Street Style | Τα καλύτερα looks από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου μόλις ολοκληρώθηκε φιλοξενώντας στο πρόγραμμά της μερικά από τα πιο δυνατά shows για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2022-23. Ο οίκος Gucci επέστρεψε στο Μιλάνο με τη συλλογή Gucci x adidas, το ίδιο και ο Bottega Venetta με την πρώτη κολεξιόν του Matthieu Blazy, ενώ οίκοι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς μόδας όπως Prada, Fendi, Versace (κ.ά). συγκέντρωσαν στην ιταλική πρωτεύουσα της μόδας τη διεθνή fashion κοινότητα αλλά και πολλούς celebrities.

Το street style του Μιλάνου στάθηκε βεβαίως αντάξιο της διοργάνωσης: πλούσιο και πληθωρικό, έκανε τις δικές του προτάσεις για στιλάτο και ενημερωμένο ντύσιμο. Οι Ιταλίδες insiders της μόδας, αλλά και εκπρόσωποι της από κάθε σημείο του πλανήτη, εμπιστεύτηκαν κατά κύριο λόγο για τις εμφανίσεις τους κομμάτια από τις συλλογές των οίκων που φιλοξένησε η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, προτείνοντας ωστόσο τις δικές τους τάσεις για τη σεζόν και τα must-have items.

Μία προσεχτική ματιά στα street style looks από το Μιλάνο και γρήγορα αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι insiders της μόδας έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στις μίνι φούστες, στα παπούτσια- πλατφόρμες, τα έντονα χρώματα, ιδίως το πορτοκαλί, αλλά και τις παστέλ αποχρώσεις, με το γαλάζιο και το κίτρινο να κερδίζουν έδαφος. Το show της Diesel, για μια συλλογή αφιερωμένη στο ντένιμ, έγινε αφορμή για πολλά ενδιαφέρονται denim looks, όμως δεν ήταν το μοναδικό event που ενέπνευσε streetwear looks με ντένιμ. Τα τζιν παντελόνια και τα denim jackets, μάλιστα σε αποχρώσεις που δεν ήταν αποκλειστικά blue, έκαναν την εμφάνισή τους και σε πολλά άλλα looks.

Τέλος, δεν απουσίαζε και το κομψό tailoring όπως, όμως, το προτείνουν οι collections της προηγούμενης σεζόν: φορεμένο δηλαδή με τον πιο σέξι τρόπο, με bralettes και bra tops.

Τα street style looks που ξεχώρισαν