��α που έχει κατακτήσει τον κόσμο, ενώ στην Ελλάδα είναι διαθέσιμο κάθε σεζόν στα attica, μαζί φυσικά με ολόκληρη τη συλλογή της σχεδιάστριας.

"Easy, effortless, and on the go. This one little dress has become a friend in the wardrobe to women all over the world."