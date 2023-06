To street style από το Παρίσι είναι η έμπνευση που χρειάζεστε για αυτή την εποχή

Στο Παρίσι πραγματοποιείται αυτές τις μέρες η εβδομάδα μόδας που αφορά τις ανδρικές συλλογές των οίκων και brands που είναι αφιερωμένα στην ανδρική ένδυση για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2024. Ένα από τα μεγαλύτερα shows ήταν αυτό του οίκου Louis Vuitton στην έναρξη του προγράμματος με τον Pharrell Williams να κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο ως creative director με τους πρωτοκλασάτους αστέρες του Hollywood να έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν από το front row και την πρωτεύουσα του Παρισιού να ασφυκτιά από κόσμο και κίνηση στους δρόμους της αφού για τις ανάγκες της πασαρέλας - υπερθέαμα o οίκος έκλεισε την ιστορική γέφυρα Pont Neuf.

Στους δρόμους του Παρισιού, βεβαίως, έχουν ξεχυθεί αυτές τις μέρες fashion aficionados από κάθε γωνιά του πλανήτη προσφέροντας του δικό τους στίγμα στο "γίγνεσθαι" της street style μόδας. Και μπορεί η εβδομάδα αυτή να αφορά την ανδρική μόδα και οι insiders να κυρίως άρρενες fashionistas, όμως πολλές είναι και οι καλεσμένες που βρέθηκαν στα shows ή έξω απ' αυτά.

Η κυρίαρχη επιλογή στα street style looks των γυναικών ήταν το τζιν. Το τζιν παντελόνι φορέθηκε από τις fashionistas με κάθε τρόπο: σε denim on denim, με αμάνικα τοπ ή στράπλες, με τον πιο glamorous τρόπο, όπως μ' ένα feather top! Οι lime λεπτομέρειες ξεχώρισαν σε κάποια looks, όπως και η επιμονή σε κλασικά staples της γυναικείας γκαρνταρόμπας όπως το little black dress, η slip φούστα, οι μαύρες γόβες.

