Oι iconic "2.55" και "11.12" τσάντες του οίκου Chanel

Τέσσερα με πέντε χρόνια εξάσκησης για την τελειοποίηση της κατασκευής της. Περισσότερες από 180 διαδικασίες παραγωγής. Περίπου 15 ώρες εργασίας στα Ateliers de Verneuil-en-Halatte. Αμέτρητες κινήσεις ακριβείας για την ολοκλήρωσή της. Στην εξίσωση δημιουργίας της τσάντας "2.55" της Chanel οι αριθμοί εκφράζουν τη θεϊκή τους υπόσταση και η χρυσή τομή του design αποκαλύπτεται ως μια σύγχρονη έκφραση της πολυτέλειας.

Έμπνευσμένη πάντα από τις δικές της ανάγκες, η Mademoiselle σχεδιάζει το Φεβρουάριο του 1955 μια πρωτοποριακή τσάντα για την εποχή, την εμβληματική "2.55". Αντίθετη στην άκαμπτη, λιλιπούτεια, συχνά αυστηρή σιλουέτα του clutch, που πρωταγωνιστεί στα ’50s, η "2.55" της Chanel παίζει με διαστάσεις και υφές. Σχεδιασμένη ευφυώς έτσι ώστε η πρακτικότητα και η ομορφιά του εξωτερικού της να ανταγωνίζονται εκείνες του εσωτερικού, η "2.55" με τη χαρακτηριστική αλυσίδα γίνεται η απόλυτη έκφραση της πολυτελούς άνεσης. Από δέρμα, ζέρσεϊ ή μετάξι, η iconic τσάντα με την καπιτονέ υφή που μιμείται τη μορφή ενός διαμαντιού χαρίζει στο αγαπημένο γυναικείο αξεσουάρ όγκο, δίνοντάς του χαρακτηριστική υπόσταση. Ακολουθώντας τους κανόνες της πολυτελούς πρακτικότητας, η "2.55" ξεκινά με την αφθονία στις τσέπες.

Έπτά στον αριθμό, οι εμφανείς και κρυφές τσέπες καλύπτουν κάθε γυναικεία ανάγκη. Σήμερα η "2.55" ακολουθεί κατά γράμμα όσα υπαγόρευσε η Gabrielle Chanel το 1955. Ξεκινώντας από τις τσέπες, η ελαφρώς στρογγυλεμένη εξωτερική, με το ψευδώνυμο "Mona Lisa", διακοσμεί το πίσω μέρος της τσάντας, ενώ οι υπόλοιπες εσωτερικές είναι εκεί για να χωρέσουν από την πούδρα μέχρι τα κρυφά γράμματα εραστών στη "μυστική" τσέπη πίσω από το καπάκι της τσάντας. Το χαρακτηριστικό διπλό C είναι κεντημένο πίσω από το δεύτερο εσωτερικό καπάκι ενώ η τελική λεπτομέρεια είναι το παραλληλόγραμμο κούμπωμα, το "Mademoiselle", που αρκετά χρόνια μετά αντικαταστάθηκε από το διπλό C, οδηγώντας στηδημιουργία της "11.12". Οι "2.55" και "11.12", που κατασκευάζονται με την τεχνική "bag in bag", καθώς επί της ουσίας πρόκειται για δύο τσάντες που ράβονται η μία μέσα στην άλλη, εξακολουθούν να γοητεύουν τις γυναίκες, περνώντας από γενιά σε γενιά.

Για τη συλλογή Ready-to-Wear Α/Κ 2020, η "11.12" επανασυστήνεται σε μια εκδοχή από τουίντ ή κεντημένο δέρμα με παγιέτες και πέτρες από τον οίκο Lesage, ενώ για τη συλλογή Métiers d’art, Paris – 31 rue Cambon 2019/20 η Virginie Viard παρουσιάζει τις μίνι εκδοχές και των δύο μοντέλων, με τη "2.55" από μεταλλικό ντεγκραντέ δέρμα να υπογραμμίζει την αέναη γοητεία του στυλ της Chanel.