Paris Couture Week 2021 | Τα looks, οι τάσεις και τα πρόσωπα που συζητήθηκαν

Αν έπρεπε να συμπυκνώσει κανείς σε λίγες φράσεις το recap της Paris Couture Week, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι μεταξύ 25 και 28 Ιανουαρίου, θα μιλούσε για την πρώτη εξ' ολοκλήρου ψηφιακή haute couture εβδομάδα μόδας, το ντεμπούτο του Kim Jones (Fendi), την επιστροφή του Alber Elbaz στο front stage της μόδας, τις ισχυρές celebrity παρουσίες, τη συμμετοχή ανδρών στις womenswear collections, τη "new era" στην haute couture πρόταση του Pier Paolo Piccioli (Valentino) και το πλεονάζων drama και την extravaganza στις δημιουργίες και τα looks της πασαρέλας.

Τα πρόσωπα

Αυτή η haute couture εβδομάδα μόδας φιλοξένησε το πολυαναμενώμενο ντεμπούτο του Kim Jones ως διάδοχο του Karl Lagerfled στις γυναικείες συλλογές του οίκου Fendi, αλλά και το ντεμπούτο του σχεδιαστή στη γυναικεία couture γενικά. Το πρόσημο για τη συλλογή που παρουσίασε ήταν θετικό και η all star cast πασαρέλα που οργάνωσε ο οίκος ήρθε να σφραγίσει την επιτυχία. Επιστροφή, όμως, σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιομηχανία της μόδας και για τον Alber Elbaz, που σύστησε στο παγκόσμιο κοινό το νέο του brand AZ Factory, το οποίο συστήνεται ως μία "smart fashion" πρόταση, και είναι πλαισιωμένο μ' ένα ολόκληρο project, όπως το φαντάστηκε και υλοποίησε ο σχεδιαστής, που συνδέει τη μόδα με τη ψυχαγωγία.

Αν όμως οι παλιοί και γνώριμοι Jones και Elbaz έκαναν απλά μία νέα αρχή, στην Couture Week του Παρισιού δήλωσαν παρών και μερικά πολύ φρέσκα ονόματα στον χώρο της couture μόδας : ο πολυπράγμων Αμερικανός καλλιτέχνης Sterling Ruby, που στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον Raf Simons, παρουσίασε τη συλλογή του για το fashion brand S.R.Studio.LA.CA, που λάνσαρε το 2019, και ο μόλις 24 χρονών Charles de Vilmorin, που θεωρείται ανερχόμενο ταλέντο στη μόδα, επίσης έκανε το ντεμπούτο του με couture συλλογή έχοντας ξεκινήσει το ομώνυμο brand του μόλις πέρυσι.

Τα trends & τα looks

Από άποψη τάσεων και αισθητικής, αυτό που αξίζει αρχικά να σημειωθεί είναι ότι οι haute couture συλλογές απευθύνονται κυρίως στο συναίσθημα και φροντίζουν να κρατήσουν τη μαγεία (και την τέχνη) της υψηλής ραπτικής ψηλά. Οι δημιουργίες που αποκαλύφθηκαν μέσα από τις συλλογές των οίκων, επένδυσαν στη φαντασμαγορία, το όνειρο, τη λάμψη, την αμέριστη φινέτσα, τους όγκους, αλλά και τα πιο φουτουριστικά και νεωτεριστικά στοιχεία.

Αυτά τα χαρακτηριστικά μεταφράστηκαν σε looks που περιλαμβάνουν six-pack δερμάτινα κορσέ και υπερμεγέθη αξεσουάρ (Schiaparelli), dramatic gowns από τούλι και μεγάλους φιόγκους στα μαλλιά (Giambatista Valli), φορέματα που αξιοποιούν τη 3D τεχνολογία και τα ανακυκλώσιμα υλικά για δώσουν μορφή σε μια συλλογή με αναφορές στις "αόρατες" λειτουργίες της φύσης (Iris Van Herpen), βαρύτιμα υφάσματα και συμβολισμούς (Dior), υπερβολικά φινετσάτα ball gowns με λεπτοδουλεμένα κεντήματα και σχέδια (Armani Privé), τα αβαν-γκαρντ και ανορθόδοξα party looks της "couture rave" συλλογής Viktor&Rolf και τα ευφυή χρυσά, φλούο, metallics, sequin σύνολα που ο Piccioli ανέμειξε με ουδέτερους τόνους, καθαρές γραμμές, "ταπεινά" staples καταθέτοντας την πρότασή του για το πως μία couture δημιουργία μπορεί άνετα να σταθεί εκτός runway. Οι κάπες, που φρόντισε να ενσωματώσουν στα looks τους Kim Jones, Giambattista Valli, και Maria Grazia Chiuri για τον Dior, και οι metallic tones που κυριάρχησαν στα looks της συλλογής Azzaro, ήταν ανάμεσα στις τάσεις που ξεχώρισαν.

