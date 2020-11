Gucci SS21 | O Alessandro Michele αποκαλύπτει τη νέα του συλλογή μέσα από το Guccifest

Εφτά επεισόδια, τόσα χρειάστηκε ο Alessandro Michele για να ολοκληρώσει τη σειρά "Ouverture of Something That Never Ended" και να ξεκινήσει το δικό του ψηφιακό φεστιβάλ, το Guccifest. Ένα Φεστιβάλ με επίκεντρο την παλλόμενη καλλιτεχνική δημιουργία και τη μόδα του σήμερα, όπως τουλάχιστον επιχειρεί να την επαναπροσδιορίσει ο πολυσχιδής καλλιτεχνικός διευθυντής του διάσημου οίκου Gucci.

Ήδη από τον περασμένο Μάιο, ο Michele είχε δηλώσει την πρόθεσή του να απέχουν οι συλλογές του από το καθιερωμένο fashion calendar, να εγκαταλείψει "τη φθαρμένη ιεροτελεστία της εποχικότητας και των shows" και να "επανακτήσει ένα νέο ρυθμό"- όπως έγραψε τότε ο ίδιος στο Instagram. H πανδημία φαίνεται στάθηκε μία καλή αφορμή για να βάλει σε εφαρμογή το όραμά του και να σκεφτεί νέους δημιουργικούς τρόπους για να πλαισιώσει τη μόδα και τις συλλογές Gucci με ένα περιεχόμενο που αναζητά ουσία και νόημα σε ό,τι κάνουμε - και ό,τι φοράμε.

Ο οίκος Gucci δεν παρουσίασε πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου του Σεπτεμβρίου, με κανέναν από τους τρόπους (ψηφιακό ή πασαρέλα με φυσική παρουσία) με τους οποίους είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν οι οίκοι που συμμετείχαν. Αντιθέτως, φτάσαμε με τον "νέο ρυθμό" του Michele στο GucciFest αυτού του Νοεμβρίου, χωρίς η αποκλειστική έμφαση να δίνεται στην παρουσίαση της ss21 collection, αλλά στο σύνολο της καλλιτεχνική παραγωγής που την πλαισιώνει, και για την οποία ο Michele ζήτησε τη συνδρομή του σπουδαίου indie σκηνοθέτη Gus Van Sant. Η ιταλίδα ηθοποιός Silvia Calderoni είναι η πρωταγωνίστρια των mini επεισοδίων, στα οποία εμφανίζονται ως guests πρόσωπα όπως ο ισπανός συγγραφέας και ακτιβιστής της LGBT κοινότητας Paul B. Preciado, η βρετανίδα μουσικός και ποιήτρια Arlo Parks, η γερμανίδα χορογράφος Sasha Waltz και ο Harry Styles.

The SS21 Gucci Collection

"Ouverture of Something That Never Ended", λοιπόν, είναι ο τίτλος της σειράς και ο τίτλος της collection τα looks της οποίας ντύνουν τους πρωταγωνιστές της. Και ο οίκος έχει αναλάβει να τα "μοιραστεί" δημοσίως με λεπτομέρειες μέσα από τις αναρτήσεις του στα social media- που παίζουν τον δικό τους ρόλο σ' αυτή την ευφυούς σύλληψης προώθηση μιας ιδέας και μιας collection.

Στη νέα αυτή συλλογή, ο Michele επαναλανσάρει ανανεωμένα iconic σχέδια από τις γυναικείες και ανδρικές συλλογές του 2015 με τις οποίες έκανε το ντεμπούτο στο οίκο, όπως το κόκκινο Bloom φόρεμα, το faux fur παλτό φορεμένο με πράσινη πλισέ φούστα, αλλά και την κόκκινη μεταξωτή μπλούζα για άντρες με την οποία ο σχεδιαστής ξεκίνησε την "άφυλη επανάσταση" στη μόδα.

Μέσα από τα looks της συλλογής ο Alessandro Micele επιχειρεί να απεικονίσει τις έντονες κοινωνικές και πολιτιστικές αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, ενώ την ίδια στιγμή να πετύχει μια αρμονική συνύπαρξη της vintage αισθητικής με μοντέρνα ενδυματολογικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό συνδυάζει τα signature oversized t-shirt της κολεξιόν με σοφιστικέ φούστες σε Α-γραμμή, κεντημένα καφτάνια με παντελόνια φόρμαs σε μία νέα πρόταση για boho style, ενώ τα καλοραμμένα blazer και παλτό δίνουν τα χέρια με cool και άνετα streetwear κομμάτια. Την ίδια στιγμή, κοστούμια με έμπνευση από τα 70s, αλλά και σακάκια - bolero "κλεμμένα" από τα 80s συνυπάρχουν αρμονικά με sneakers σε φλούο χρώματα και σύνολα εμπνευσμένα από το ντύσιμο των skateboarders.

Τhe Gucci looks

