Πώς θα κάνετε τα sneakers σας να δείχνουν κομψά φέτος την άνοιξη

Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία της μόδας έχει ξεκινήσει να ασχολείται με ένα πολύ ιδιαίτερο ζευγάρι. Ο λόγος για τα sneakers, τα παπούτσια που εντάχθηκαν στη γκαρνταρόμπα μας ως κατάλληλα για γυμναστική και μέσα στον χρόνο έχουν καταφέρει να αναδειχθούν ως το πιο πρακτικά και εύχρηστο στιλ παπουτσιών που μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ήδη από το τέλος του 2019, όταν το Business of Fashion αφιέρωσε αρκετά ρεπορτάζ που αποκωδικοποιούσαν τη στιλιστική αξία των λευκών -συγκεκριμένα- sneakers, αναφέροντας τα ως "The big business of white sneakers” μέχρι τον ερχομό της πανδημίας στη ζωή μας που μας έκανε να στραφούμε στην άνεση, τα αθλητικά παπούτσια βλέπουν τις μετοχές τους να ανεβαίνουν με γρήγορους ρυθμούς.

Γιατί; Προσφέρουν από ένα σύνολο θετικών χαρακτηριστικών που δεν μπορεί να αγνοήσει καμία γυναίκα. Αρχικά, συνδυάζονται με τα πάντα, γεγονός που σημαίνει πως είτε θέλετε να φορέσετε το αγαπημένο σας φόρεμα ή ένα κομψό κοστούμι, ένα ζευγάρι λευκά ή χρωματιστά sneakers είναι μία από τις καλύτερες επιλογές που μπορείτε να κάνετε. Επίσης, προσφέρουν ασυναγώνιστη άνεση, στοιχείο που κάθε σύγχρονη γυναίκα επιθυμεί να απολαμβάνει στην καθημερινότητά της, η οποία τις περισσότερες φορές είναι γεμάτη με υποχρεώσεις. Επιπλέον, είναι ιδανικά ανεξαρτήτου ηλικίας και στιλ, αφού πάντα θα βρίσκεται ένα ζευγάρι που ταιριάζει στην αισθητική σας.

Η άνοιξη μάλιστα, ως μεταβατική περίοδος προκαλεί αρκετά στιλιστικά ζητήματα, ωστόσο τα παπούτσια δεν είναι ένα από αυτά, αφού είναι ξεκάθαρα η εποχή των sneakers. Φέτος μάλιστα, οι fashionistas που ακολουθούν τις τάσεις της μόδας, έχουν επιλέξει να συνδυάσουν τα επικρατέστερα trends με sneakers, αποδεικνύοντας μας για ακόμα μία φορά πως μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά σύνολα. Τα στιλιστικά combos που κερδίζουν τη fashion μάχη με διαφορά είναι sneakers με κοστούμι, με μίνι φούστες, βερμούδες και μίντι αέρινα φορέματα. Φυσικά, ο συνδυασμός με τζιν παντελόνι θεωρείται πάντα κομψός, επίκαιρος και μία "στολή” που θα σας βγάζει πάντα ασπροπρόσωπες.

Style Inspo