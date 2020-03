Το πουά καταφέρνει πάντα να είναι επίκαιρο και διαχρονικό

"You can't have a bad day in polka dots!" έλεγε η Kate Spade. To πουά είναι ένα μοτίβο που είδαμε να εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα και από τότε καταφέρνει να είναι πάντα επίκαιρο. Οι σχεδιαστές κάθε σεζόν βρίσκουν τον δικό τους τρόπο να το επαναφέρουν και οι γυναίκες το λατρεύουν. Το 1840 η βιομηχανία της μόδας θέλησε να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητα που είχε ο χορός πόλκα εκείνη την εποχή και ξεκίνησε να αναπαράγει το πουά. Δημιουργήθηκαν καπέλα, σακάκια και πολλά ακόμα fashion items. Tο 1926 το print καθιερώθηκε αφού η Miss Americana, κατά κόσμον Norma Smallwood, φόρεσε ένα πουά μαγιό που συζητήθηκε πολύ έντονα. Από τότε οι σχεδιαστές το επαναφέρουν κάθε σεζόν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ενώ ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μοιάζει να έχει γίνει κάτι σαν το απόλυτο must have για τις καλοκαιρινές σεζόν.

To 1926 η Miss Americana ποζάρει με πουά μαγιό.

Το πουά λοιπόν έχει κυρίαρχη θέση ανάμεσα στις τάσεις που ξεχωρίζουν κάθε καλοκαίρι. Είτε με μια πιο μίνιμαλ προσέγγιση, είτε με τον μάξιμαλ χαρακτήρα των 80s, δηλώνει έντονα το παρών και προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε τάσεις αλλά και με την αισθητική του κάθε δημιουργού που αποφασίζει να το εντάξει στη συλλογή του.

H Julia Roberts με πουά σύνολο στη ταινία "Pretty Woman" το 1990.

Το 2019 ένα πουά φόρεμα έγινε η αιτία να αυξηθούν σημαντικά τα έσοδα του ομίλου Inditex. Ρόλο φυσικά έπαιξε και το κόψιμό του, που κολάκευε κάθε σιλουέτα, η προσιτή τιμή αλλά και το εξαιρετικά δημοφιλές και passe partout ασπρόμαυρο πουά μοτίβο του. Πρόκειται για ένα από τα πιο viral κομμάτια το οποίο μάλιστα μια γυναίκα παραδέχτηκε ότι φόρεσε και αντί για νυφικό.

Το Zara φόρεμα που έγινε viral.

Όλα τα labels λοιπόν έχουν αντιληφθεί πως το πουά είναι το "αναγκαίο κακό" του καλοκαιριού (και όχι μόνο). Έτσι προσπαθούν να προσαρμόσουν τη ρετρό αυτή τάση στη δική τους αισθητική. Πρόκειται άλλωστε για ένα ευέλικτο και playful print που μπορεί κανείς να βρει σε πολλά χρώματα και φυσικά να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον mix ‘n’ match αποτέλεσμα όταν συνδυαστεί με άλλα επιβλητικά μοτίβα. Ο εκκεντρικός και πολλά υποσχόμενος Richard Quinn για παράδειγμα δεν δίστασε να συνδυάσει το ασπρόμαυρο πουά με έντονο φλοράλ δημιουργώντας ένα δραματικό αποτέλεσμα. Η Carolina Herrera με τη σειρά της, για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020 το πουά για τα statement βολάν και τα ρομαντικά looks της.

Carolina Herrera Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020

Richard Quinn Fall 2018

Οι Dolce & Gabbana επιπλέον ανήκουν στη λίστα με τους δημιουργούς που λατρεύουν και επιμένουν να χρησιμοποιούν το πουά σε όλες τους τις συλλογές. Το σχεδιαστικό δίδυμο φροντίζει σχεδόν πάντα να το εντάξει στις πασαρέλες του, σε μια εκδοχή με ιταλικές επιρροές φυσικά, που έτσι κι αλλιώς χαρακτηρίζουν το brand.

Dolce&Gabbana Άνοιξη-Καλοκαίρι 2019

Οι oversized, δυναμικοί ώμοι του Balenciaga κάνουν μια έντονη αντίθεση με το ρομαντικό γαλάζιο πουά. Ο Alessandro Michelle παρουσίασε για τον Gucci μια πιο ρετρό εκδοχή, εξίσου ενδιαφέρουσα. Η Tory Burch θέλησε να κάνει statement με τα πουά παπούτσια και η λίστα δεν έχει τέλος.

Balenciaga Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020

Gucci Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020

Tory Burch Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020

Και επειδή αν δεν είναι στο Instagram, δεν συνέβη ποτέ, το χαριτωμένο polka dot print έχει κάνει έντονη την παρουσία του και εκεί. Labels που τιμούν δεόντως οι influencers και οι fashion addicts του πλανήτη, όπως τα Ganni και Rejina Pyo, το έχουν εντάξει στις συλλογές τους σε κομμάτια που πολύ συχνά γίνονται viral και στη συνέχεια sold out. Θυμηθείτε το πράσινο πουά μοτίβο της Ganni που είχε κατακλύσει το Instagram πριν από δύο χρόνια περίπου.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το πουά δεν είναι το μοναδικό διαχρονικό μοτίβο που οι σχεδιαστές σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν ξανά και ξανά. Μαζί με το καρό και το λεοπάρ είναι ίσως το top three των αγαπημένων prints της μόδας, όπου σχεδόν κάθε σεζόν προσαρμόζεται και επαναπροσδιορίζεται για να ταιριάζει με τις εκάστοτε τάσεις.

Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα είναι σαφές, καλοκαίρι χωρίς πουά δεν γίνεται. Ο διαχρονικός του χαρακτήρας και η ανακύκλωση του από οίκους και σχεδιαστές αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα trend στο οποίο αξίζει να επενδύσετε και να έχετε για πολλά χρόνια.