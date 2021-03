Valentino | Η Fall 2021 συλλογή επανασυστήνει τον αισθησιασμό

Λίγο πριν πέσει η αυλαία της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, και ο οίκος Valentino "άνοιξε" ένα από τα κλειστά (λόγω Covid-19) θέατρα της πόλης, το ιστορικό Piccolo Teatro, για να παρουσιάσει την RTW συλλογή του για τη σεζόν Φθινόπωρο – Χειμώνας 2021. Ο οίκος χαρακτηρίζει τη συλλογή με τον τίτλο "Act Collection", "ένα ταξίδι στον αισθησιασμό και τον ρομαντισμό" και μ' αυτή αποτίνει "φόρο τιμής στην τέχνη".

Η μόδα σε άσπρο – μαύρο

Ως προς το σκέλος των δημιουργιών, ο Pierpaolo Piccioli επιστρέφει -μετά τη θριαμβευτική haute couture collection του πριν από ένα μήνα στο Παρίσι- με μια φρέσκια πρόταση που μοιάζει να επιμένει (σχεδόν απαράβατα) στο άσπρο – μαύρο, αποθεώνει το μίνι σε κάθε του εκδοχή (μίνι φορέματα, φούστες, σορτς), κάνει τα πλεκτά fishnet να δείχνουν πιο κομψά από ποτέ, ενώ πειραματίζεται με το layering δίνοντας στο λευκό πουκάμισο (με τον αιχμηρό γιακά) τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα.

Το Φθινόπωρο του 2021 φαντάζει ως μία εποχή επιστροφής στην "κανονικότητα", και όπως έχουν φροντίσει να επικοινωνήσουν οι περισσότεροι σχεδιαστές μέσα από τις FW21 collectiοn τους, είναι καιρός να αποκτήσει και στιλ. Για τον οίκο Valentino, αυτή η επιστροφή μοιάζει να απαιτεί ρομαντικά looks με dark πρόσημο και μοντέρνο ανδρόγυνο ύφος, όπως αυτό αποτυπώνεται κυρίως στα κοστούμια της συλλογής, ενώ το sexiness και ο αισθησιασμός βρίσκουν - εκτός από τα μίνι -διέξοδο σε σιφόν διαφάνειες με δαντελωτές λεπτομέρειες και fishnet πουλόβερ και φορέματα. Την ασπρόμαυρη συμφωνία στα looks της συλλογή Valentino έρχονται να σπάσουν τα bold χρυσά σύνολα και οι λαμπερές λεπτομέρειες σε φορέματα και κάπες.

Από τη συλλογή δεν απουσιάζει η φθινοπωρινή εκδοχή της Roman Stud τσάντας που έγινε δημοφιλές must - have αξεσουάρ της χρονιάς, ενώ οι chuncky boots που μιμούνται τα πέταλα της Valentino Garavani 03 Rose Edition έρχονται να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στον πανκ ρομαντισμό της συλλογής και να ξεχωρίσουν ως ένα ακόμα δημοφιλές must- have κομμάτι Valentino.

Τιμώντας τον πολιτισμό

Στην ανάρτησή του στο Instagram λίγο πριν τη ζωντανή παρουσίαση της συλλογής FW21, ο Pierpaolo Piccioli δηλώνει: "Το να ξανα-ανοίγεις ένα θέατρο σήμερα είναι σχεδόν μια πανκ πράξη... Επιλέγοντας να παρουσιάσουμε τη συλλογή μας στο Teatro Piccolo στο Μιλάνο είναι ένα τρόπος για να ξεκινήσει η διαδικασία επαναλειτουργίας των πολιτιστικών μας χώρων. Χρειαζόμαστε την τέχνη να παραμείνει ζωντανή και πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό...".

Το μήνυμα ήταν σαφές και η επιλογή του οίκου να πραγματοποιήσει ζωντανό catwalk πάνω σε μία θεατρική σκηνή - χωρίς την παρουσία κοινού - το έκανε ακόμα πιο ξεκάθαρο. Η πρωτοβουλία του οίκου για "ανοιχτά θέατρα" δεν έμεινε εκεί αφού το βράδυ της ίδιας μέρας με την παρουσίαση της συλλογής πραγματοποιήθηκε το "After Party" με τη διάσημη βρετανίδα τραγουδίστρια Cosima να τραγουδάει live σ' ένα αδειανό θέατρο (νωρίτερα, είχε συνοδεύει με τις υπέροχες ερμηνείες της και τα μοντέλα στο catwalk), αλλά μπροστά σε εκατομμύρια θεατές μέσω live streaming.

Δείτε την παρουσίαση της συλλογής μέσα από Piccolo Teatro:

The Looks