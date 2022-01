Πώς θα φορέσετε φορέματα τον χειμώνα χωρίς να κρυώνετε

Ο χειμώνας είναι η εποχή που δημιουργεί τις περισσότερες στιλιστικές προκλήσεις σε όλες τις γυναίκες. Εκτός από το dress code που χρειάζεται να έχετε στο νου σας κάθε φορά που δημιουργείτε μία εμφάνιση, οι καιρικές συνθήκες όπως η βροχή ή το χιόνι και πολύ περισσότερο η χαμηλή θερμοκρασία εμποδίζουν τη στιλιστική φαντασία να ακμάσει και εσάς να σκεφτείτε κομψούς συνδυασμούς.

Ωστόσο, το κρύο δεν χρειάζεται να σας επηρεάζει στις στιλιστικές σας επιλογές, αφού υπάρχουν tips και tricks για να φορέσετε τα αγαπημένα σας ρούχα όσο χαμηλή κι αν είναι η θερμοκρασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα φορέματα, που ειδικά τον φετινό χειμώνα έχουν την τιμητική τους. Με μεγάλους πρωταγωνιστές τα πλεκτά φορέματα, τα οποία μπορείτε να φορέσετε με διάφορους τρόπους και περιστάσεις, το αγαπημένο one piece των γυναικών είναι ιδανικό ακόμα και για τις πιο κρύες ημέρες. Τα εμπριμέ φορέματα που κλέβουν τις εντυπώσεις, αλλά και τα φορέματα σε ουδέτερες αποχρώσεις που αποπνέουν φινέτσα είναι εξίσου must have για την τρέχουσα σεζόν.

Styling Tips

Ένας από τους πιο πολύτιμους συμμάχους σας για να δημιουργήσετε ένα cozy σύνολο με φόρεμα είναι τα καλσόν και συγκεκριμένα τα οπάκ καλσόν που είναι πολύ ζεστά. Το αγαπημένο styling trick των fashionistas φέτος τον χειμώνα είναι να φορούν ένα κολάν στο χρώμα του δέρματος κάτω από το καλσόν τους για ένα ακόμα πιο ζεστό αποτέλεσμα. Εξίσου χρήσιμο trick είναι το layering. Συνδυάστε το φόρεμα σας με πουκάμισα, μπλούζες ζιβάγκο ή ζακέτες, ώστε να δημιουργήσετε ένα έξτρα cozy αλλά και εντυπωσιακό look. Οι μπότες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, αφού προστατεύουν τα πόδια σας. Κατά τον χειμώνα, προτιμήστε φορέματα σε midi ή maxi μήκος και συνδυάστε τα με knee length μπότες για να πετύχετε τον στόχο σας.

Style Inspo