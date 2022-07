Η Jennifer Lopez έγινε 53 | Το style evolution της μέσα στον χρόνο

Υπάρχει μία πολύ ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων, στην οποία ανήκουν όλοι εκείνοι που είναι τόσο διάσημοι παγκοσμίως που δεν υπάρχει κάποιος που να μην τους γνωρίζει. Κάθε νέα πληροφορία για τη ζωή τους γίνεται θέμα σε περιοδικά, sites και tabloits όλου του πλανήτη, ενώ κάθε δημόσια εμφάνιση που πραγματοποιούν λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης και ανάλυσης από fans και δημοσιογράφους μόδας. Η πορεία τους μάλιστα είναι τόσο μεγάλη που πλέον μπορούμε με ευκολία να συγκρίνουμε τις στιλιστικές επιλογές που έκαναν παλαιότερα με τις σημερινές, αλλά και κατά πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τις τάσεις, το ντύσιμο, τη μόδα, την εικόνα τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Jennifer Lopez, η τούρτα γενεθλίων της οποίας φέτος θα έχει 53 κεράκια (σ.σ. Γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου του 1969), εκ των οποίων τα 23 χρόνια η ζωή και η καριέρα της είναι δημόσια. Η λατίνα star γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης από πατέρα τεχνικό υπολογιστών και μητέρα που εργαζόταν ως καθαρίστρια σπιτιών. Στην ηλικία μόλις των εφτά, πραγματοποίησε την πρώτη, από τις πολλές που ακολούθησαν αργότερα, περιοδεία σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη μαζί με την ομάδα χορού στην οποία συμμετείχε. Κάπως έτσι ξεκίνησε η καριέρα της στον κλασικό και μοντέρνο χορό μέχρι τα 16 που έκανε την πρώτη κινηματογραφική της εμφάνιση στην ταινία "My Little Girl". Το ταλέντο της στον χορό ήταν τόσο εμφανές που κατάφερε να κερδίσει υποτροφία στην ανώτερη ακαδημία χορού του Μανχάταν, κάτι που δεν έκανε ιδιαίτερα χαρούμενη τη μητέρα της. Η Jennifer Lopez φεύγει από το σπίτι της οικογένειάς της με σκοπό να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Παρ'όλες τις δυσκολίες, η Jennifer Lopez είδε τη ζωή της να αλλάζει και την καριέρα της να εκτοξεύεται. Το 1997, ενσαρκώνει τη ντίβα και βασίλισσα της Tejano μουσικής Selena Quintanilla Perez, το 1998 πρωταγωνιστεί στο πλευρό του George Clooney στην ταινία "Out of our Sight”, η οποία μάλιστα την ανακήρυξε ως η πιο ακριβοπληρωμένη λατίνα ηθοποιό στην ιστορία του Hollywood, το 2000 συμμετέχει στην ταινία "Cell”, την επόμενη χρόνια στη διάσημη rom-com "Wedding Planner” και το 2002 πρωταγωνιστεί σε δύο άκρως εμπορικές επιτυχίες: το θρίλερ "Enough” και την ταινία "Maid in Manhattan”. Παράλληλα, ασχολείται με ένα ακόμα μεγάλο πάθος της, τη μουσική κερδίζοντας βραβεία, κάνοντας εκατομμύρια πωλήσεις και γεμίζοντας στάδια με κόσμο που συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει το φενόμενο "J.Lo".

Η trend setter Jennifer Lopez

Κάποιος θα αναρωτιόταν ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της μόδας και πόσο σημαντικός μπορεί να χαρακτηριστεί στην πορεία της Jennifer Lopez. Η απάντηση είναι αναπόσπαστο. Από τη στιγμή που ξεκίνησε την καριέρα της μέχρι σήμερα, στο άκουσμα του ονόματός της, όλοι μας λίγο ή πολύ μπορούμε να σχηματίσουμε μία εικόνα, ένα στιλ ντυσίματος, κάτι που αποτελεί μεγάλη επιτυχία για μία star. Αυτό αυτομάτως σημαίνει πως η Jennifer Lopez δημιούργησε ένα brand name, τόσο αυθεντικό που δεν αλλοιώθηκε από το πέρασμα του χρόνου ή τις τάσεις της εκάστοτε εποχής. Πώς όμως η Jennifer Lopez κατάφερε να μεταμορφωθεί από "Jenny from the block” σε παγκοσμίου φήμης J.Lo που είναι trend setter; Παρέμεινε πιστή στον εαυτό της, αγάπησε τα στοιχεία που την διαφοροποιούσαν από τις άλλες τραγουδίστριες ή ηθοποιούς και απέδειξε πως το κλειδί για ένα στιλ που ξεχωρίζει είναι η αυτοπεποίθηση και ο σεβασμός στη μοναδικότητά μας. Το ακόμα πιο σημαντικό είναι πως πέτυχε τον εν λόγω στόχο ακόμα και στις περιπτώσεις που τα σχόλια του Τύπου δεν ήταν τόσο κολακευτικά και δεν είχε την αποδοχή του κοινού.

