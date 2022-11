Πως θα φορέσετε ένα polo shirt τον χειμώνα

Τα polo shirts έλκουν την καταγωγή τους από τις αθλητικές μπλούζες που φορούσαν οι παίκτες του polo στις αρχές του 20ου αιώνα. Το ταξίδι τους, μάλιστα, ξεκίνησε από την Ινδία τον 19ο αιώνα και στη συνέχεια μεταπήδησαν στη Μεγάλη Βρετανία, όπου το παιχνίδι polo έγινε δημοφιλές ανάμεσα στους αριστοκράτες της εποχής οι οποίοι θεωρούσαν ότι η αθλητική τους αμφίεση έπρεπε να είναι ευπρεπής και έτσι κάπως οι γιακάδες προστέθηκαν στη μπλούζα που έμελλε να γίνει συνώνυμη του sporty/ κολεγιακού στιλ. Τα polo shirts είναι, βεβαίως, ένα κομμάτι που δεν λείπει από την ανδρική γκαρνταρόμπα, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία τους στη γυναικεία. Ιδίως φέτος, που οίκοι όπως Prada, Louis Vuitton και Tommy Hilfiger, φρόντισαν να το εντάξουν με διάφορες παραλλαγές στις προτάσεις τους για ενημερωμένο στιλ τη σεζόν Χειμώνας 2022.

Πώς θα φορέσετε τα polo shirts;

Ασφαλώς, εφόσον διανύουμε τον χειμώνα, τα polo shirts με μακρύ μανίκι - και αυτά με πλεκτή υφή, είναι κυρίως αυτά που μας αφορούν. Οι fashion insiders, βεβαίως, έχουν φροντίσει ήδη να εντάξουν το must- have κομμάτι των φετινών τάσεων στα looks τους, υιοθετώντας κυρίως τo στιλ από το runway του Prada: τα κασμιρένια polo shirts του οίκου συνδυάζονται με σατέν μίνι φούστες με ουρά. Η εναλλακτική έρχεται μέσα από ένα άλλο, πιο πρακτικό για τον χειμώνα, styling combo, τον συνδυασμό του polo shirt με pencil φούστες. Αν μάλιστα θέλετε να ακολουθήσετε το look που προτείνει η Prada, διαλέξετε μία slim fit μίντι φούστα σε σατέν, ενώ μπορείτε πάντα απλά να συνδυάσετε τη συγκεκριμένη μπλούζα με όποια φούστα αγαπάτε περισσότερο- με τις μίντι πλισέ ή τις full skirts, κάνουν άψογο συνδυασμό. Ένας, επίσης, ενδιαφέρον συνδυασμός είναι αυτός με καπιτονέ φούστες, που κυριαρχούν στο ντύσιμο της φετινής σεζόν.

Από τα outfits των fashionistas, προέρχονται κι άλλες ιδέες που μπορείτε να υιοθετήσετε: φορέστε τα polo shirts σας με ψηλόμεσες, άνετες παντελόνες, με δερμάτινα παντελόνια, με denim παντελόνια, αλλά και τα must - have της σεζόν, τα cargo pants. Χάρη στη ντελικάτη τους γραμμή, τα polo shirt είναι ιδανικά για να φορεθούν μέσα από puffer μπουφάν και oversized τζάκετ, καθώς εξισορροπούν τον όγκο, ενώ φυσικά μπορούν να συνοδεύουν κάθε εμφάνισή σας με statement ή διαχρονικά παλτό.

Get the style