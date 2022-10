Οι 90s και 00s τάσεις της μόδας που μας επανασύστησε η Bella Hadid

Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που είναι τόσο γνωστές που στο άκουσμα του ονόματός τους μπορεί κανείς αμέσως να φέρει στο νου του το πρόσωπο ή το στιλ τους. Στον κόσμο της μόδας, μία από αυτές τις γυναίκες είναι η Bella Hadid, το top model που περπατά στις πασαρέλες διάσημων οίκων μόδας και θεωρείται μούσα διάφορων σχεδιαστών όπως οι Jacquemus και Casey Cadwallader του Mugler. Μεταξύ άλλων και παρόλο που είναι αρκετά νεαρή ακόμα, η Bella Hadid έχει καταφέρει να βρει τη δική της θέση στη λίστα των best dressed με τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ Καννών και να υιοθετήσει ένα διαφορετικό στιλ που την έχει κάνει να ξεχωρίσει.

Παρόλο που είναι μόλις 26 ετών, η Bella Hadid έχει καταφέρει να εξελίξει αρκετά το ντύσιμό της τα τελευταία χρόνια. Έχει υιοθετήσει το gothic trend και το tailoring, έχει πειραματιστεί και εν τέλει έχει καταφέρει να βρει την ταυτότητα της στη μόδα. Πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη και ξεκινήσει την καριέρα της ως μοντέλο, η Bella Hadid είχε γίνει γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο "The Real Housewives of Beverly Hills” στο πλευρό της μητέρας της, Yolanda και της αδερφής της, Gigi. Σε αυτή την περίοδο της ζωής της, η Bella Hadid φορά κυρίως pencil φορέματα, total black σύνολα, γόβες, tailored σακάκια και ολόσωμες φόρμες. Μετά τη μετακόμιση της στη Νέα Υόρκη και το ντεμπούτο της στην πασαρέλα του Tom Ford για την AW15 συλλογή, η Bella Hadid καταφέρνει να δημιουργήσει τη δική της off duty "στολή”: τζιν παντελόνι σε skinny γραμμή, bodysuits ή πουλόβερ με ζιβάγκο, δερμάτινα παντελόνια, μπλούζες φούτερ και δερμάτινες mini φούστες.

Όσο περνά ο χρόνος όμως και η Bella Hadid περπατά για οίκους μόδας όπως οι Fendi, Chanel, Miu Miu, Givenchy και έχει άμεση πρόσβαση στις επικρατέστερες τάσεις για την εκάστοτε σεζόν, το στιλ της και οι προτιμήσεις της αλλάζουν. Φαίνεται σαν να επιλέγει να μείνει μακριά από ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα της μόδας, ξεκινά να αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αποφασίζει να φορά αποκλειστικά και μόνο ό,τι της αρέσει, δείχνοντας ωστόσο μία προτίμησε σε κάποια trends του παρελθόντος. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία δύο χρόνια, η Bella Hadid έχει κάνει πολλές γυναίκες να συμπαθήσουν, να αγαπήσουν, να υιοθετήσουν κάποιες από τις πιο διάσημες τάσεις που επικρατούσαν τις δεκαετίες '90s και '00s.

Τυχαία ή μη, κάποια trends αυτών των δεκαετιών έχουν κάνει ένα μεγάλο come back με τα cargo παντελόνια, τα chunky sneakers, τα wide-leg παντελόνια, τις πλισέ μίνι φούστες, τα matching sets, τους κορσέδες και τα low rise τζιν να βρίσκουν τη θέση τους στις νέες συλλογές των οίκων με τη μεγαλύτερη επιρροή. Οι γυναίκες που αγαπούν την εν λόγω αισθητική ή επιθυμούν να υιοθετήσουν μία πιο φιλικά προσκείμενη στάση στα 90s και Y2K trends χρειάζονται σίγουρα επιπλέον στιλιστική έμπνευση με τη Bella Hadid να αναλαμβάνει τον ρόλο του leader.

Η Bella Hadid αγαπά ιδιαίτερα τα cargo παντελόνια και τις cargo φούστες, τις cropped ζακέτες και τα low rise παντελόνια, τα total leather σύνολα και τα biker shorts, τις μπλούζες φούτερ και τα bomber jacket, τα midi tube φορέματα και τα sneakers με old school αισθητική. Αγαπά όμως και τα 90s/Y2K αξεσουάρ όπως τις κάλτσες που φοριούνται με sneakers ή loafers, τα choker και τα micro γυαλιά ηλίου, τις mini τσάντες και τις belt bags που φοριούνται χιαστί στο σώμα, τα claw clips και τις headbands, τις υφασμάτινες ζώνες με athleisure αισθητική και τις baguette bags. Σε κάθε περίπτωση, μία ματιά στο στιλ του μοντέλου είναι αρκετή για να δημιουργήσει κανείς ένα lookbook από διάφορα στιλιστικά combos.

Με αφορμή λοιπόν τα γενέθλια του μοντέλου, που είναι στις 9 Οκτωβρίου, συγκεντρώσαμε 25 looks που αποδεικνύουν πως η Bella Hadid μάς ενέπνευσε να συμπαθήσουμε περισσότερο τα εν λόγω trends.

Το 90s και 00s inspired στιλ της Bella Hadid