Η Jennifer Lopez αγάπησε τις καμπύλες της σε μία περίοδο που οι skinny σιλουέτες ήταν το πρότυπο ομορφιάς και δεν προσπάθησε να μπει στα καλούπια της εποχής. Η εν λόγω αυτοπεποίθηση και ο τρόπος που αντιμετώπιζε τη μόδα, δηλαδή φορώντας ό,τι της άρεσε και ό,τι την έκανε να νιώθει όμορφα λειτούργησε ως πηγή έμπνευσης για σχεδιαστές, στιλίστες και fans. Κάπως έτσι περισσότερες γυναίκες από όλο τον κόσμο ξεκίνησαν να παρακολουθούν και να αντιγράφουν το στιλ της λατίνας σταρ.

Το 2019, η εν λόγω αυθεντικότητα της χάρισε το βραβείο του "Fashion Icon” από το Συμβούλιο σχεδιαστών μόδας της Αμερικής με τη Diane von Furstenberg να δηλώνει πως "Η μόδα αφορά πολύ περισσότερο την αυτοπεποίθηση που νιώθουμε όταν φοράμε κάτι, ακριβώς αυτό είναι που χαρακτηρίζει τη Jennifer Lopez”. Ο επίσης σχεδιαστής μόδας και μακροχρόνιος συνεργάτης της, Zuhair Murad έχει δηλώσει για την ίδια πως "Το γεγονός πως φορά με αυτοπεποίθηση το κάθε look οφείλεται στους στιλιστικούς πειραματισμούς που έχει κάνει αλλά και εν γένει την pop κουλτούρα. Έχει ταυτόχρονα το γούστο και την προσωπικότητα. Δύο στοιχεία που μπορούν να χαρακτηρίσουν κάποιον ως trend setter. Ακριβώς για αυτό ο κόσμος εμπνέεται και ακολουθεί το στιλ της”.

Μία από τις πιο iconic στιγμές στην καριέρα της Jennifer Lopez αλλά και ολόκληρου του πλανήτη είναι όταν το 2000 περπάτησε στο κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy, φορώντας το πλέον διάσημο "jungle dress” που έφερε την υπογραφή του οίκου Versace. Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν τόσο μεγάλο που η Google αναγκάστηκε να δημιουργήσει τα Google Images. Μερικά χρόνια αργότερα, πιο συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας στο Μιλάνο, η Jennifer Lopez έκλεισε την επίδειξη μόδας του οίκου, φορώντας μία νέα εκδοχή του "jungle dress”, αποδεικνύοντας πως το sexiness και το εκρηκτικό στιλ είναι μέρος της προσωπικότητάς της.

Ποιο είναι εν τέλει το στιλ της J.Lo;

Είναι sexy. Είναι πηγαίο. Είναι μοναδικό. Σε περίπτωση που αναρωτιέται κανείς εάν όλες οι εμφανίσεις της Jennifer Lopez είναι επιτυχημένες, η απάντηση είναι πως όχι. Η λατίνα star έχει κάνει αρκετά στιλιστικά ατοπήματα, σύμφωνα με τους κανόνες που ακολουθούν κατά παράδοση οι περισσότερες διάσημες γυναίκες είτε στις street style είτε στις red carpet εμφανίσεις τους. Έχει φορέσει στιλ ρούχων που οι περισσότεροι στιλίστες θα παραδέχονταν πως δεν της ταιριάζουν ιδιαίτερα και έχει φορέσει ρούχα που ίσως δεν την κολάκευαν αρκετά. Έχει εμφανιστεί δημοσίως με tailormade δημιουργίες που σήμερα βρίσκονται στη λίστα με τα πιο κομψά looks που έχει φορέσει ποτέ.

Εν τέλει όμως, εάν χρειάζεται να παραδεχτούμε κάτι είναι πως το στοιχείο της στιλιστικής τόλμης που την χαρακτηρίζει είναι εκείνο που της έχει χαρίσει τον τίτλο του "style icon”. Γιατί κομψότητα και στιλ δεν σημαίνει απαραίτητα να φορά κανείς τις τελευταίες τάσεις της μόδας ούτε να ακολουθεί πιστά τα dos και don'ts που προτείνουν οι ενδυματολόγοι. Στιλ σύμφωνα με τη Jennifer Lopez είναι να φορά κανείς ό,τι του αρέσει, ό,τι τον εκφράζει και να αγαπά τον εαυτό του. Και αυτό είναι απολύτως σεβαστό.