Αν, επομένως, υπάρχει μία κατεύθυνση στα fashion trends που αυτή η Haute Couture μοιάζει να δίνει για το ντύσιμο της επόμενης σεζόν, είναι η προσθήκη του glam και της έντασης στα looks, κάτι που έχει στερήσει από το στιλ η πανδημία. Τα statement ογκώδη αξεσουάρ, οι sky-high πλατφόρμες, τα full metallic και τα bold χρώματα, δίνουν το στίγμα της "άνευ ορίων" καλή διάθεσης και της "feel free" έκφρασης στη μόδα που θα διαδεχτεί τη πανδημία.

Gender fluidity & sustainability

Αξιοσημείωτος ήταν ο ρόλος των ανδρών σε μια haute couture εβδομάδα μόδας, που διαχρονικά αποτελεί γυναικεία υπόθεση - όσο αφορά τις κολεξιόν. Ο Piere Paolo Piccoli έσπασε την παράδοση ενσωματώνοντας στη couture συλλογή του γυναικεία και ανδρικά looks, ενώ δήλωσε ότι staples όπως οι καμπαρντίνες, τα ζιβάγκο και οι βερμούδες τα οποία φρόντισε να εντάξει στην υψηλή ραπτική "είναι κομμάτια που μπορούν να φορέσουν και τα δυο φύλα". Ο Kim Jones, από την άλλη, αντλώντας έμπνευση για τη συλλογή του από το πρωτοποριακό για το gender fluidity στίγμα του μυθιστόρημα "Orlando" της Virginia Wolf, έντυσε άντρες μοντέλα με φορέματα, ενώ ο Giambattista Valli σχεδίασε για τον χορευτή που συνόδευε τα δικά του μοντέλα ένα πουκάμισο γεμάτο φτερά.

To upcycling εκπροσωπήθηκε στην Paris Couture Week από τους οίκους Viktor & Rolf και RVDK Ronald van der Kemp. Οι πρώτοι αξιοποίησαν υφάσματα που είχαν ξεμείνει από παλιές συλλογές και παλιά φορέματα, ακόμα και τα δείγματα των υφασμάτων, για να ράψουν τα νέα κομμάτια, ενώ ο δεύτερος αξιοποίησε μόνο παλιά υφάσματα δηλώνοντας "δεν χρησιμοποίησα τίποτα που να μετρά λιγότερο από ένα χρόνο". Η Julie de Libran, από την άλλη, χρησιμοποιήσετε δαντέλες σε στοκ για τα leggings, τα crop tops και κορμάκια της συλλογής της, ενώ η Iris Van Herpen δημιούργησε το φόρεμα "Holobiont" εξ' ολοκλήρου από πλαστικό που προήλθε από την επεξεργασία πλαστικών απορριμάτων που μαζεύονται από τους ωκεανούς.

The Celebs

Με μηδενική παρουσία καλεσμένων, ωστόσο η Paris Couture Week κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον και για τους σταρ που συμμετείχαν. Από τη μία ο οίκος Chanel, που κάλεσε στο show του τις διάσημες ambassadors του, μεταξύ των οποίων η Penelope Cruz, η Vanessa Paradis, η Lily-Rose Depp και η Marion Cottilard, και από την άλλη ο οίκος Fendi που για το ντεμπούτο του Kim Jones υποδέχτηκε στην πασαρέλα από τις βετεράνους Kate Moss, Naomi Campbell και Christy Turlington μέχρι την κόρη της Moss, Lila Grace, τη Bella Hadid, την Cara Delevingne, αλλά και τη σταρ του σινεμά Demi Moore.