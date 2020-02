Πώς τα cut-outs έγιναν και πάλι chic

Για τους περισσότερους τα cut-outs στη μόδα είναι σχεδόν ταυτόσημα με τα αποκαλυπτικά bodycon φορέματα των εφήβων και των reality stars. Τα περασμένα χρόνια η αγάπη της μόδας για τα cut-outs πέρασε στη high street αγορά και τελικά έχασε το coolness και την κομψότητά της. Φαίνεται όμως ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψει, καθώς πολλοί high-end δημιουργοί και οίκοι την επαναφέρουν και μάλιστα με πολύ αποφασιστικό τρόπο.

Στις πασαρέλες για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020 δεν ήταν λίγοι αυτοί που έβαλαν τη δική τους πινελιά στο comeback της συγκεκριμένης τάσης, η οποία μπορεί να προορίζεται κυρίως για τα βραδινά ρούχα, όμως φαίνεται πως κάνει δειλά δειλά την εμφάνισή της και στο workwear. Παράλληλα για τον ερχόμενο χειμώνα τα shows σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο έδειξαν ότι τα cut-outs πρόκειται να εξελιχθούν σε major trend καθώς χρησιμοποιήθηκαν παντού, από τα ανάλαφρα βραδινά φορέματα, μέχρι τα chunky πλεκτά.

Στη Spring/Summer 2020 πασαρέλα του Versace η Gigi Hadid έκανε την είσοδό της με μαύρο ντραπέ φόρεμα, το οποίο αποκάλυπτε τους κοιλιακούς της. Στους Saint Laurent, Christopher Kane και Alexander McQueen επίσης, τα μαύρα βραδινά κομμάτια είχαν και αυτά cut outs, είτε σε ιδιαίτερα necklines, είτε σε σκισίματα.

Versace SS2020

Saint Laurent, Versace SS2020

Christopher Kane, Alexander McQueen SS2020

Emilia Wickstead και Victoria Beckham προτίμησαν μια διαφορετική προσέγγιση καθώς το χρησιμοποίησαν με έναν πιο elegant τρόπο (ο οποίος θα μπορούσε να υιοθετηθεί ακόμα και σε μια business εμφάνιση). JW Anderson και Halpern πρόσθεσαν cut-outs σε πιο oversized σύνολα.

Victoria Beckham, Emilia Wickstead SS2020

JW Anderson, Halpern SS2020

Αντίστοιχα για το χειμώνα το trend φαίνεται να επιμένει. Η πιο refined εκδοχή του παρουσιάστηκε στα shows των Brandon Maxwell, Awake Mode και John Rogers. Οι Christopher Kane και Monse το χρησιμοποίησαν στα πλεκτά ενώ το so hot right now label Khaite "έπαιξε" επίσης με τις oversized γραμμές. Rejina Pyo και Burberry επιπλέον επανέφεραν την τόσο αγαπημένη των γυναικών cold shoulder γραμμή, η οποία είχε κάνει ένα μικρό comeback πριν από μερικές σεζόν, αλλά τώρα φαίνεται να ζει ακόμα μεγαλύτερες στιγμές δόξας.

Brandon Maxwell FW2020

Christopher Kane, Khaite FW2020

Rejina Pyo, Burberry FW2020

Η πιο αποκαλυπτική εκδοχή των cut-outs ήταν αυτή που είδαμε στις συλλογές των Emilia Wickstead και 16Arlington, όπου ήταν το perfect match για τα πολυτελή ladylike υλικά, όπως η δαντέλα και το μπροκάρ, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και ένα τόσο σέξι trend, μπορεί να είναι αριστοκρατικό και εκλεπτυσμένο.

Emilia Wickstead FW2020

Το love affair της μόδας με τα cut-outs φαίνεται πως θα έχει συνέχεια για λίγο ακόμα. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να φορεθεί εκτός πασαρέλας; Το μέτρο. Ένα μικρό σκίσιμο στο σωστό σημείο, μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ότι φαντάζεστε για την εμφάνισή σας.