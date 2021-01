Ορκωμοσία Biden | Το fashion diplomacy απέκτησε ξανά νόημα

Στον απόηχο της ορκωμοσίας του Joe Biden, και οι πληροφορίες για κάθε ένα από τα looks που επέλεξαν να φορέσουν οι πρωταγωνιστές της είναι ήδη γνωστές, με κάθε λεπτομέρεια. Οι ιστορίες των brands και των σχεδιαστών που ανέλαβαν να ντύσουν τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο, τη σύζυγό του, Dr. Jill Biden, την αντιπρόεδρο Kamala Harris, και κάθε άλλο A-list συμμετέχοντα και καλεσμένο σ' αυτή την ιστορική στιγμή "αλλαγής σελίδας" στην ηγεσία των Η.Π.Α., έχουν επίσης μοιραστεί διεξοδικά και με συνέπεια στην ουσία: τα κεντρικά πρόσωπα της νέας διοίκησης του Λευκού Οίκου στηρίζουν την αμερικανική βιομηχανία της μόδας, σε κάθε της έκφανση, από τα established fashion brands μέχρι τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις και τα νέα ταλέντα, ιδίως αυτά που που ανήκουν στις BIPOC κοινότητες.

Η μόδα ως όχημα

Αυτό που αποδείχτηκε εξαιρετικά ευφυές στις εμφανίσεις που μοιράστηκαν ο Πρόεδρος και οι δυο "βασικές" κυρίες της ορκωμοσίας, δεν ήταν απλά η σοφή επιλογή των fashion brands που επιμελήθηκαν τα looks τους. Ήταν ο καλοκουρδισμένος και εναρμονισμένος τρόπος με τον οποίο κατάφεραν να ενσωματώσουν σ' αυτές όλα τα απαραίτητα μηνύματα και να εξασφαλίσουν μερίδιο εκπροσώπησης σε κάθε πτυχή της βιομηχανίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Vanessa Friedman των "The New York Times", "οι επιλογές τους δημιούργησαν ένα μωσαϊκό που στην πραγματικότητα δεν ήταν για τη μόδα αυτή καθ' αυτή, αλλά για τις αξίες και τη σημαντική πρόθεση". Το μήνυμα, εν ολίγοις, που θέλησαν να περάσουν οι Bidens και η Harris, αποδείχτηκε ισχυρότερο από τα ίδια τα outfits.

Από το "American Dream" στο "Cinderella Story"

Το "βαρύ κεφάλαιο" στη βιομηχανία της αμερικανικής μόδας ανέλαβε να εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος. Ο Joe Biden έφτασε στην ορκωμοσία του ντυμένος μ' ένα κοστούμι, παλτό και αξεσουάρ του Ralph Lauren, του γεννημένου στο Μπρονξ σχεδιαστή που οι δημιουργίες που έχουν εκφράσει και εκφράζουν εδώ και χρόνια με επιτυχία το "American Dream".

Joe & Jill Biden.

Οι μικρές επιχειρήσεις μόδας και τα ανεξάρτητα brands εκπροσωπήθηκαν με αξιοσημείωτο τρόπο από την Πρώτη Κυρία, Jill Biden, που χάρισε απλόχερα την ευκαιρία του απόλυτου success στο νεοϋορκέζικο brand Markarian της Alexandra O’Neill , το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις πριν 3 χρόνια. "Αισθάνομαι ταπεινή που είμαι έστω κι ένα μικρό κομμάτι αυτής της μνημειώδους μέρας στην αμερικανική ιστορία", έγραψε η σχεδιάστρια στο Instagram, ενώ εδώ και λίγα 24ωρα το όνομά της και το brand να ακούγεται παντού στο διαδίκτυο.

Οι άλλες επιλογές της Jill Biden περιελάμβαναν ένα ακόμα ανεξάρτητο label, αυτό του ταλαντούχου σχεδιαστή Jonathan Cohen, αλλά και μία πιο ηχηρή επιλογή, αυτή της Gabriella Hearst – που επιμελήθηκε το σύνολο που φόρεσε η Biden στο τηλεοπτικό event για την ορκωμοσία-, και η οποία έχει ένα μήνυμα με διαφορετικό προσανατολισμό: η Hearst, εκτός από μία ισχυρή γυναικεία παρουσία στο παγκόσμιο χάρτη της μόδας αυτή τη στιγμή, είναι και μια σχεδιάστρια με απόλυτο focus στo fashion sustainability.

Η Jill Biden με Gabriella Hearst.

Για την Kamala Harris, την πρώτη αφρο-αμερικανίδα και ασιατικής καταγωγής Αντιπρόεδρο των Η.Π.Α, η επιλογή των black – owned ανεξάρτητων fashion labels ήταν ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσει και τη δική της κληρονομία. Τα hot ονόματα της μαύρης κοινότητας στη βιομηχανία της μόδας, όπως αυτό του Christopher John Rogers και του Kerby Jean-Raymond του Pyer Moss, μοιάζει να αποτέλεσαν αδιαπραγμάτευτη επιλογή για τη νέα αντιπρόεδρο, που φρόντισε να εντάξει στα looks της ένα ακόμα ταλέντο των black – owned labels, τον καλιφορνέζο Sergio Hudson – που έντυσε και τη Michelle Obama-, αλλά και τον Πορτορικάνο σχεδιαστή κοσμημάτων Wilfredo Rosado.

H Kamala Harris με Christopher John Rogers.

H Kamala Harris με Sergio Hudson σύνολο. Μαζί της ο σύζυγός της, Douglas Emhoff.

Fashion diplomacy με ουσία

Τη στιγμή που η αμέσως προηγούμενη Πρώτη Κυρία των Η.Π.Α, Melania Trump, αποχωρούσε από τον Λευκό Οίκο ντυμένη με βαρυσήμαντα ευρωπαϊκά brands (Chanel, Dolce & Gabbana, Christian Louboutin, Hermes, όλα στο ίδιο look), η νέα Πρώτη Κυρία και η αντιπρόεδρος κατέφθαναν με ενδυματολογική μετριοπάθεια, που δεν είχε όμως καθόλου να κάνει με την κομψότητα των εμφανίσεων. H Biden και η Harris αναλαμβάνουν να πιάσουν τα νήμα της fashion diplomacy από εκεί που το άφησε η Michelle Obama: η πρώην Πρώτη Κυρία είχε δηλώσει κάποτε "η μόδα για μια γυναίκα επηρεάζει το πώς τη βλέπουν οι άλλοι. Αυτό δεν είναι σωστό, αλλά είναι αλήθεια", και φρόντισε να αξιοποιήσει κάθε της look στη διάρκεια της "θητείας" της για να επικοινωνήσει τις αξίες της κι όλα όσα πρεσβεύει.

Η Kamala Harris και η Jill Biden έχουν ένα επιπλέον λόγο να βάλουν τη μόδα στο "βαρύ πυροβολικό" της πολιτικής τους: το πλήγμα που η αμερικάνικη μόδα έχει δεχτεί από την πανδημία. Το πρώτο βήμα έγινε. Κι οι χιλιάδες γραμμές που γράφτηκαν ήδη για τη "σημασία του στιλ της ορκωμοσίας" αποδεικνύουν την επιτυχία του.