Μίni Bag | H πιο αγαπητή τάση της μόδας μέσα από 15 φωτογραφίες

Clutch, tote, rattan και bucket βρίσκονται ανάμεσα στα εμβληματικά σχέδια στις τσάντες για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2020. Ωστόσο, οι mini bag, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου της μόδας, παραμένουν για άλλη μία σεζόν στο προσκήνιο, κάνοντας τα look μοιάζουν με πραγματικά editorial. Εξάλλου, στον κόσμο της μόδας σημασία έχει το στυλ και όχι το μέγεθος σύμφωνα με τους οίκους Chanel, BOYY, Staud και By Far που υποστηρίζουν την τάση. Όταν όμως ο Simon Porte Jacquemus εμφάνισε για πρώτη φορά στην πασαρέλα του το 2017 τη "Le Chiquito" μπορούσε άραγε να φανταστεί πως θα γίνεται viral κάθε φορά που την επιλέγει κάποια celebrity. Ποιος μπορεί να ξεχάσει μεταξύ άλλων την εμφάνιση της Lizzo στο κόκκινο χαλί των American Video Music Awards με το πορτοκαλί μίνι φόρεμα και το λευκό micro purse του Valentino που μαγνήτισε όλα τα βλέμματα; Όσον αφορά το street style, τα it girls επιλέγουν τις μικροσκοπικές τσάντες μαζί με μεγαλύτερες, αντιμετωπίζοντας τες ως ένα ακόμα αξεσουάρ.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε εμφανίσεις που επιβεβαιώνουν τη φράση the smaller, the better και θα σας πείσουν να ενδώσετε στη γοητεία του status μιας μίνι it bag.