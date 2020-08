Οι 8 πιο fashionable στιγμές των MTV VMAs 2020

To κόκκινο χαλί των MTV VMAs δεν φιλοξενεί ακριβώς τα looks που φέρνουμε στο μυαλό μας όταν συζητάμε για κόκκινο χαλί. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το συγκεκριμένο θυμίζει περισσότερο μία επίδειξη θεατρικών κουστουμιών και μια παρέλαση απελευθερωμένης αισθητικής που σπάνια θα το χαζέψει κανείς για να θαυμάσει τις πιο φίνες δημιουργίες των σχεδιαστών. Αντιθέτως, τα πιο εναλλακτικά brands και τα πιο αβανταδόρικα looks γνωστών οίκων έρχονται να δώσουν τη δική τους παράσταση σ' ένα τηλεοπτικό show που είναι ραμμένο ακριβώς πάνω στη λογική του "πιασάρικου" υπερθεάματος.

Φέτος, το εγχείρημα είχε την επιπλέον δυσκολία ότι έπρεπε να κρατηθεί μακριά από το κοινό, λόγω πανδημίας, και το κόκκινο χαλί δεν ήταν παρά μία φωτογράφιση, με περιορισμούς, σε κλειστό στούντιο. Το ίδιο περίεργη ήταν και η αίσθηση με τα live, αφού δεν υπήρχε πραγματικό κοινό, αυτό που άλλες χρονιές έδινε τον παλμό, και πολλά στιγμιότυπα ήταν μαγνητοσκοπημένα.

Για να επιστρέψουμε, ωστόσο, στις εμφανίσεις του red carpet, αλλά και τις σκηνικές παρουσίες, υπήρξαν κάποιες οι οποίες ξεχώρισαν είτε βεβαίως για τον edgy χαρακτήρα τους είτε γιατί ήταν τόσο κομψές ώστε θα μπορούσαν να ανήκουν σε ένα πιο κλασικό red carpet. Η Lady Gaga, τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς, έκανε, φυσικά, τις πιο χαρακτηριστικές από αυτές - αφού μάλιστα κατάφερε να αλλάξει συνολικά 9 looks στη διάρκεια του show!

Ξεκινώντας, λοιπόν, από το look - αστροναύτης της Gaga και φτάνοντας μέχρι την elegant παρουσιάστρια της βραδιάς Keke Palmer και τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις της Bella Hadid και της Miley Cyrus, αυτές είναι οι 8 πιο fashionable στιγμές της βραδιάς